Un activista político reportó la presunta detención de Khaby Lame, el tiktoker más famoso del mundo: qué se sabe hasta el momento

La supuesta detención de Khaby Lame en EE.UU. por ICE carece de confirmación oficial de las autoridades migratorias.

La supuesta detención del influencer Khaby Lame en Estados Unidos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) provocó una ola de especulaciones en redes sociales. La versión fue difundida inicialmente por el activista político Bo Loudon, quien afirmó que el tiktoker fue arrestado en Las Vegas y que se encontraba recluido en el centro de detención de Henderson, en Nevada.

Loudon publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen que mostraba el nombre de Khaby Lame en el localizador de detenidos del ICE, acompañado de un texto en el que aseguraba haber colaborado con “patriotas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)” bajo la dirección del expresidente Donald Trump. La publicación fue ampliamente compartida y dio lugar a múltiples búsquedas sobre la situación legal del creador de contenido.

Sin embargo, no existe hasta ahora ninguna confirmación oficial por parte de ICE, DHS o cualquier otra entidad federal de Estados Unidos que respalde la afirmación del activista. Tampoco se ha producido ninguna declaración pública por parte de Khaby Lame o sus representantes legales que confirme su presencia en territorio estadounidense o algún tipo de problema migratorio.

¿Fue arrestado Khaby Lame en Estados Unidos por ICE?

La cadena Univision informó que Bo Loudon aseguró que el influencer fue detenido por agentes migratorios tras haberlo denunciado como “extranjero ilegal” y que habría sido ingresado al centro de detención de Henderson. Sin embargo, ICE no ha emitido ningún comunicado oficial, ni en su portal (ice.gov) ni en sus canales institucionales, que confirme la detención.

La imagen difundida por Loudon muestra un presunto pantallazo del sistema de búsqueda de detenidos del ICE con el nombre Khaby Lame, pero la captura no contiene fecha ni número de caso, y no ha sido verificada por ningún organismo independiente, según indicó el portal de verificación Snopes, que hasta el momento no ha emitido un dictamen oficial.

El rumor sobre el arresto de Khaby Lame en Las Vegas se originó en una publicación del activista Bo Loudon en redes sociales. (Captura de pantalla)

¿Qué dicen las autoridades de inmigración de EEUU sobre Khaby Lame?

Una revisión directa del localizador de detenidos de ICE no arrojó ningún resultado verificable que confirme la detención del influencer. El sistema, disponible en línea para consultas públicas, permite búsquedas a través del número de extranjero (A-number) y país de origen. Aunque Loudon compartió un número vinculado a Senegal, no se obtuvo coincidencia en las búsquedas públicas realizadas el 7 de junio.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE, no ha publicado información relacionada con el caso ni ha respondido a consultas de periodistas. Según The Independent, múltiples solicitudes de comentarios fueron enviadas a la oficina de prensa del ICE sin respuesta oficial.

¿Dónde vive Khaby Lame y cuál es su nacionalidad?

Khaby Lame nació en Senegal, pero fue naturalizado ciudadano italiano en 2022. Desde entonces, reside en Turín, Italia, y ha sido parte de campañas publicitarias, eventos internacionales y entrevistas públicas en Europa. Su presencia pública reciente incluye su participación en la Met Gala de 2025, según documentó Variety, pero no hay constancia de viajes recientes a Estados Unidos.

Como ciudadano italiano, Lame no requiere visa para entrar a Estados Unidos por estancias menores a 90 días bajo el Programa de Exención de Visa (VWP), según indica el Departamento de Estado de EE.UU. Esto limita las condiciones en que ICE podría justificar una detención, ya que ciudadanos bajo este programa solo pueden ser retenidos en casos excepcionales documentados.

No existen registros verificables en el sistema de ICE ni en el centro de detención de Henderson que confirmen la detención de Khaby Lame. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

¿Qué se sabe del centro de detención de Henderson, Nevada?

El supuesto lugar donde se encontraría detenido Lame, el Henderson Detention Center, no aparece en los informes públicos recientes con ingresos de figuras internacionales. Una revisión del portal del Condado de Clark, donde se ubica Henderson, no registra a Lame en su base de datos de detenidos en los últimos días.

Además, ni ICE ni la administración del centro han emitido algún informe de prensa que confirme la detención de un ciudadano italiano con nombre coincidente con el del influencer. El centro tampoco figura como destino de ingreso para arrestos migratorios de alto perfil en los reportes semanales del Department of Justice (DOJ).

¿Por qué se viralizó el rumor del arresto de Khaby Lame?

La publicación de Bo Loudon en X fue replicada por cuentas con miles de seguidores, muchas de ellas asociadas a discursos antiinmigrantes. El contenido incluía lenguaje político alineado con narrativas del expresidente Trump. Este tipo de publicaciones ha sido frecuente en el entorno digital desde 2023, cuando múltiples activistas difundieron reportes falsos sobre listas negras migratorias, según documentó Reuters Fact Check.

Usuarios en X también señalaron inconsistencias en el supuesto pantallazo: errores ortográficos, ausencia de fecha y formato atípico en los registros del ICE. Pese a ello, el contenido fue ampliamente replicado, generando búsquedas sobre el paradero del influencer y su estatus migratorio en EE.UU.

Khaby Lame es ciudadano italiano desde 2022 y reside en Turín, sin constancia de viajes recientes a Estados Unidos. (REUTERS/Yara Nardi)

¿Khaby Lame o su equipo han hecho declaraciones?

Ni Khaby Lame ni sus representantes legales han emitido declaraciones públicas hasta el momento. Sus cuentas oficiales en TikTok e Instagram permanecen activas, sin publicaciones recientes referidas al caso o a un viaje a Estados Unidos. La ausencia de pronunciamientos oficiales coincide con lo reportado por NBC News, que monitorea canales institucionales y de redes verificadas de figuras públicas.