La historia que pocos conocen sobre el Día de Star Wars y por qué cada 4 de mayo millones lo celebran

El 4 de mayo se convirtió en el día en que fans de todo el mundo celebran a la popular franquicia. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Lo que comenzó como un juego de palabras entre fanáticos se ha transformado en una celebración mundial cada 4 de mayo: el Star Wars Day, conocido también como el “May the 4th”. Esta fecha, nacida de un ingenioso giro de la icónica frase “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe), une a millones en torno a una de las franquicias cinematográficas más influyentes.

La idea surgió poco después del estreno del primer filme en 1977, cuando los seguidores comenzaron a decir “May the 4th be with you” como una broma entre iniciados. Pero fue décadas después cuando la frase despegó realmente, impulsada por las redes sociales y el entusiasmo intergeneracional por la saga.

El fenómeno captó la atención de empresas y organismos. Tras adquirir Lucasfilm en 2012, Disney convirtió el Star Wars Day en una poderosa herramienta de promoción. Desde entonces, cada 4 de mayo trae consigo estrenos de series y películas, ventas de productos exclusivos y eventos que cruzan fronteras y públicos. Este año, la plataforma Disney+ lanza Star Wars: Tales of the Underworld mientras continúa la segunda temporada de Andor. Además, se anunció una nueva película de la saga protagonizada por Ryan Gosling, prevista para 2027.

¿Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars?

Esta tradición se convirtió en una forma para que los fans expresen su amor por la saga. (REUTERS/Ivan Alvarado)

“Creo que es una forma muy inteligente para que los fans celebren su pasión y amor por Star Wars una vez al año", comentó a The Associated Press (AP) Steve Sansweet, fundador y director ejecutivo de Rancho Obi-Wan, el museo con la mayor colección de recuerdos de Star Wars en el mundo.

La celebración no se limita a la industria del entretenimiento. Equipos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) han conmemorado el día. Este año, los San Francisco Giants ofrecieron entradas especiales que incluían un muñeco bobblehead del lanzador Logan Webb vestido como “Obi-Webb Kenobi”. Panaderías venden galletas decoradas con motivos de la saga y orquestas interpretan las inolvidables partituras de John Williams.

Incluso espacios inesperados se suman. En el oeste de Alemania, una congregación protestante organizó un servicio dominical con temática de Star Wars. El pastor Samuel Dörr y varios feligreses usaron disfraces y decoraron la iglesia en Bensberg.

Disney aprovecha la época como herramienta de marketing. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Sin embargo, no todos aplauden el crecimiento del Star Wars Day. Algunos seguidores lamentan la comercialización excesiva de lo que fue una celebración espontánea. Chris Taylor, editor senior de Mashable y autor de How Star Wars Conquered the Universe, se autodenomina “el grinch del May the 4th”. “Me encantan los chistes de papá tanto como a cualquiera, pero Dios mío, esto puede ir demasiado lejos”, afirmó.

Un ejemplo del entusiasmo comunitario es New Hope, Pensilvania, una ciudad de unos 2.600 habitantes que comparte su nombre con el subtítulo del primer filme. Este año, sus calles estarán llenas de personajes disfrazados y los restaurantes servirán platos temáticos como el “YodaRita”. “Siempre bromeaba deseándole a la gente un ‘May the 4th‘, pero llevarlo a este nivel ha elevado definitivamente mi frikismo de Star Wars”, declaró Michael Sklar, presidente de la Cámara de Comercio de Greater New Hope.

Una tradición que se celebra año con año

La fiebre por este día alcanzó incluso algunas legislaturas locales en EEUU. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Desde bromas privadas hasta celebraciones globales, el Star Wars Day refleja cómo una simple frase puede evolucionar en un fenómeno cultural y comercial que cada mayo convierte a todo el mundo en parte de una galaxia muy, muy lejana.

Incluso, a pesar de no ser un día feriado oficial, el año pasado fue celebrado por el entonces presidente Joe Biden, cuando el actor Mark Hamill visitó la Casa Blanca un día antes.

El Ayuntamiento de Los Ángeles declaró en 2007 el 25 de mayo como el Día de Star Wars, ya que esta fue la fecha en que se estrenó la primera película de la franquicia, sin embargo, en 2019, la Legislatura de California votó a favor de designar el 4 de mayo como tal.