Esta es la nueva regla para pedir la ciudadanía estadounidense que comenzará el 3 de julio

El USCIS exigirá la nueva edición del formulario N-600K para tramitar la ciudadanía de menores fuera de EE.UU. desde julio de 2025. (Al Diaz/Miami Herald/TNS)

A partir del 3 de julio de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) solo aceptará una nueva edición del formulario N-600K para tramitar la ciudadanía estadounidense de menores de edad que residen fuera del país. La actualización forma parte de los procedimientos administrativos regulares de la agencia, que exige el uso de formularios estandarizados y vigentes para evitar demoras o rechazos en las solicitudes.

El formulario N-600K permite que los hijos menores de ciudadanos estadounidenses, nacidos y viviendo fuera del país, puedan obtener la naturalización conforme a la Sección 322 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Este procedimiento no es automático ni universal, y requiere que el menor cumpla con una serie de requisitos documentales y presenciales específicos. El USCIS ha confirmado que, a partir de la fecha indicada, cualquier solicitud enviada con una edición diferente a la del 20 de enero de 2025 será rechazada, incluso si sólo algunas páginas del formulario no coinciden.

Este cambio afectará particularmente a las familias que tramitan desde el extranjero y que dependen del envío postal para iniciar el proceso. La agencia federal recuerda que toda la documentación debe ser coherente con la edición vigente del formulario, y advierte que versiones antiguas o incompletas podrían ocasionar demoras o la negación del trámite.

¿Qué es el formulario N-600K y para qué sirve?

El formulario N-600K, titulado “Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322”, es el documento que permite solicitar la ciudadanía estadounidense para menores de 18 años nacidos fuera de Estados Unidos que no adquirieron la nacionalidad automáticamente al nacer. Este proceso es distinto al de los menores nacidos dentro del territorio estadounidense y se aplica únicamente si al menos uno de los padres posee la ciudadanía de EE.UU.

La solicitud debe ser presentada por el padre o madre ciudadano estadounidense. Si este ha fallecido, el proceso puede ser iniciado por un abuelo o tutor legal, siempre que también tenga la ciudadanía estadounidense y que la petición se realice dentro de los cinco años posteriores al fallecimiento del progenitor. Esta disposición se encuentra especificada en las instrucciones oficiales del formulario, disponibles en el portal uscis.gov.

El formulario N-600K permite solicitar la ciudadanía estadounidense para hijos menores de ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Quiénes califican para solicitar la ciudadanía con el formulario N-600K?

De acuerdo con el USCIS, los criterios de elegibilidad incluyen los siguientes:

El menor debe tener menos de 18 años y no estar casado.

Debe residir habitualmente fuera de Estados Unidos bajo la custodia legal y física del progenitor ciudadano estadounidense.

El niño debe ingresar legalmente a Estados Unidos de forma temporal para completar el trámite y asistir a la entrevista.

El padre ciudadano debe haber estado presente físicamente en EE.UU., Samoa Americana o Isla Swains durante al menos cinco años (dos de esos años después de cumplir los 14 años). Si no se cumple este requisito, puede ser sustituido por un abuelo ciudadano con igual historial de presencia física.

Estas condiciones están descritas en el instructivo del formulario y en el sitio oficial de USCIS. La agencia también precisa que existen excepciones para hijos de ciudadanos que se encuentran en servicio activo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, siempre que estén destinados fuera del país por órdenes oficiales.

¿Qué versión del formulario N-600K será obligatoria desde el 3 de julio?

El USCIS ha especificado que solo aceptará el formulario N-600K con la fecha de edición 01/20/25 (formato mm/dd/aa) a partir del 3 de julio de 2025. Hasta el 2 de julio, también se admitirá la edición fechada el 1 de abril de 2024. La información sobre la versión utilizada puede verificarse en la parte inferior de cada página del formulario.

La agencia advierte que si las páginas son de ediciones distintas o si falta alguna hoja, la solicitud será rechazada. Esto aplica tanto para solicitudes enviadas por correo como para aquellas completadas digitalmente.

El proceso de ciudadanía con el N-600K requiere entrevista presencial y documentos originales en Estados Unidos. (Amanda Andrade-Rhoades/The New York Times)

¿Cómo es el proceso para obtener el Certificado de Ciudadanía con el formulario N-600K?

Una vez completado y enviado el formulario N-600K, tanto el padre o madre solicitante como el menor deben asistir a una entrevista presencial en Estados Unidos. Durante esa cita, se deben presentar los documentos originales incluidos con la solicitud, además de cualquier evidencia adicional que demuestre la elegibilidad.

El costo del trámite varía según la vía de presentación: USD 1.135 si se realiza en línea, y USD 1.385 si se presenta por correo postal, según el listado oficial de tarifas del USCIS. En todos los casos, si los documentos no están en inglés, deben ir acompañados de traducciones certificadas.

Si el USCIS aprueba la solicitud, el menor recibirá un Certificado de Ciudadanía. Si tiene más de 14 años, deberá prestar el Juramento de Lealtad en el momento de la entrevista. Los menores de esa edad pueden quedar exentos de esta obligación según lo determine la agencia uscis.gov.

¿Dónde consultar y descargar la versión vigente del formulario N-600K?

El formulario actualizado y sus instrucciones pueden descargarse desde el sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Allí también se encuentra disponible la tabla con las versiones anteriores aceptadas y los métodos de presentación.

Los solicitantes deben asegurarse de que todas las páginas del formulario correspondan a la misma edición. El USCIS insiste en que las inconsistencias de formato o documentos desactualizados pueden dar lugar a rechazos, lo cual genera retrasos y costos adicionales para los usuarios.