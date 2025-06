Este objeto histórico se hundió en el Lago Michigan hace 165 años; ahora fue devuelto a donde pertenece

Barco, medieval, naufragio, Arendsee - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace 165 años, un reloj de bolsillo perteneciente al periodista y político británico Herbert Ingram se hundió en las frías aguas del Lago Michigan. En 1860, un brutal naufragio hundió la nave Lady Elgin, a Ingram y a su reloj de 16 quilates. De acuerdo con Fox News, el reloj fue hallado en el lago en 1992, pero recién ahora regresó al Boston Guildhall Museum, a escasos kilómetros de donde Ingram vivió con su familia.

La tragedia del Lady Elgin es recordada como uno de los sucesos más mortales en la región de los Grandes Lagos, con más de 300 personas muriendo cuando la embarcación colisionó con otro barco en una tormentosa noche. Al ser extraído del fondo lacustre, el reloj fue identificado por sus iniciales y otros detalles distintivos, asegurando su conexión con el célebre periodista británico.

A lo largo de las décadas, el reloj permaneció en Estados Unidos, oculto del público. No fue sino hasta 2024 que la arqueóloga Valerie van Heest, conocida historiadora y autora del libro “Lost on the Lady Elgin”, se involucró en el proceso de devolver este artefacto de regreso a Boston, Lincolnshire, el hogar de Ingram. Tal como explicó Van Heest a la BBC, “este reloj no pertenece a América. Debe estar en Boston, donde todavía se alza una estatua de Herbert Ingram.”

¿Quién fue Herbert Ingram?

Ingram fue un prodigioso personaje de Boston, Inglaterra y ayudó a convertir a la ciudad en un centro industrial. (Captura de pantalla Fox News)

Herbert Ingram era un hombre de primera línea en su época. Nacido en 1811, comenzó su carrera como aprendiz impresor antes de establecer un negocio de impresión en Nottingham en 1833. Fue el fundador del célebre periódico The Illustrated London News, revolucionario por ser uno de los primeros medios en incluir imágenes en sus ediciones.

Reconocido por su contribución al desarrollo de Boston al ayudar a traer el ferrocarril, agua potable y gas, transformando la ciudad en un centro industrial. Además, servía como miembro del Parlamento cuando decidió viajar a Estados Unidos, donde encontró su infortunado destino.

El naufragio del Lady Elgin ocurrió durante una tormentosa noche el 8 de septiembre de 1860. El barco chocó al norte de Chicago y cobró las vidas de cientos de personas, incluidos Ingram y su hijo. Sus restos fueron repatriados al Reino Unido, pero poco se sabía del destino de las pertenencias personales del periodista y político.

La recuperación del reloj

El reloj de Ingram fue recuperado del fondo del mar más de un siglo después de haberse hundido. (Captura de pantalla Fox News)

En septiembre de 1992, un equipo de buceo encontró el reloj en las profundidades del Lago Michigan. Gracias al entorno frío y poco oxigenado, el reloj se conservó en buen estado, una rareza que fascinó a los expertos. La intricada estructura de oro del reloj permitió evitar una corrosión significativa, manteniendo sus características a lo largo de los años, señaló el medio local LincolnshireWorld.

Durante más de tres décadas, el reloj permaneció como un secreto guardado por los buceadores hasta 2024, cuando se lo ofrecieron a Valerie van Heest. Su conocimiento sobre la Lady Elgin y la historia asociada llevó a la comuna de Ingram a reconocer la importancia del artefacto. Ella misma compró el reloj, asegurando su destino final en el Boston Guildhall Museum.

Impacto cultural en Boston, Inglaterra

La devolución del reloj representa más que un acto simbólico para la comunidad de Ingram en Inglaterra. Luke Skerritt, administrador de artes y patrimonio del museo, destacó que este hallazgo es “una vez en la vida”. La llegada del reloj ha despertado el interés público, según Van Heest, pues invita a las personas a cuestionarse sobre quién fue Herbert Ingram y el legado que dejó.

El Boston Guildhall Museum, situado en Boston, Lincolnshire, es una institución que resguarda la historia de la región, con un enfoque especial en el legado mercantil e industrial de la ciudad. Este edificio fue originalmente la sede de la Guild of St Mary, una prestigiosa fraternidad religiosa y comercial del siglo XIII, que desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico de Boston mediante el comercio de lana. Hoy, el museo alberga una amplia colección de artefactos y documentos históricos que narran la evolución de la ciudad desde la Edad Media hasta la era victoriana.