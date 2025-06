Un video viral muestra una criatura similar al mítico Pie Grande acechando en un bosque en Colorado

El video en el que parece aparecer Pie Grande acechando en los bosques de Colorado

El guía principal de una expedición de rafting en el río Colorado, Logan Kirk, anunció que planea regresar al lugar donde, junto a su grupo, observó una figura enigmática que ha reavivado el debate sobre la existencia de Pie Grande.

Según relató Kirk al DailyMail, el avistamiento ocurrió el 24 de mayo, cuando él y unas doce personas más se detuvieron a almorzar en la ribera del Upper Colorado River. En ese momento, uno de los presentes alertó sobre la presencia de un oso, pero al enfocar la vista, todos notaron que el ser no correspondía a esa especie.

La figura se encontraba a unos 457 metros de distancia y se distinguía por su postura erguida y su andar bípedo, lo que llamó la atención del grupo. Kirk explicó: “Alguien gritó que vio un oso, así que empezamos a mirar, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era otra cosa. No era un oso. Estaba de pie en la ladera”.

El guía remarcó que la característica más llamativa era su desplazamiento sobre dos piernas.

El video captado por los excursionistas, que ha acumulado millones de visualizaciones en internet, muestra a una figura grande y peluda desplazándose entre pinos densos. En un momento, el ser se detiene entre dos árboles, parece mirar directamente hacia la cámara y luego desaparece entre la vegetación.

La grabación ha generado una ola de comentarios: algunos usuarios celebran la posibilidad de que se haya encontrado a Pie Grande, mientras que otros sostienen que podría tratarse de una persona disfrazada o de un oso desplazándose en dos patas.

A pesar de las dudas, Kirk manifestó su intención de regresar al sitio del avistamiento para buscar pruebas físicas, como huellas o cualquier otro indicio. “Vamos a subir para ver si podemos encontrar alguna evidencia de lo que estaba pasando allí, ya sean huellas o algo más. Quién sabe. Es muy difícil encontrar algo así entre las rocas, pero queremos ver si hay algo”, declaró al medio británico.

El escepticismo también se hizo presente entre los internautas, quienes cuestionaron la calidad de la grabación y la distancia a la que se encontraba la figura. Algunos preguntaron: “¿Por qué siempre es el mismo tipo de imágenes borrosas y lejanas de Pie Grande?”.

Aunque muchos consideran que lo más probable es que se trate de una persona disfrazada o de un oso, el estado de Colorado ha registrado más de cien reportes de criaturas similares a Pie Grande desde marzo de este año.

Un video captura imágenes de quien parece ser Pie Grande en un bosque en Colorado

Kirk, por su parte, afirmó que el grupo continúa analizando el material obtenido. “Todavía estamos tratando de averiguarlo”, dijo. “Hemos revisado las imágenes y hecho acercamientos, sea lo que sea, ya sea Pie Grande u otra criatura”.

El medio DailyMail recordó que las historias sobre seres grandes, peludos y de aspecto humano se remontan a siglos atrás, en las culturas indígenas de Norteamérica.

Estas comunidades hablaban del “Sasquatch”, término que significa “hombre salvaje”. El primer reporte ampliamente difundido en la era moderna surgió en 1958, cuando el periodista Andrew Genzoli del Humboldt Times en California publicó una carta de un lector que describía huellas enormes y misteriosas halladas cerca de un aserradero en Bluff Creek.

Ese testimonio despertó el interés general y, a través de artículos posteriores, algunos de tono humorístico, el apodo de “Pie Grande” se popularizó y la leyenda se instaló en la cultura popular.

El caso más emblemático y debatido de supuesta evidencia sobre Pie Grande se produjo en 1967, cuando Bob Gimlin y Roger Patterson filmaron un video en Bluff Creek que se volvió icónico.

Ambos se encontraban a caballo durante una expedición en busca de la criatura cuando, al doblar una curva, divisaron a un ser de gran tamaño y aspecto simiesco caminando junto al lecho del río.

El animal tenía la cabeza y el torso inclinados hacia adelante, la espalda encorvada, muslos robustos y brazos largos que oscilaban a los costados. El caballo de Patterson se asustó, él descendió rápidamente, tomó su cámara y, mientras intentaba mantener al ser en el encuadre, logró captar el instante en que la criatura giró la cabeza para mirar sobre su hombro derecho antes de internarse en el bosque.

Una captura del video en el que parece aparecer Pie Grande acechando en los bosques de Colorado

Años después, Bob Heironimus, un ex embotellador de Pepsi en Yakima, aseguró que él fue quien se disfrazó para la filmación, lo que alimentó la controversia sobre la autenticidad del video. No obstante, Gimlin, quien aún vive, ha negado siempre esa versión y sostiene que lo que él y Patterson presenciaron aquel día no fue un hombre disfrazado, sino Pie Grande.

El fenómeno de Pie Grande sigue generando debates y especulaciones, tanto entre quienes buscan pruebas concluyentes como entre los escépticos que atribuyen los avistamientos a fraudes o confusiones, la reciente grabación en Colorado se suma a una larga lista de testimonios y materiales que, pese a la falta de evidencia definitiva, mantienen viva la leyenda del “hombre salvaje” en la cultura estadounidense.