Así era como un hombre espiaba a sus compañeros de trabajo cuando iban al baño en un centro comercial de Miami

Bernardo Pellicer-Dorta, de 38 años, fue arrestado tras ser acusado de colocar una cámara oculta en el baño de empleados de una tienda del Dolphin Mall. (Correccionales de Miami-Dade)

Durante una tarde aparentemente común de trabajo en The Cosmetics Company Store, una tienda de cosméticos en el reconocido centro comercial Dolphin Mall, en el condado de Miami-Dade una empleada notó algo fuera de lugar.

Mientras utilizaba el baño destinado al personal, su atención se desvió hacia un objeto que sobresalía del fondo de un carrito de limpieza. Lo que parecía un simple bolígrafo era, en realidad, una cámara oculta, con el lente apuntando directamente hacia el inodoro.

Era domingo 12 de mayo cuando se descubrió lo que luego las autoridades calificarían como un acto deliberado de video voyerismo. La trabajadora que encontró el dispositivo reaccionó de inmediato. Lo tomó, lo examinó, y se percató de que era una cámara espía.

De acuerdo con su testimonio, al confrontar al compañero que momentos antes había usado el baño —Bernardo Pellicer-Dorta, de 38 años—, este admitió que el objeto era suyo y trató de arrebatárselo por la fuerza. En ese intento, la tocó sin su consentimiento, lo que derivó en una acusación adicional por agresión.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y que buscan determinar si hubo más incidentes similares. (X/Miami-Dade Police)

El arresto y la confesión

El hallazgo provocó la inmediata intervención de la policía de Sweetwater, ciudad donde se encuentra ubicado el Dolphin Mall. Cuando los oficiales llegaron al local, la gerente Evelyn González relató lo sucedido y entregó el bolígrafo.

Pellicer-Dorta fue detenido ese mismo día y trasladado a la cárcel Turner Guilford Knight. Salió bajo fianza al día siguiente, sin emitir declaraciones.

Ante los investigadores, el acusado dijo que utilizaba el bolígrafo con cámara porque creía que sus compañeros hablaban mal de él y temía ser despedido. Según su versión, usaba el dispositivo para grabar el ambiente en la tienda, no para espiar a nadie. Alegó que al quitarse la chaqueta antes de entrar al baño, el bolígrafo se le cayó sin darse cuenta.

Pellicer-Dorta fue detenido el 12 de mayo y liberado bajo fianza al día siguiente, sin ofrecer declaraciones a la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que revelaron los videos

Sin embargo, la explicación no coincidía con la evidencia. Las autoridades revisaron el contenido almacenado en la cámara y encontraron imágenes en las que se ve a Pellicer-Dorta entrando al baño con el bolígrafo en la mano, buscando con detalle un lugar para ocultarlo en el carrito de limpieza.

En los videos, se le observa colocando el dispositivo en distintas posiciones, hasta finalmente dejarlo apuntando directamente al inodoro. Una de las grabaciones muestra también el momento exacto en que la empleada descubre la cámara, justo antes de comenzar a desvestirse.

La evidencia fue concluyente: no se trataba de un accidente. Pellicer-Dorta fue acusado formalmente de dos cargos de video voyerismo y uno de agresión. La víctima, cuyo nombre no ha sido divulgado, no sufrió lesiones físicas, pero sí un impacto emocional por lo que las autoridades consideran una grave violación a su intimidad.

El hallazgo provocó la inmediata intervención de la policía de Sweetwater, ciudad donde se encuentra ubicado el Dolphin Mall. (Instagram/@dolphinmall)

Reacción y consecuencias

En declaraciones a NBC News 6 South Florida, el portavoz de la policía de Sweetwater, Alvaro Zabaleta, expresó su indignación: “Es bastante perturbador pensar que alguien pueda violar la privacidad de una persona de esta forma, más aún cuando se trata de compañeros de trabajo”. Zabaleta enfatizó que, aunque el baño no era de uso público, eso no disminuye la gravedad del delito.

El incidente generó inquietud entre empleados de otras tiendas del Dolphin Mall, un lugar que cada fin de semana recibe a miles de visitantes. Hasta el momento, la empresa The Cosmetics Company Store, parte del conglomerado Estée Lauder, no ha emitido comentarios públicos sobre el caso ni confirmado si el acusado sigue vinculado laboralmente.

Aunque las autoridades aseguraron inicialmente que se trataba de un incidente aislado, no descartan que existan otras posibles víctimas. La investigación continúa abierta y se exhortó a cualquier persona que haya trabajado con Pellicer-Dorta o utilizado ese baño en fechas cercanas al hecho a que colabore con la policía.