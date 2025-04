Avanza una ley en California que restringiría el uso del asiento delantero para menores de 16 años

Los menores de 13 años no podrán ocupar el asiento delantero bajo ninguna circunstancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo proyecto de ley en California busca implementar medidas más estrictas para la seguridad infantil en los vehículos, incluyendo la prohibición de que adolescentes de hasta 16 años viajen en el asiento delantero, salvo que cumplan con ciertos requisitos de altura.

Según informó ABC 7 News, la propuesta, impulsada por la asambleísta Lori Wilson, ya superó su primera etapa legislativa al ser aprobada por el comité de transporte de la asamblea en Sacramento.

La iniciativa establece que todos los menores de 10 años, así como aquellos menores de 13 años que no alcancen una estatura específica, deberán utilizar un asiento elevador.

Además, los menores de 13 años no podrán ocupar el asiento delantero bajo ninguna circunstancia. En el caso de adolescentes de entre 13 y 16 años, solo podrán viajar en el asiento del acompañante si cumplen con los requisitos de altura establecidos.

Expertos respaldan las nuevas medidas de seguridad

Expertos respaldan la ley, alineada con estándares de Luisiana y Minnesota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta ha recibido el apoyo de especialistas en seguridad infantil, quienes destacan la importancia de actualizar las normativas para proteger a los menores en caso de accidentes automovilísticos.

Jennifer Rubin, coordinadora de Safe Kids Greater Sacramento, señaló que estas medidas están alineadas con recomendaciones nacionales y que estados como Luisiana y Minnesota ya cuentan con legislaciones similares.

Rubin explicó que las normativas actuales en California, que exigen que los niños permanezcan en el asiento trasero hasta los 8 años o hasta alcanzar una altura de 1.45 metros, no son suficientes. Según la experta, estas reglas no consideran que muchos niños no tienen la complexión adecuada para que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente a su cuerpo.

El ajuste del cinturón, clave para evitar lesiones graves

Jennifer Rubin destaca que muchos niños no usan cinturones correctamente ajustados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste correcto del cinturón de seguridad es un factor crucial para prevenir lesiones graves en accidentes, según explicó Benjamin Arias, experto certificado en la inspección e instalación de asientos de coche. Junto a su esposa, Arias ha revisado más de 30.000 sistemas de retención infantil en el Área de la Bahía.

Arias detalló que el cinturón debe posicionarse sobre las partes más fuertes del cuerpo, como el pecho, la parte superior de los hombros y la cadera, evitando el cuello y el abdomen.

Subrayó que un uso inadecuado del cinturón puede provocar lesiones graves, como las que observó durante su tiempo en el Hospital Infantil Lucile Packard. En una ocasión, relató cómo una niña sufrió heridas en el rostro cuando el despliegue de una bolsa de aire empujó sus gafas hacia su nariz.

Preocupaciones sobre la aplicación de la ley

Aunque el proyecto de ley ha sido bien recibido por defensores de la seguridad infantil, también ha generado inquietudes sobre su implementación. El asambleísta Tom Lackey, quien anteriormente trabajó como oficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), expresó que hacer cumplir estas normativas podría ser complicado.

Lackey explicó que, en ausencia de una identificación que verifique la edad de los menores, los agentes de tránsito tendrían que confiar en la información proporcionada por los padres. A pesar de estas dificultades, el legislador reconoció que la propuesta tiene buenas intenciones y busca reducir el riesgo de lesiones en los menores.

Impacto potencial en la seguridad infantil

Los defensores de la medida argumentan que su principal objetivo es aumentar la seguridad de los niños y adolescentes en los vehículos. Rubin destacó que el uso adecuado de un asiento elevador, que puede costar entre 25 y 30 dólares, podría prevenir lesiones internas o daños en la médula espinal que podrían tener consecuencias de por vida.

El proyecto de ley, que aún está sujeto a ajustes, representa un esfuerzo por actualizar las normativas de seguridad vial en California, adaptándolas a las recomendaciones más recientes y a las necesidades específicas de los menores. Según informó ABC 7 News, la propuesta continuará su proceso legislativo en las próximas semanas.