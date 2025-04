Montaña rusa de Texas se detiene en pleno recorrido: usuarios estuvieron atrapados por 30 minutos

Montaña rusa detuvo su recorrido mientras transportaba pasajeros durante la tarde del viernes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una atracción del parque de diversiones Six Flags Over Texas, ubicado en Arlington, permaneció detenida durante cerca de 30 minutos el viernes por la tarde, mientras transportaba a varios pasajeros. El incidente, ocurrido en la montaña rusa conocida como Shock Wave, se resolvió sin que se reportaran heridos ni evacuaciones forzadas, según informó la cadena CBS News.

De acuerdo con el medio, la detención del juego se produjo repentinamente, sin que se conocieran de inmediato las causas del fallo técnico. A pesar de la interrupción, la atracción reanudó su marcha aproximadamente media hora después del reporte inicial.

CBS News no detalló la cantidad exacta de personas afectadas, pero confirmó que había pasajeros a bordo en el momento del incidente. El parque no emitió comentarios adicionales al cierre de la información publicada, y tampoco se ha confirmado si la atracción fue sometida a una inspección posterior.

El juego reanudó su funcionamiento sin que se reportaran personas lesionadas. (Crédito: Six Flags)

Interrupción inesperada dejó la atracción detenida con personas a bordo durante media hora

El incidente tuvo lugar en horas de la tarde, en uno de los días regulares de operación del parque. Shock Wave, una de las atracciones más reconocidas del recinto, se detuvo sin previo aviso, lo que generó momentos de incertidumbre entre los asistentes y los propios usuarios del juego mecánico.

Durante los 30 minutos en que la montaña rusa permaneció sin funcionar, no se registraron situaciones de riesgo extremo, evacuaciones ni afectaciones físicas a los ocupantes. Tampoco se informó sobre la intervención de servicios de emergencia ni equipos de rescate especializados, lo cual sugiere que el sistema de seguridad del juego logró mantener bajo control a los pasajeros hasta que la atracción volvió a activarse.

Los responsables del parque no han comunicado oficialmente si se trató de una falla puntual, un error en el sistema de control o una activación preventiva de mecanismos de seguridad.

Usuarios permanecieron a bordo de la atracción durante aproximadamente 30 minutos. (Crédito: Six Flags)

El parque continúa operando con normalidad tras el incidente

Pese al incidente, Six Flags Over Texas se mantuvo abierto al público y sin modificaciones relevantes en su operación. No se ha informado sobre el cierre temporal de Shock Wave o de otras atracciones asociadas. Tampoco se han emitido comunicados por parte de la administración del parque que indiquen una revisión general de los sistemas de seguridad tras la interrupción.

La normalización del servicio en la montaña rusa fue observada aproximadamente 30 minutos después del reporte inicial. CBS News indicó que no hubo necesidad de intervención externa ni evacuaciones forzadas, y que el juego simplemente reanudó su funcionamiento. Este comportamiento sugiere que el sistema podría haber experimentado una pausa automática, una situación que ocurre cuando los sensores detectan irregularidades o condiciones que requieren detener el recorrido como medida de precaución.

No obstante, en ausencia de un pronunciamiento oficial del parque, no ha sido posible confirmar si se trató de un fallo técnico menor o de una activación automática por razones de seguridad interna.

Shock Wave fue la atracción afectada por la detención temporal registrada en el parque. (Crédito: Six Flags)

Sin detalles públicos sobre el origen de la detención técnica

Hasta el momento, la dirección del parque no ha ofrecido detalles técnicos que expliquen con precisión el motivo de la detención de Shock Wave. Tampoco se ha anunciado si se abrirá una investigación interna o si se realizará un análisis técnico más profundo.

La falta de información ha generado interrogantes sobre la causa original del incidente y sobre el estado general del sistema de seguridad del juego. Aunque la situación no produjo consecuencias físicas para los pasajeros, el hecho de que una montaña rusa detenga su funcionamiento con personas a bordo suele generar preocupación entre el público, especialmente en contextos donde no se emiten comunicados oficiales que brinden claridad.

CBS News fue el único medio que reportó el incidente en las primeras horas, sin que se difundieran imágenes, videos o testimonios de los pasajeros. No se han reportado reclamos públicos por parte de los usuarios afectados ni intervenciones regulatorias de organismos de inspección estatal o local.

Shock Wave es una montaña rusa de acero construida en 1978. Es una de las atracciones históricas de Six Flags Over Texas y ha operado durante décadas con distintas actualizaciones en sus sistemas de control. La reciente detención plantea interrogantes sobre su mantenimiento y el protocolo de respuesta ante incidentes menores.

El parque no ha suspendido sus operaciones y mantiene disponibles sus servicios al público general.