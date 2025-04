Cuchilla escondida en calzado es detectada por la TSA en control de seguridad en aeropuerto de Washington D.C.

El objeto fue detectado durante una revisión estándar como parte del control de pertenencias personales. (Crédito: X / @TSA)

Un intento inusual de introducir un objeto prohibido en un vuelo fue frustrado por oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) el pasado 30 de marzo en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles. Según confirmó una portavoz de la agencia, un pasajero intentó pasar un control de seguridad con una cuchilla utilitaria escondida en el interior de una chancla. El hallazgo fue posible gracias al protocolo que exige retirar el calzado para su inspección mediante rayos X.

La portavoz de la TSA para la región noreste, Lisa Farbstein, compartió imágenes del objeto encontrado a través de la red social X. Las fotografías muestran claramente cómo la cuchilla había sido cuidadosamente oculta bajo una capa de acolchado en la suela del calzado. “Es un buen ejemplo de por qué la TSA requiere que los viajeros se quiten el calzado para ser examinado por rayos X”, escribió Farbstein en la publicación.

En declaraciones al medio Nexstar y retomadas por Fox 5, Farbstein explicó que el viajero no pudo ingresar con el objeto al área segura del aeropuerto. No obstante, y pese al intento de introducir una cuchilla oculta, el pasajero fue autorizado a continuar su viaje sin el artículo prohibido. La TSA no ofreció detalles adicionales sobre el individuo, su identidad ni su destino.

Personal de seguridad verifica objetos personales durante los controles previos al embarque. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La regulación de objetos prohibidos permite sanciones económicas y penalizaciones

Según las directrices de la agencia, los pasajeros que sean encontrados con artículos prohibidos durante la inspección de seguridad pueden enfrentarse a sanciones civiles y multas, dependiendo del tipo de objeto y si se trata de una reincidencia. En el caso de cuchillas, navajas automáticas, hachas, espadas u otros elementos cortantes, las multas pueden ascender a 2.570 dólares si se trata de infractores recurrentes. La TSA también tiene la potestad de realizar remisiones penales cuando se detectan objetos de mayor peligrosidad.

Entre estos se incluyen explosivos o armas de fuego cargadas, cuyo descubrimiento puede derivar en multas de hasta 17.000 dólares, además de la posibilidad de enfrentar procesos judiciales. El tipo de sanción depende de la gravedad de la infracción, la intencionalidad del pasajero y el historial previo de cumplimiento con las normas de seguridad aeroportuaria.

El sitio web oficial de la TSA incluye una lista detallada de artículos prohibidos, junto con los procedimientos que se deben seguir en caso de dudas sobre objetos específicos. También proporciona ejemplos de infracciones previas, con el fin de informar a los viajeros sobre las posibles consecuencias de intentar ingresar con estos artículos a zonas restringidas de los aeropuertos.

Equipos de inspección aplican los protocolos establecidos para detectar artículos restringidos. (REUTERS/Joe Penney/File Photo/File Photo)

Los procedimientos de control de calzado permiten detectar amenazas ocultas

La exigencia de quitarse el calzado para pasar por el escáner de rayos X es parte de los protocolos establecidos por la TSA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta medida busca evitar que armas u otros instrumentos peligrosos sean escondidos en la ropa o accesorios del pasajero. Casos como el ocurrido en el aeropuerto Dulles refuerzan la utilidad de este procedimiento de control.

En esta ocasión, según mostró la propia TSA en sus redes sociales, la cuchilla estaba disimulada dentro de la suela, entre capas de material blando, lo cual habría dificultado su detección sin la revisión mediante rayos X. Farbstein indicó en X que el hallazgo pone en evidencia la necesidad de mantener los procedimientos vigentes para garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal aéreo.

La TSA realiza controles de miles de piezas de equipaje y pertenencias personales cada día, y dispone de personal capacitado para detectar comportamientos sospechosos o manipulación de objetos. Aunque no todos los intentos de ingresar con artículos prohibidos tienen una intención maliciosa, la agencia advierte que el desconocimiento de las normas no exime de sanciones.

Los procedimientos de revisión buscan prevenir el ingreso de elementos no autorizados a zonas seguras. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, archivo)

La discusión sobre el futuro de la TSA se intensifica tras propuesta legislativa

El hallazgo del objeto oculto ocurrió en un momento de mayor visibilidad pública para la agencia, justo después de que los senadores republicanos Mike Lee (Utah) y Tommy Tuberville (Alabama) presentaran un proyecto de ley para eliminarla. La iniciativa, conocida como Abolish TSA Act, busca reemplazar la actual estructura federal de seguridad aeroportuaria por empresas privadas bajo supervisión gubernamental.

Según el texto del proyecto, las nuevas compañías operarían bajo la supervisión de un organismo federal de reciente creación, cuyo objetivo sería garantizar estándares de seguridad. La iniciativa ha generado un amplio debate entre legisladores y funcionarios del sector. Mientras sus promotores argumentan que una gestión privada podría ser más eficiente, sus detractores temen que la medida debilite los controles en un área estratégica de seguridad nacional.

El sistema de control aeroportuario incluye la inspección de pertenencias y accesorios de los pasajeros. (REUTERS/Megan Varner)

Los antecedentes similares refuerzan la importancia de los controles preventivos

La TSA ha informado en múltiples ocasiones sobre intentos de ingreso con cuchillas, armas blancas u objetos peligrosos camuflados de formas poco usuales. Si bien no todos estos incidentes terminan en sanciones o detenciones, los funcionarios de seguridad recuerdan que los controles son una herramienta preventiva fundamental.

En declaraciones previas a otros medios, Farbstein ha explicado que muchos de los objetos encontrados son detectados gracias al entrenamiento constante del personal y al uso de tecnología especializada. Aunque el hallazgo de una cuchilla en una chancla no se tradujo en una detención ni en una investigación criminal, el caso se suma a una lista de objetos camuflados que buscan eludir los sistemas de detección.

Más detalles sobre la normativa vigente y los artículos que no pueden ser transportados en vuelos comerciales están disponibles en el portal oficial de la TSA. La agencia actualiza regularmente sus listados y recomendaciones para viajeros con el fin de garantizar un tránsito seguro y conforme a la ley.