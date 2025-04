Murió Steve McMichael a los 67 años, leyenda de los Chicago Bears y miembro del Salón de la Fama

Steve McMichael falleció a los 67 años tras una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). (Charles LeClaire/USA TODAY Sports/REUTERS)

El exjugador de futbol americano Steve “Mongo” McMichael, una de las figuras más emblemáticas de los Chicago Bears y miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, murió el miércoles a los 67 años, según confirmó su portavoz familiar a CBS News.

El fallecimiento se produjo pocas horas después de que su familia anunciara su traslado a cuidados paliativos en Joliet, en el área metropolitana de Chicago, debido al agravamiento de su estado de salud por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

McMichael fue diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa progresiva en 2021. En los últimos años, su estado se deterioró rápidamente, con ingresos cada vez más frecuentes en unidades de cuidados intensivos a causa de infecciones derivadas del avance de la ELA.

A pesar del deterioro físico, pudo recibir en 2024 uno de los mayores reconocimientos de su carrera: su ingreso al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, ceremonia que se llevó a cabo en su casa en Homer Glen, al suroeste de Chicago, junto a su esposa Misty McMichael.

Steve McMichael fue diagnosticado con ELA en 2021 y trasladado a cuidados paliativos en Joliet horas antes de su muerte. (Charles LeClaire/USA TODAY Sports/REUTERS)

Una carrera forjada desde la adversidad

Nacido en Texas, McMichael se destacó desde joven como un atleta versátil, practicando seis disciplinas deportivas durante su paso por la secundaria. Jugó futbol americano universitario en la Universidad de Texas, donde fue reconocido por su fuerza y tenacidad como liniero defensivo.

En 1980 fue seleccionado por los New England Patriots, pero fue liberado tras su temporada de novato. Lo que podría haber sido el final de una carrera incipiente se convirtió en un punto de partida.

En 1981, firmó como agente libre con los Chicago Bears, equipo en el que desarrollaría una carrera legendaria a lo largo de 13 temporadas consecutivas, entre 1981 y 1993.

McMichael se consolidó como parte de una de las defensas más dominantes en la historia de la NFL, siendo pieza clave del equipo que ganó el Super Bowl XX en enero de 1986 al derrotar a los New England Patriots. En ese partido, registró una captura de mariscal, contribuyendo a la victoria que sigue siendo la única del equipo en su historia.

Durante su trayectoria en los Bears, acumuló 92,5 capturas, cifra que lo ubica en el segundo lugar histórico de la franquicia, solo superado por Richard Dent. Fue elegido dos veces al Pro Bowl, en 1986 y 1987, y fue incluido en el primer equipo All-Pro también en dos ocasiones. Además, formó parte de seis equipos campeones divisionales.

El deportista vivía junto a su esposa Misty McMichael en el suroeste del área metropolitana de Chicago. (Charles LeClaire/USA TODAY Sports/REUTERS)

En 1994, McMichael finalizó su carrera en la NFL con una temporada en los Green Bay Packers, decisión que tomó con el único propósito de cerrar su trayectoria como jugador activo.

Tras retirarse del deporte profesional, McMichael siguió siendo una figura popular en el ámbito deportivo y mediático. Apareció brevemente en la World Wrestling Federation (WWF) y más tarde tuvo una participación destacada como luchador y comentarista en World Championship Wrestling (WCW), donde trabajó durante cinco años.

También incursionó en la política al postularse para la alcaldía de Romeoville, un suburbio del suroeste de Chicago, y fue entrenador del equipo Chicago Slaughter, de la Indoor Football League. Su nombre volvió a sonar a nivel nacional en 2001, cuando fue expulsado de un partido de béisbol de los Chicago Cubs por el árbitro Ángel Hernández, tras criticarlo abiertamente antes de cantar “Take Me Out to the Ballgame”.

El reconocimiento a su legado llegó en julio de 2024, cuando fue incorporado al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional. La ceremonia no se llevó a cabo en Canton, Ohio, como es habitual, sino en su domicilio de Homer Glen, debido a las limitaciones de salud que le impedían viajar. El evento fue el punto culminante de una intensa campaña llevada a cabo por familiares y excompañeros de equipo que buscaban asegurar su inclusión en vida.