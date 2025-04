Entraron en vigor los aranceles del 25% para los vehículos importados por Estados Unidos

EEUU exhortó a los países afectados por los aranceles a no tomar represalias para evitar una escalada comercial El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la Administración Trump no busca intensificar el conflicto y aseguró que las medidas anunciadas representan el tope de su política arancelaria, siempre y cuando otras naciones no respondan con medidas similares