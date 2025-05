Estados Unidos anuncia revocación de visas para ciertos estudiantes chinos

Estudiantes internacionales enfrentan nuevas restricciones migratorias en Estados Unidos. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes que Estados Unidos comenzará a revocar visas de estudiantes chinos, especialmente aquellos con supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino o que cursan estudios en áreas consideradas críticas por el gobierno estadounidense.

La medida, publicada a través de su cuenta oficial en X, se suma a una serie de políticas impulsadas por la administración del gobierno federal que han generado un clima de creciente incertidumbre entre los más de un millón de estudiantes internacionales que residen en el país.

En paralelo, un cable enviado desde el Departamento de Estado a las embajadas y consulados estadounidenses ordenó la suspensión inmediata de nuevas entrevistas de visa para estudiantes internacionales, mientras se elaboran directrices que incluirán una mayor revisión del contenido en redes sociales por parte de los solicitantes. Las citas ya programadas continuarán bajo los lineamientos actuales, pero el mensaje oficial advirtió que se esperan cambios sustanciales en los próximos días.

El anuncio del Departamento de Estado se produjo días después de que el gobierno federal intentara bloquear la inscripción de estudiantes internacionales en la Universidad de Harvard, una decisión que fue suspendida temporalmente por orden de un juez federal en tanto se resuelve una demanda judicial.

Trump expresó que Harvard, cuya matrícula incluye más de un 25% de estudiantes extranjeros, debería reducir esa proporción a un 15%.

El enfrentamiento entre el gobierno federal y la universidad se intensificó luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitara información detallada sobre estudiantes internacionales que pudieran estar involucrados en protestas o actos de violencia. Aunque Harvard aseguró haber cumplido con el requerimiento, la agencia federal calificó su respuesta como “insuficiente”.

A raíz del conflicto, el gobierno ya ha recortado más de 2.6 mil millones de dólares en subsidios federales a Harvard, lo que representa una fuerte presión para que modifique políticas internas.

Las nuevas normas sociales: revisión de redes y protestas estudiantiles

Desde 2019, los solicitantes de visa deben incluir sus usuarios de redes sociales en los formularios del Departamento de Estado. Sin embargo, el cable reciente sugiere que las futuras revisiones serán más extensas y podrían implicar un uso significativo de recursos humanos y tecnológicos para evaluar actividad en línea.

En febrero, estudiantes que habían participado en manifestaciones contra la guerra entre Israel y Hamas fueron detenidos y enfrentaron procesos de deportación. Aunque la administración terminó por revertir la medida, también amplió las causales por las cuales un estudiante internacional puede perder su permiso de residencia académica.

Las universidades presentan planes de acción

Northeastern University, que acoge a más de 20 mil estudiantes internacionales, anunció que ha implementado planes de contingencia ante posibles retrasos o cancelaciones de visas, según informó la vocera Renata Nyul, sin proporcionar detalles específicos.

Más de 1.1 millones de estudiantes internacionales cursaron estudios en Estados Unidos el año pasado, según cifras oficiales. Representan una fuente vital de ingresos para universidades, muchas de las cuales dependen de matrículas completas debido a la falta de subsidios federales para estos alumnos, que tampoco tienen acceso a becas estatales.

Importancia económica y académica de los estudiantes internacionales

La presencia de estudiantes internacionales también ha contribuido al posicionamiento global de Estados Unidos como uno de los destinos más atractivos para la educación superior. Universidades de renombre han construido parte de su reputación internacional a partir de redes académicas con otras instituciones y gobiernos, y de su capacidad para atraer talento global en áreas como tecnología, ciencia, ingeniería y negocios.