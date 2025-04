¿Taylor Swift tendrá gira en 2026? Un error en gala benéfica generó confusión entre los fans

La confusión surgió por la mención de una supuesta gira de Taylor Swift en 2026, nunca confirmada por la artista. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

La organización de la gala benéfica Unbridled Eve Derby Gala, celebrada anualmente en Kentucky, corrigió públicamente un error en la descripción de uno de los artículos ofrecidos en su subasta. El premio había sido anunciado como una “guitarra firmada por Taylor Swift y dos entradas para conciertos durante su gira de 2026″, una afirmación que no fue confirmada por la artista ni por su equipo y que generó confusión entre sus seguidores.

Tras la difusión del anuncio, los organizadores aclararon que la mención a una gira en 2026 fue incorrecta. Las entradas ofrecidas en el premio corresponden a un concierto futuro de la cantante, sin fecha ni lugar definidos. Según informaron los responsables del evento, las entradas podrán utilizarse en la próxima gira oficial que Taylor Swift realice, en caso de que esta se anuncie en el futuro, sin que exista actualmente información concreta sobre ello.

La confusión surgió porque la descripción inicial del artículo indicaba que el acceso sería para espectáculos durante una supuesta gira de 2026, lo cual fue interpretado como una filtración de planes no anunciados por la artista. El evento, que forma parte de las celebraciones del Kentucky Derby, se vio obligado a modificar el contenido de su sitio web y emitir un comunicado de rectificación.

¿Qué es la Unbridled Eve Derby Gala?

La Unbridled Eve Derby Gala es un evento benéfico que se lleva a cabo anualmente en Louisville, Kentucky, como parte de las actividades sociales en torno al Kentucky Derby. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Blessings in a Backpack, que apoya a niños en situación de inseguridad alimentaria en Estados Unidos. La información sobre el propósito del evento y sus beneficiarios está disponible en su página oficial.

Durante la gala se realiza una subasta silenciosa que incluye objetos de colección, experiencias exclusivas y artículos donados por celebridades.

El premio incluye una guitarra firmada por Taylor Swift y dos entradas válidas para un futuro concierto de la cantante. (EFE/EPA/ROSSELLA PAPETTI)

¿Hay una gira confirmada de Taylor Swift para 2026?

Hasta la fecha, no existe confirmación oficial de una nueva gira de Taylor Swift para el año 2026. De acuerdo con E! Online, el equipo organizador de la gala aclaró que la mención de ese año fue un error de redacción y que no tienen acceso a información sobre los futuros planes de la artista. Asimismo, representantes de Swift no han comentado públicamente sobre el incidente ni han confirmado actividades programadas para 2025 o 2026.

La última gira de la cantante, The Eras Tour, concluyó en diciembre de 2024, tras presentaciones en América del Norte, Europa, Asia y Oceanía, según informes de Associated Press y Billboard. Desde entonces, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva serie de conciertos. El sitio web oficial de la cantante y sus redes sociales no presentan información sobre eventos futuros.

¿Qué dijeron los organizadores sobre el error en la subasta?

El comunicado publicado por la organización de la gala señala que “no tienen conocimiento alguno sobre cuándo ocurrirá la próxima gira” y que lamentan haber causado confusión entre los fanáticos. E! Online citó a Tammy York Day, cofundadora del evento, quien asumió la responsabilidad del error y aseguró que la descripción del premio ya fue corregida en los canales oficiales.

La cadena local WDRB fue el primer medio en reportar la confusión, señalando que el error se produjo durante la promoción inicial del evento y fue corregido después de recibir comentarios de usuarios que cuestionaron la veracidad del anuncio. La descripción inicial hacía referencia específica a una “upcoming 2026 tour”, lo que dio lugar a interpretaciones erróneas.

Los organizadores del evento aclararon que no tienen información interna sobre los planes futuros de la gira de Taylor Swift. (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

¿Qué incluye realmente el artículo subastado por la gala?

La subasta ofrecía una guitarra firmada por Taylor Swift y dos entradas válidas para un futuro concierto de la artista, en el marco de su próxima gira, cuando esta sea anunciada oficialmente. Según E! Online, el artículo sigue formando parte de la subasta, pero con la descripción modificada. La validez de las entradas dependerá de la programación oficial de Taylor Swift y estará sujeta a disponibilidad en la gira correspondiente.

Los organizadores explicaron que el premio se mantendrá vigente hasta que la artista anuncie una nueva gira, momento en el cual el ganador podrá hacer uso de las entradas en la fecha seleccionada. No se establecieron plazos específicos, y la logística dependerá de futuros anuncios por parte del equipo de la cantante.

¿Qué tipo de artículos se subastan en la Unbridled Eve Gala?

La gala Unbridled Eve ha ofrecido en años anteriores artículos como memorabilia firmada por músicos y atletas, entradas a eventos deportivos, experiencias de viaje y productos de lujo. La subasta forma parte de una estrategia para reunir fondos destinados a organizaciones sin fines de lucro.

Según la información pública disponible en el sitio oficial del evento, celebridades como Richie Sambora, Jennifer Nettles, Jordan Smith y miembros del elenco de series de televisión han participado en ediciones previas. La gala, celebrada en el Galt House Hotel de Louisville, es uno de los eventos más concurridos en el marco del Kentucky Derby.

El público reaccionó al rumor de una gira de Taylor Swift, aunque la cantante no ha confirmado nuevos conciertos. (EFE/EPA/Sarah Yenesel)

Reacciones del público y ausencia de respuesta oficial de Taylor Swift

El anuncio inicial fue ampliamente compartido en redes sociales, generando reacciones entre los fanáticos de Taylor Swift ante la posibilidad de una nueva gira en 2026. Sin embargo, ni la cantante ni sus representantes han confirmado esa información ni han emitido comentarios sobre el incidente.

La corrección publicada por los organizadores confirma que se trató de un error de redacción sin intención de anunciar planes no confirmados. El equipo de comunicación de la gala reiteró que no posee información interna sobre la agenda de la artista.