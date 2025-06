Esta serie con calificación casi perfecta en Rotten Tomatoes ya es la número 2 en Amazon

The Chosen se posiciona como la segunda serie más vista en Amazon Prime Video en junio de 2025. (Angel Studios)

La serie dramática The Chosen, que retrata episodios de la vida de Jesucristo, se ubicó en la segunda posición entre los programas más vistos de Amazon Prime Video a mediados de junio de 2025. Según Forbes, el programa logró esta posición tras el estreno de los primeros episodios de su quinta temporada en la plataforma de streaming.

La producción, desarrollada de manera independiente por Dallas Jenkins y financiada a través de campañas de micromecenazgo, ha tenido un crecimiento sostenido en audiencia desde su primera temporada. En la actualidad, con cinco temporadas publicadas, mantiene una base de seguidores que supera el promedio de participación en producciones religiosas disponibles en plataformas comerciales.

La quinta temporada se encuentra en curso y su estreno en Amazon coincidió con una estrategia de difusión previa en salas de cine. De acuerdo con Forbes, esta entrega ha contribuido a consolidar a The Chosen como una de las series de mayor impacto en un nicho poco atendido por los servicios de entretenimiento por suscripción.

¿Qué es The Chosen y de qué trata la serie?

The Chosen es una serie de ficción basada en los evangelios del Nuevo Testamento. La historia sigue el recorrido de Jesús de Nazaret desde el inicio de su ministerio público hasta los eventos que anteceden su muerte. Su creador, Dallas Jenkins, planteó una estructura narrativa de siete temporadas, y cada una aborda distintos pasajes bíblicos con desarrollo dramático enfocado en los discípulos y personas que interactúan con Jesús.

La primera temporada fue lanzada en 2019 luego de un piloto difundido en 2017. La serie se consolidó como una producción independiente que distribuye sus contenidos a través de distintas plataformas, incluyendo una aplicación gratuita (The Chosen App), YouTube y acuerdos de licencia con servicios como Peacock, Netflix y Amazon Prime Video, según información proporcionada por la productora Angel Studios.

La quinta temporada de The Chosen consolida su éxito con una estrategia de estreno en cines y streaming. (Captura de pantalla)

¿Dónde se puede ver The Chosen en 2025?

En junio de 2025, The Chosen se encuentra disponible en Amazon Prime Video, donde se lanzó la quinta temporada el 15 de ese mes. Según Forbes, el programa alcanzó el segundo lugar en el ranking de popularidad de la plataforma en Estados Unidos.

Además de Amazon, la serie puede verse a través de The Chosen App, que ofrece el contenido completo bajo un sistema de acceso gratuito con opción de donación voluntaria. También se ha distribuido por canales religiosos y servicios como Angel Studios y plataformas con doblaje o subtítulos en múltiples idiomas.

¿Cuántas temporadas tiene The Chosen?

Hasta la fecha, The Chosen cuenta con cinco temporadas. Cada entrega aborda una parte distinta de la vida pública de Jesús. La quinta temporada, titulada The Chosen: Season 5 – Last Supper, está dividida en tres tandas de episodios. Los dos primeros fueron lanzados el 15 de junio en Amazon Prime Video, y la última entrega está programada para el 29 de junio, según el cronograma publicado por Angel Studios.

La serie tiene previstas dos temporadas más. Según declaraciones previas del director Dallas Jenkins, la sexta temporada se enfocará en los eventos de la pasión de Cristo y la séptima concluirá la narrativa con la crucifixión y resurrección. La producción de la sexta temporada ya se encuentra en marcha, de acuerdo con el sitio oficial del proyecto.

The Chosen narra la vida de Jesús de Nazaret y planea concluir con siete temporadas. (Lionsgate Television)

¿Qué puntuación tiene The Chosen en Rotten Tomatoes?

De acuerdo con los datos disponibles en Rotten Tomatoes, The Chosen mantiene altos índices de aprobación entre los usuarios. Las calificaciones de audiencia son las siguientes:

Temporada 1 : 99%

Temporada 2 : 95%

Temporada 3 : 94%

Temporada 4 : 98%

Temporada 5: 97%

Estas cifras corresponden a valoraciones emitidas por miles de usuarios. En algunas temporadas se superan las 5.000 reseñas. No obstante, el portal no ha emitido un Tomatometer oficial porque las temporadas no cuentan con suficientes reseñas de críticos profesionales para calcular una media.

¿Por qué The Chosen ha tenido éxito sin promoción convencional?

Según Forbes, el éxito de la serie ha sido impulsado por una comunidad amplia de seguidores que promueven el contenido fuera de los circuitos convencionales de crítica y publicidad. La serie no ha recibido una cobertura significativa por parte de medios de entretenimiento tradicionales, pero su alcance ha crecido gracias a estrategias digitales de distribución directa al espectador.

El medio también indica que el contenido religioso rara vez ocupa posiciones destacadas en las plataformas de streaming dominadas por géneros como la acción, la ciencia ficción y los thrillers. Sin embargo, The Chosen ha logrado posicionarse entre las más vistas, a pesar de no pertenecer a estos géneros ni estar respaldada por grandes estudios de Hollywood.

La serie está disponible en Amazon Prime Video, The Chosen App y otras plataformas con acceso gratuito y opciones de donación. (Angel Studios)