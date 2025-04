Retiran del mercado mordedera para bebés de popular marca por riesgo de asfixia debido a que se rompe

La compañía de juguetes retiró alrededor de 257.000 unidades del juguete. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 10 de abril de 2025, Fisher-Price anunció el retiro voluntario de su juguete para cochecito Brunch de actividades (modelo HGB85), también conocido como Brunch & Go Stroller Toy, debido a un riesgo de asfixia en niños pequeños. Según informó la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) en un comunicado conjunto con Santé Canadá, el componente en forma de huevo incluido en el juguete puede romperse en piezas pequeñas, lo que representa un peligro potencial. Se han reportado cinco incidentes en Estados Unidos, dos de los cuales involucraron a bebés con fragmentos del juguete en la boca, aunque no se registraron lesiones.

El producto, que simula un desayuno infantil con accesorios blandos y de colores, fue comercializado ampliamente en Estados Unidos y Canadá a través de grandes cadenas como Walmart, Amazon, Macy’s, Marshalls, TJMaxx y Nordstrom, desde febrero de 2022 hasta marzo de 2025. Según datos oficiales publicados por la CPSC, se distribuyeron aproximadamente 253.000 unidades en Estados Unidos y unas 4.500 en Canadá. El modelo incluye un pan tostado con aguacate y tres componentes adicionales: un tomate con espejo, un tocino de tela crujiente y un huevo mordedor, siendo este último el origen del riesgo.

El número de modelo, HGB85, está impreso en la etiqueta adherida al pan tostado. La compañía ha instado a los consumidores a interrumpir inmediatamente su uso, mantener el producto fuera del alcance de los niños y seguir el proceso para recibir un reemplazo gratuito, sin necesidad de presentar comprobante de compra. De acuerdo con las instrucciones publicadas en el portal oficial service.mattel.com, los usuarios deben marcar el huevo del juguete con la palabra “Recall” y un identificador único, tomar una foto del artículo y enviarla digitalmente para recibir la confirmación del reemplazo.

Un riesgo detectado tras múltiples incidentes

La parte del jueguete que es una mordedera tiende a romperse, provocando un alto riesgo de asfixia. (Fisher-Price)

Según la CPSC, los reportes recibidos indican que la yema del huevo puede agrietarse con el uso y liberar piezas pequeñas. Aunque los fragmentos no causaron lesiones, sí llegaron a la boca de al menos dos infantes, lo que activó el protocolo de retiro. Fisher-Price detalló en su comunicado que tomó la decisión de manera preventiva, en línea con su política de seguridad proactiva, al considerar cualquier posibilidad de daño como una amenaza inaceptable.

La medida cuenta con el respaldo de autoridades sanitarias canadienses y fue catalogada como un “Fast Track Recall” por la CPSC, una categoría que permite acelerar los procedimientos cuando la empresa colabora de forma inmediata. Fisher-Price también se ha comprometido a contactar directamente a los compradores registrados para facilitar el proceso.

Instrucciones y canales para reemplazo

La caja de pañuelos sensoriales incluida en el Centro de actividades 3-en-1 SnugaPuppy (modelo HLV78) también fue retirada del mercado por riesgo de asfixia. (Fisher-Price)

Las instrucciones completas para tramitar el reemplazo están disponibles en los portales www.service.mattel.com y www.cpsc.gov. Allí, los consumidores deben acceder a la sección “Recalls & Safety Alerts”, seleccionar el retiro correspondiente y seguir paso a paso la guía de marcado y validación. Tras enviar la imagen solicitada, recibirán un correo con la confirmación y podrán desechar el juguete retirado de manera segura.

El servicio de atención telefónica está disponible sin cargo en el número 855-853-6224, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 18:00 (hora del Este). Fisher-Price subraya que este proceso se ha diseñado para proteger la salud infantil y minimizar cualquier demora o complicación.

Este anuncio se suma a otro retiro reciente de la marca: la caja de pañuelos sensoriales incluida en el Centro de actividades 3-en-1 SnugaPuppy (modelo HLV78), también retirada del mercado por riesgo de asfixia. En ese caso, un soporte interno podía quedar expuesto si el juguete se desmontaba, según informes recopilados por Santé Canadá. No se reportaron lesiones, pero sí un incidente donde un niño se llevó una pieza a la boca. Fisher-Price aseguró en ambos comunicados que la seguridad de los niños es su prioridad, y que continuará cooperando con las autoridades para prevenir cualquier riesgo futuro.