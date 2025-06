Las principales ciudades de Estados Unidos en alerta máxima tras los ataques aéreos en Irán

Las autoridades temen que algunas d elas ciudades más importantes de Estados Unidos sean víctimas de ataques. (Foto AP/Ted Shaffrey, archivo)

Las autoridades federales, estatales y locales en Nueva York, Washington y Los Ángeles reforzaron las medidas de seguridad este fin de semana tras los recientes ataques aéreos estadounidenses contra tres sitios nucleares en Irán el sábado por la noche, según informaron a través de redes sociales. El incremento de la vigilancia en espacios públicos y centros religiosos responde a la preocupación de posibles repercusiones en el territorio estadounidense tras lo que constituye la primera acción militar directa de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes en el marco del conflicto entre Israel e Irán.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) notificó en X que está “siguiendo la situación en desarrollo en Irán” y, como medida preventiva, desplegó recursos adicionales en lugares religiosos, culturales y diplomáticos en la ciudad, coordinando esfuerzos con agencias federales. Similares esfuerzos de monitoreo y cooperación interinstitucional fueron anunciados por la Policía Metropolitana de Washington D. C. (MPD), que destacó una mayor presencia de agentes en instituciones religiosas a pesar de no existir amenazas específicas conocidas. En Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass también informó sobre el refuerzo de patrullajes en sitios de culto, espacios comunitarios y lugares considerados sensibles. En todos los casos, las fuentes oficiales subrayaron que, aunque no existen amenazas creíbles hasta el momento, se mantendrán alertas para responder ante cualquier eventualidad.

El aumento de la vigilancia en las principales ciudades estadounidenses siguió a los ataques aéreos ordenados desde la Sala de Situación de la Casa Blanca por el presidente Donald Trump el 21 de junio de 2025. Trump, acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, confirmó la operación durante un mensaje a la nación, en el que detalló que las fuerzas estadounidenses atacaron tres sitios en Irán, marcando la primera intervención estadounidense directa contra infraestructuras nucleares iraníes.

¿Qué medidas han tomado las autoridades estadounidenses?

En Nueva York, D.C y Los Ángeles se ha reforzado la seguridad en zonas clave como templos religiosos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El NYPD incrementó el patrullaje en espacios vinculados a comunidades judías e instituciones islámicas en la ciudad, así como en sedes diplomáticas y centros culturales. El exinspector del NYPD, Paul Mauro, señaló que estos patrullajes especiales incluyen el despliegue de vehículos oficiales frente a templos, sinagogas y mezquitas chiitas, señalando que la comunidad iraní es de predominio chiita. Mauro explicó que las autoridades mantienen contacto constante con representantes de estas comunidades para proporcionar información y apoyo directo y que el “NYPD pondrá patrullas de atención especial en lugares asociados al conflicto”.

Además, el NYPD y otras agencias enfatizaron el monitoreo minucioso de actividad digital, subrayando la presencia de un programa robusto de ciberseguridad y vigilancia antiterrorista. “Se revisarán detalles en línea muy de cerca, NYPD cuenta con un programa muy robusto anticiberterrorismo”, reiteró Mauro, citado por Fox News. Las acciones de monitoreo digital buscan identificar posibles amenazas o mensajes provenientes de actores extremistas, tanto internos como externos, que pudieran alertar sobre intentos de represalia o violencia.

La Policía Metropolitana de Washington D. C. informó a través de X que mantiene un contacto y coordinación permanente con sus contrapartes estatales, federales y locales “para compartir información e inteligencia a fin de proteger a residentes, comercios y visitantes”. El MPD incrementó su presencia en zonas donde se localizan instituciones religiosas, especialmente después del incremento de crímenes de odio reportados en meses anteriores.

Reacciones oficiales de las autoridades

La gobernadora Hochul anunció medidas adicionales para garantizar la seguridad de los neoyorquinos. (EFE/Justin Lane)

La presencia policial fue visible el domingo frente al Consulado de Israel en Nueva York, Trump Tower y la sinagoga Temple Emanu-El, conforme a lo informado por ABC News. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró que la Policía Estatal trabaja en la protección de sitios vulnerables y la prevención de ciberataques que puedan derivar de la escalada en Oriente Medio. Hochul señaló que existe coordinación entre agencias federales y estatales para anticipar cualquier tipo de ataque físico o cibernético.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, comunicó por X que la ciudad está “monitoreando de cerca cualquier amenaza a la seguridad pública”. Bass reportó que no se han detectado amenazas creíbles relacionadas con los ataques, pero que el LAPD intensificará patrullajes en templos, lugares de reunión y otros espacios clave.

El Departamento de Policía de Nueva York también resaltó la cooperación con la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), que mantiene una vigilancia exhaustiva en aeropuertos y cruces fronterizos para detectar posibles entradas de elementos sospechosos. Mauro agregó que la CBP “estará alerta respecto a las personas que llegan al país, tanto en la frontera como en los aeropuertos”.