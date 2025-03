NTSB reveló que la grabadora de voz del avión médico accidentado en Filadelfia llevaba años sin funcionar

Autoridades continúan investigando las causas del accidente aéreo ocurrido en Filadelfia, que dejó múltiples víctimas. (AP Foto/Matt Rourke)

Un niño de diez años, herido en el accidente aéreo ocurrido en Filadelfia el pasado 31 de enero, despertó de una cirugía cerebral con dos preguntas en mente: la seguridad de su hermana menor y si había perdido la oportunidad de ver a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl. Este conmovedor detalle, compartido por su padre, refleja la magnitud del impacto humano de un siniestro que dejó siete muertos, 24 heridos y una comunidad devastada. El accidente involucró un avión médico que se estrelló cerca del centro comercial Roosevelt Mall, en las avenidas Cottman y Bustleton, apenas un minuto después de despegar del aeropuerto del noreste de la ciudad.

El impacto de la aeronave ocurrió en una zona cercana a comercios y viviendas, lo que generó una respuesta inmediata de los equipos de emergencia. Testigos en el lugar describieron una gran explosión seguida de una densa columna de humo, mientras los bomberos y paramédicos trabajaban para atender a las víctimas. Autoridades locales señalaron que la rápida movilización de los servicios de rescate evitó una tragedia mayor, ya que varias personas en tierra lograron ponerse a salvo antes de que los restos del avión se esparcieran por la zona.

Las primeras evaluaciones de los investigadores sugieren que la aeronave pudo haber experimentado una falla mecánica poco después del despegue, lo que habría reducido las posibilidades de la tripulación para maniobrar y evitar el accidente. Sin embargo, sin grabaciones de audio en la cabina, los expertos deberán basarse en otros registros, como datos de radar y análisis de los restos del avión, para determinar con precisión qué ocurrió en los segundos previos al impacto.

El informe preliminar de la NTSB señala la falta de registros de audio en la aeronave siniestrada. (Crédito: X / @NTSB_Newsroom)

Un avión sin registros de audio recientes

De acuerdo con el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), el Learjet 55 accidentado no contaba con grabaciones de audio en su registrador de voz de cabina, un dispositivo crucial para entender las circunstancias de cualquier accidente aéreo. El informe, publicado el 6 de marzo, reveló que este equipo “probablemente no había estado grabando audio durante varios años”. Este hallazgo complica la investigación, ya que no se dispone de registros sonoros que puedan arrojar luz sobre los momentos previos al impacto.

El avión estaba equipado con un sistema mejorado de advertencia de proximidad al terreno (EGPWS, por sus siglas en inglés), que podría proporcionar datos adicionales sobre la altitud y el trayecto de la aeronave antes del choque. Sin embargo, las autoridades aún trabajan en la recuperación y análisis de esta información, que podría ser clave para determinar si los pilotos recibieron advertencias antes del siniestro, según consignó PEOPLE.

Expertos analizan datos de radar y restos del avión para determinar qué ocurrió antes del impacto. (Crédito: X / @NTSB_Newsroom)

Sin señales de emergencia antes del impacto

El informe de la NTSB también destacó que, aunque la tripulación del vuelo había mantenido comunicación con la torre de control del aeropuerto antes del accidente, no se registraron llamadas de emergencia ni señales de alarma. Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, señaló que los controladores aéreos no escucharon nada inusual antes del siniestro, según reportó la agencia Associated Press.

Hasta el momento, el informe no ha proporcionado información concluyente sobre las causas del accidente. Las autoridades continúan investigando si hubo una falla mecánica, un error humano o una combinación de factores que llevó a la caída del avión.

Las víctimas: una tragedia que trasciende el ámbito aéreo

El vuelo transportaba a dos pasajeras, una madre y su hija, junto con cuatro miembros de la tripulación. Según detalló PEOPLE, las pasajeras eran Lizeth Murillo Ozuna y su hija Valentina Guzmán Murillo, quien padecía espina bífida y había estado recibiendo tratamiento médico en el hospital infantil Shriners de Filadelfia. Ambas regresaban a México, y según un técnico de emergencias médicas que las trasladó al aeropuerto, la familia estaba emocionada por volver a casa.

Los cuatro tripulantes del avión fueron identificados como el capitán Alan Alejandro Montoya Perales, el copiloto Josué de Jesús Juárez Juárez, el médico Raúl Meza Arredondo y el paramédico Rodrigo López Padilla, según informaron las filiales locales de NBC y CBS. En tierra, el accidente cobró la vida de Steven Dreuitt, de 37 años, quien se encontraba cerca del lugar del impacto. Su prometida, Dominique Goods, sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo, mientras que su hijo y otro niño de 10 años, Andre Howard, resultaron heridos por los escombros.

Familiares y amigos de las víctimas buscan respuestas tras el trágico siniestro aéreo. (Crédito: Hearts of Baja/Facebook Jet Rescue Air Ambulance)

Investigaciones en curso y preocupaciones sobre la seguridad aérea

El accidente en Filadelfia ha despertado inquietudes sobre el estado de mantenimiento y seguridad de las aeronaves privadas y de emergencia. La ausencia de grabaciones en el registrador de voz de cabina plantea dudas sobre si el avión cumplía con los requisitos de seguridad vigentes y si hubo omisiones en su supervisión técnica.

Expertos en aviación consultados por Associated Press señalaron que la falta de datos de audio complica la reconstrucción de los hechos y podría retrasar la determinación de las causas del accidente. Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha indicado que cooperará con la investigación de la NTSB para esclarecer si existieron fallas en los protocolos de mantenimiento de la aeronave.

La NTSB y la FAA colaboran en la investigación para esclarecer las causas del siniestro. (AP foto/Matt Rourke)

El impacto humano más allá de las cifras

Más allá de los números, las historias humanas detrás del accidente han conmovido a la comunidad. El caso de Andre Howard, quien protegió a su hermana menor durante el caos, es solo un ejemplo de la resiliencia y el amor que emergen incluso en los momentos más oscuros. Según relató su padre a ABC News, el niño, tras despertar de una cirugía cerebral, mostró una notable preocupación por su familia y su equipo de fútbol favorito, los Philadelphia Eagles.

Mientras las autoridades continúan investigando las causas del accidente, la comunidad de Filadelfia y las familias afectadas enfrentan un largo camino hacia la recuperación. La falta de grabaciones de audio en el avión y la complejidad de los datos técnicos plantean desafíos significativos, pero también subrayan la importancia de mejorar los estándares de seguridad en la aviación.