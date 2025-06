Más de 2.000 consolas Nintendo Switch 2 fueron robadas de un camión previo a su distribución

El robo de 2.810 consolas Nintendo Switch 2 en Colorado supera el millón de dólares en pérdidas. (REUTERS/Issei Kato)

Una carga compuesta por más de 2.800 consolas de videojuegos fue robada de un camión de transporte en Estados Unidos pocos días después del lanzamiento mundial de la Nintendo Switch 2. Las autoridades del estado de Colorado confirmaron que se trata de un robo de gran escala, con un valor estimado en más de un millón de dólares.

El hecho fue reportado por la Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe, que indicó que el conductor del camión descubrió el robo durante una inspección previa al viaje realizada la mañana del 8 de junio de 2025. El caso se encuentra bajo investigación y no se ha identificado a los responsables hasta el momento.

Según medios locales y nacionales, la mercancía robada estaba en tránsito desde el estado de Washington hacia Texas. El vehículo transportaba consolas del nuevo modelo de Nintendo, que recientemente comenzó a llegar a tiendas de todo el mundo.

¿Cuántas consolas fueron robadas y cuál es su valor?

El robo fue confirmado públicamente el 17 de junio por la Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe mediante una publicación en X (antes Twitter), donde se precisó que fueron sustraídas 2.810 unidades de la consola Nintendo Switch 2. Según el reporte citado por Fox News, cada unidad está valorada en 499 dólares, lo que eleva el monto total del robo a aproximadamente 1.402.690 dólares.

La misma fuente indicó que el robo fue descubierto cuando el conductor del camión realizó una inspección de rutina antes de iniciar el trayecto previsto. El incidente tuvo lugar en un truck stop ubicado en Bennett, Colorado, una localidad situada al este del área metropolitana de Denver.

La carga sustraída iba de Washington a Texas y fue detectada en una inspección previa al viaje. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Desde dónde salía el camión y cuál era su destino?

De acuerdo con la información publicada por Fox News, el vehículo transportaba la carga desde Redmond, Washington, donde se encuentra la sede de Nintendo of America, con destino a un centro de distribución de la cadena GameStop en el estado de Texas. El conductor se percató del robo mientras se encontraba en la zona de descanso, antes de reanudar su viaje.

Houston Chronicle también confirmó que el camión tenía como destino una tienda GameStop en Texas y que la carga fue reportada como robada en Bennett. El medio destacó que, aunque el punto exacto del robo no ha sido determinado, el descubrimiento ocurrió durante una inspección previa al desplazamiento, lo que ha llevado a las autoridades a revisar el recorrido completo del camión.

¿Quién investiga el robo de las consolas Nintendo?

La investigación está en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe, que ha calificado el caso como un robo mayor. En la publicación realizada en X, las autoridades informaron que también podrían presentarse cargos adicionales por daño a la propiedad y posible violación de normas de transporte interestatal. Hasta el 18 de junio no se han identificado sospechosos ni se han realizado arrestos.

Las autoridades invitaron a cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso a comunicarse con los canales oficiales de la oficina del sheriff. Según reportó Fox News, se están revisando materiales de vigilancia y registros de rastreo que podrían haber captado el momento del acceso no autorizado al remolque.

El robo coincide con la alta demanda y escasez de la Nintendo Switch 2 tras su lanzamiento global. (REUTERS/Benoit Tessier)

¿Cómo fue posible el acceso al cargamento?

Las autoridades no han publicado detalles sobre cómo se logró acceder al interior del camión. Tampoco se ha informado si el remolque contaba con sistemas de seguridad activa, como cerraduras electrónicas o sensores. Hasta ahora no se ha mencionado la existencia de grabaciones de cámaras de seguridad en la zona de la parada en Bennett, ni evidencia física relevante.

El medio Chron informó que la Oficina del Sheriff está inspeccionando el trayecto completo del camión para determinar en qué momento se produjo la intrusión, ya que el robo pudo haberse cometido antes de la parada en Colorado y recién fue detectado durante la inspección previa.

¿Cuál es el impacto del robo en la distribución de la Switch 2?

La Nintendo Switch 2 fue lanzada globalmente durante la primera semana de junio de 2025. El dispositivo representa el primer nuevo modelo de consola de la compañía japonesa en ocho años. Según Fox News, su llegada al mercado ha generado alta demanda y escasez en tiendas de Estados Unidos. Hasta el momento, Nintendo no ha emitido declaraciones oficiales sobre el robo, y GameStop tampoco ha confirmado si sus operaciones se vieron afectadas.

De acuerdo con Houston Chronicle, expertos en seguridad logística señalaron que robos de cargamentos tecnológicos tienden a intensificarse durante los primeros días de distribución masiva. Aunque en este caso no se ha vinculado el incidente con redes de reventa, el medio destacó que no es inusual que este tipo de mercancía termine en mercados paralelos o plataformas digitales no autorizadas.

No se ha confirmado si las consolas robadas pueden ser rastreadas o bloqueadas por Nintendo. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Se han recuperado las consolas robadas?

Hasta el cierre de esta nota, las 2.810 consolas robadas no han sido recuperadas. Tampoco se ha indicado si las unidades cuentan con números de serie que puedan ser rastreados por Nintendo o bloqueados para evitar su activación. Houston Chronicle indicó que, en algunos casos previos de robo de tecnología en tránsito, se han utilizado bases de datos de productos para impedir el uso de los artículos sustraídos, aunque no se ha confirmado que esa medida se aplique en este caso.

¿Hay antecedentes de robos similares en EE.UU.?

Según datos de la Transported Asset Protection Association (TAPA), los robos de carga en tránsito han aumentado en los últimos años, especialmente en sectores como la tecnología y los productos electrónicos. Aunque el informe más reciente de la organización no menciona incidentes con consolas de videojuegos, sí advierte que los productos de alto valor son objetivos frecuentes durante su transporte interestatal.

Fox News remarcó que el robo de este cargamento representa uno de los casos más destacados de hurto de tecnología en el estado de Colorado en los últimos años. La visibilidad mediática del producto y el volumen de unidades sustraídas colocan este incidente entre los más relevantes del sector logístico durante el primer semestre de 2025.