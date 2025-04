De la pantalla al laboratorio: ¿podría el cambio climático dar origen a hongos zombis como en The Last of Us?

La serie “The Last of Us” abre el debate sobre el cambio climático y la evolución de hongos patógenos. (HBO Max)

La serie The Last of Us, basada en un hongo ficticio que convierte a humanos en zombis, ha generado un debate sobre los posibles efectos del cambio climático en la evolución de hongos patógenos. Si bien la premisa de la serie es una construcción narrativa, investigadores han comenzado a evaluar si condiciones ambientales más cálidas podrían facilitar la aparición de especies fúngicas capaces de infectar a humanos.

CBS News en una entrevista con el microbiólogo Jim Kronstad, de la Universidad de Columbia Británica, indicó que actualmente los hongos como Ophiocordyceps unilateralis solo infectan insectos, debido a que no pueden sobrevivir a la temperatura corporal humana. Sin embargo, los cambios térmicos inducidos por el calentamiento global podrían modificar este límite natural.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha documentado que el aumento sostenido de las temperaturas puede permitir que ciertas especies de hongos desarrollen tolerancia térmica, lo que ampliaría su potencial de infección en humanos y otros mamíferos. Esta posibilidad ha motivado investigaciones sobre la evolución fúngica en un entorno climático alterado.

¿Podría un hongo como el de “The Last of Us” evolucionar en la vida real?

En la ficción, el hongo responsable de la pandemia es una variante del Ophiocordyceps, también llamado “hongo zombi” por su capacidad para manipular insectos. Kronstad explicó a CBS News que estos hongos dependen de características fisiológicas muy específicas de los insectos para controlar su comportamiento, lo que hace inviable una infección cruzada en humanos bajo condiciones actuales.

El mismo especialista señaló que la temperatura corporal de los humanos actúa como una barrera natural para la mayoría de los hongos. No obstante, el calentamiento global podría someter a las especies fúngicas a una presión evolutiva sostenida, permitiéndoles sobrevivir a temperaturas superiores a 37 °C. Esta hipótesis es respaldada por investigaciones recientes sobre hongos emergentes.

¿Qué hongos han mostrado señales de adaptación al calor?

Uno de los casos reales que ha llamado la atención de la comunidad científica es el de Candida auris, una levadura emergente detectada por primera vez en 2009. Un artículo publicado por la revista Emerging Infectious Diseases, del CDC, en marzo de 2024 sugiere que su aparición simultánea en varios continentes podría estar relacionada con el aumento global de las temperaturas.

Candida auris ha mostrado resistencia antifúngica y ha causado brotes en hospitales de Estados Unidos, India, Sudáfrica y países de Europa. El CDC ha incluido esta levadura en su lista de amenazas urgentes debido a su capacidad para resistir tratamientos convencionales y a su propagación en entornos clínicos.

¿Qué relación tiene la fiebre del Valle con el cambio climático?

La fiebre del Valle es una infección causada por el hongo Coccidioides, que vive en suelos secos del suroeste estadounidense. Cuando el suelo se altera, el hongo libera esporas que pueden ser inhaladas, generando una enfermedad respiratoria. Según el CDC, el cambio climático ha ampliado el hábitat del Coccidioides a zonas más septentrionales, como el estado de Washington.

Datos del Departamento de Salud Pública de California muestran un incremento en los casos reportados en el Valle Central, particularmente entre Fresno y Bakersfield, y un desplazamiento hacia Sacramento. Estos cambios están vinculados a condiciones más cálidas y secas que han favorecido el crecimiento del hongo, de acuerdo con los informes de vigilancia del CDC.

Modelos desarrollados por la Oficina de Vigilancia de Enfermedades Fúngicas del CDC proyectan que el hongo podría establecerse en zonas del medio oeste y del noroeste del país en las próximas décadas, a medida que las condiciones ambientales cambien.

¿Puede el cambio climático hacer que los hongos ataquen más cultivos?

Además del impacto en la salud humana, el cambio climático también afecta la distribución de hongos patógenos de plantas. La revista Nature publicó en mayo de 2023 que los hongos fitopatógenos están expandiéndose hacia nuevas regiones agrícolas a medida que las temperaturas aumentan. Esta expansión implica riesgos para cultivos esenciales como el trigo, el arroz y la vid.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló en su informe de 2022 que los hongos son una causa significativa de pérdidas agrícolas, con consecuencias sobre la seguridad alimentaria. Las enfermedades fúngicas en plantas podrían volverse más frecuentes e intensas si los cambios climáticos continúan ampliando el rango de estos organismos.

¿Tienen los hongos un rol beneficioso en la naturaleza?

Los hongos cumplen funciones esenciales en los ecosistemas. Según CBS News, Kronstad destacó que estos organismos son clave para la descomposición de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes en los suelos y la captura de carbono. Además, han sido utilizados en biotecnología, medicina y producción de alimentos. Sin embargo, su adaptación a nuevas condiciones climáticas requiere atención científica sostenida.

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de EE.UU. financia investigaciones que buscan identificar qué especies de hongos pueden desarrollar tolerancia térmica. Estos estudios permiten anticipar qué patógenos podrían representar riesgos futuros en un contexto de cambio climático.