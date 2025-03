Juez rechaza el intento de Miley Cyrus de desestimar demanda por derechos de autor de su éxito ‘Flowers’

"Flowers" de Miley Cyrus, bajo acusación de plagio por similitudes con "When I Was Your Man". (REUTERS/Mike Blake)

Un juez ha rechazado la solicitud de Miley Cyrus para desestimar una demanda por derechos de autor que alega que su éxito de 2023, “Flowers”, presenta similitudes significativas con la canción “When I Was Your Man” de Bruno Mars, lanzada en 2013. Según informó PEOPLE, la decisión judicial, emitida el martes 18 de marzo, permite que el caso avance en los tribunales, marcando un revés para la cantante y su equipo legal.

La demanda fue presentada en septiembre de 2024 por Tempo Music Investments, una compañía que adquirió parte de los derechos de autor de la canción de Mars al comprar el catálogo musical de Philip Lawrence, uno de los coautores del tema. La empresa alega que “Flowers” copia elementos melódicos, armónicos y líricos de “When I Was Your Man”, lo que constituye, según ellos, una reproducción no autorizada y explotación indebida de la obra original.

El equipo legal de Miley Cyrus había solicitado la desestimación de la demanda argumentando que Tempo Music Investments, al ser solo un copropietario de los derechos de autor, no tenía la capacidad legal para presentar una demanda por infracción.

El caso podría redefinir las condiciones legales para demandas sobre derechos de autor compartidos. (Captura de pantalla YouTube)

Según los abogados de la cantante, únicamente los titulares de derechos exclusivos pueden demandar por este tipo de casos. Sin embargo, el juez rechazó esta interpretación, señalando que el equipo de Cyrus había malentendido el concepto de “derechos exclusivos”.

En el fallo, el juez explicó que los “derechos exclusivos” son compartidos colectivamente por los copropietarios de una obra, y que la transferencia de los derechos de Lawrence a Tempo Music Investments convierte a esta última en copropietaria de los derechos exclusivos de la canción. “La propiedad de ‘derechos exclusivos’ no debe confundirse con la ‘propiedad exclusiva’ de los derechos”, detalla el documento judicial citado por PEOPLE.

Un abogado de Tempo Music Investments expresó satisfacción con la decisión judicial, afirmando que no estaban sorprendidos por el resultado. “Nuestro cliente espera que este caso avance y se resuelva en base a sus méritos. Estamos extremadamente confiados en que prevaleceremos”, declaró el abogado Alex Weingarten al medio.

Detalles de la demanda

La demanda original, presentada en un tribunal de Los Ángeles, no solo incluye a Miley Cyrus como acusada, sino también a los compositores Gregory Hein y Michael Pollack, quienes colaboraron con la cantante en la creación de “Flowers”. Además, figuran como demandados Sony Music Publishing y Apple, aunque Bruno Mars, el intérprete de “When I Was Your Man”, no fue incluido en la lista de acusados.

El juez permite que la demanda de Tempo Music Investments contra Miley Cyrus avance en tribunales. (Mike Blake/REUTERS)

Tempo Music Investments solicita que los acusados cesen la reproducción, distribución y ejecución pública de “Flowers”. Asimismo, la compañía busca una compensación económica por daños, aunque el monto exacto no ha sido especificado en los documentos legales.

En noviembre de 2024, Miley Cyrus negó las acusaciones de plagio y presentó una moción para desestimar la demanda. Según los argumentos de su equipo legal, Tempo Music Investments no tenía legitimidad para demandar debido a su condición de copropietario parcial de los derechos de autor. Sin embargo, el fallo reciente contradice esta postura, permitiendo que el caso continúe en los tribunales.

Por el momento, ni los representantes de Miley Cyrus ni los de Bruno Mars han emitido comentarios adicionales sobre el caso, según informó PEOPLE. Mientras tanto, el proceso legal continuará avanzando, y será el tribunal quien determine si “Flowers” constituye una infracción de los derechos de autor de “When I Was Your Man”.