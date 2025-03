“Octomom”, la célebre madre de octillizos cuenta su historia: “Debería haber demandado a mi médico de fertilidad”

La reconocida madre de octillizos, Natalie Suleman confesó algunos hechos en la crianza de sus hijos y su pasado como madre (@nataliesuleman)

Natalie Suleman, conocida mundialmente como Octomom, ha vuelto a ocupar los titulares tras años de mantener un perfil bajo. En una entrevista exclusiva con PEOPLE, la madre de los primeros octillizos sobrevivientes del mundo compartió detalles sobre su vida, sus decisiones pasadas y los desafíos que enfrentó al criar a sus 14 hijos, todos concebidos mediante fertilización in vitro (FIV). Suleman, quien se convirtió en un fenómeno mediático en 2009, reveló que uno de sus mayores arrepentimientos fue no haber demandado al médico que supervisó sus tratamientos de fertilidad, el Dr. Michael Kamrava, quien perdió su licencia médica por su controvertida práctica.

Según detalló el medio, Suleman explicó que el médico implantó 12 embriones en su último procedimiento, una cifra que excedía ampliamente las recomendaciones estándar de la práctica médica, que sugieren un máximo de dos. Aunque inicialmente Kamrava le aseguró que solo había implantado seis embriones, más tarde admitió haber duplicado esa cantidad. Este hecho, junto con las críticas que recibió por su situación financiera y su capacidad para mantener a una familia tan numerosa, colocó a esta madre en el centro de un intenso escrutinio público.

Una vida marcada por decisiones controvertidas

Suleman aseguró que no cambiaría el hecho de haber sido madre de octillizos pero se lamenta por no haber tomado medidas legales contra su medico en el pasado (@nataliesuleman)

El nacimiento de los octillizos en 2009 no solo fue un evento médico sin precedentes, sino también el inicio de una tormenta mediática que transformó la vida de Suleman. En ese momento, ya era madre de seis hijos, también concebidos mediante FIV. Según explicó a PEOPLE, su deseo de formar una familia numerosa se originó en su infancia como hija única, una experiencia que describió como solitaria. “Quería crear un mundo seguro y predecible para mis hijos, algo que no tuve cuando era niña”, afirmó.

Sin embargo, Suleman reconoció que su determinación por alcanzar este objetivo la llevó a tomar decisiones que, en retrospectiva, considera cuestionables. Aunque asegura que no cambiaría el hecho de haber tenido a sus hijos, lamenta no haber tomado medidas legales contra Kamrava. “Definitivamente me arrepiento de no haberlo demandado. Su seguro habría cubierto varios millones, lo que habría sido de gran ayuda para mi familia”, confesó.

El impacto de las decisiones médicas y legales

El caso de Suleman y Kamrava generó un debate ético y médico sobre los límites de la fertilización in vitro. La implantación de 12 embriones no solo puso en riesgo la salud de Suleman, sino también la de los octillizos. Como resultado, Kamrava enfrentó una investigación que culminó con la revocación de su licencia médica. A pesar de esto, Suleman expresó su gratitud hacia el médico por su “técnica innovadora”, que permitió el nacimiento de sus hijos. “Nadie más en el mundo hacía este tipo de procedimiento”, señaló.

Aunque no demandó a Kamrava, Suleman sí emprendió acciones legales contra el hospital donde nacieron los octillizos. Según explicó, algunos empleados violaron su privacidad al compartir su nombre e información médica con la prensa, lo que contribuyó a su exposición mediática. “Ellos son la razón por la que terminé en el ojo público”, afirmó.

Una familia unida frente a la adversidad

A pesar de las adversidades, Suleman asegura que su familia ha logrado mantenerse unida y fuerte (@nataliesuleman)

A pesar de los desafíos económicos y emocionales que enfrentó como madre soltera de 14 hijos, Suleman asegura que su familia ha logrado mantenerse unida y fuerte. En la entrevista con PEOPLE, describió a sus hijos como personas “humildes, con los pies en la tierra, amables y de buen corazón”. Actualmente, los octillizos tienen 14 años, mientras que sus seis hijos mayores están en la adultez joven.

Suleman también reflexionó sobre su capacidad para superar las dificultades. En 2013, decidió retirarse de la vida pública para proteger a su familia del escrutinio mediático. Desde entonces, ha trabajado para proporcionar un entorno estable y afectivo para sus hijos, a pesar de las limitaciones financieras. “Somos una familia amorosa y nos apoyamos mutuamente”, afirmó.

El regreso a las cámaras con Lifetime

Después de una década fuera del ojo público, Suleman ha decidido compartir su historia a través de una nueva película y una serie documental producidas por Lifetime. La película, titulada I Was Octomom, se estrenará el 8 de marzo, seguida por la serie documental Confessions of Octomom el 10 de marzo. Ambas producciones explorarán los momentos más significativos de su vida, desde el nacimiento de los octillizos hasta su decisión de alejarse de los medios.

Según PEOPLE, Suleman espera que estos proyectos permitan al público comprender mejor su historia y las razones detrás de sus decisiones. Aunque admite que no todo en su vida ha sido perfecto, se muestra agradecida por las lecciones aprendidas y por la familia que ha formado.

Un caso de controversia y resiliencia

El caso de Natalie Suleman sigue siendo un ejemplo de los dilemas éticos y personales que pueden surgir en el ámbito de la fertilización asistida. Su historia, marcada por decisiones controvertidas y desafíos extraordinarios, ha generado tanto críticas como admiración. Con el estreno de los nuevos proyectos de Lifetime, Suleman busca cerrar un capítulo de su vida y compartir su perspectiva sobre los eventos que la convirtieron en una figura pública.

A medida que los octillizos crecen y Suleman continúa trabajando para mantener a su familia, su historia sigue siendo un recordatorio de las complejidades de la maternidad, la medicina y la exposición mediática.