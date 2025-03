México intensifica acciones contra la migración, el narcotráfico y el comercio chino para evitar los aranceles de EEUU

Las detenciones de migrantes en la frontera estadounidense disminuyeron drásticamente, alcanzando un mínimo histórico de 200 personas en un día. (AP foto/Jae C. Hong)

En un esfuerzo por evitar la imposición de aranceles del 25% a sus exportaciones por parte del gobierno de Donald Trump, México ha desplegado una estrategia multifacética que incluye medidas en migración, narcotráfico y comercio internacional. Según informó The New York Times, estas acciones buscan responder a las demandas del mandatario estadounidense, quien ha señalado preocupaciones sobre el flujo migratorio, el tráfico de drogas y la competencia económica con China.

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera norte y disuadir el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Además, su administración ha intensificado operativos contra los cárteles de la droga, entregando a decenas de líderes criminales a las autoridades estadounidenses y colaborando con la CIA para localizar laboratorios de fentanilo.

Paralelamente, México ha impuesto aranceles a productos chinos, buscando posicionarse como un aliado estratégico frente al gigante asiático.

Refuerzo en la frontera y control migratorio

De acuerdo con The New York Times, el gobierno mexicano ha redoblado sus esfuerzos para contener la migración hacia Estados Unidos. Además del despliegue de tropas, se han implementado programas para desarticular caravanas de migrantes antes de que lleguen a las ciudades fronterizas. Miles de personas han sido trasladadas a regiones del interior del país, lejos de la frontera norte.

Las autoridades mexicanas decomisaron 800 kilogramos de fentanilo en Sinaloa en un operativo histórico contra el narcotráfico. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Las cifras oficiales muestran que en el último trimestre de 2024, México detuvo a aproximadamente 475.000 migrantes, más del doble de los registrados en los primeros nueve meses del mismo año. Estas medidas han contribuido a una notable disminución en los cruces fronterizos. Según el medio estadounidense, en febrero de 2025, las autoridades estadounidenses en la frontera con México reportaron el ingreso de solo 200 migrantes en un día, una cifra sin precedentes en la historia reciente.

El impacto de estas acciones podría llevar a que las detenciones anuales de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos alcancen niveles no vistos desde la década de 1960, según estimaciones del experto en migración Adam Isacson, citado por The New York Times.

Combate al narcotráfico y colaboración con EEUU

En el ámbito del narcotráfico, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura más agresiva que la de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien limitó la cooperación con Estados Unidos en esta materia. Según el medio estadounidense, México ha intensificado los decomisos de fentanilo, un opioide sintético señalado como una de las principales causas de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Entre los operativos recientes destacan la incautación de seis kilogramos de fentanilo en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, destinados a Nueva Jersey, y el hallazgo de 18 kilogramos de la sustancia en un autobús en el estado fronterizo de Sonora. En diciembre de 2024, las autoridades mexicanas realizaron un decomiso histórico de 800 kilogramos de fentanilo en el estado de Sinaloa, considerado uno de los mayores golpes al narcotráfico en el país.

México desplegó 10,000 efectivos de la Guardia Nacional para reforzar su frontera norte y contener la migración hacia Estados Unidos. (AP/Christian Chávez)

Además, México extraditó a casi 30 líderes de cárteles buscados por Estados Unidos, en lo que se describe como una de las entregas más significativas en la historia de la lucha contra las drogas. Según The New York Times, esta colaboración incluye el uso de drones de la CIA para identificar laboratorios clandestinos y rastrear a figuras clave del Cártel de Sinaloa.

Estas acciones han coincidido con una disminución en las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes relacionadas con sobredosis cayeron un 24% en el periodo de 12 meses que finalizó en septiembre de 2024, en comparación con el año anterior.

Restricciones al comercio chino

En el ámbito comercial, México ha adoptado medidas para limitar la influencia de China en su economía y reforzar su relación con Estados Unidos. Según el informe de The New York Times, el comercio entre China y México había crecido significativamente en los últimos años, convirtiéndose en una de las rutas comerciales de mayor crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, en respuesta a las amenazas de aranceles de Trump, México ha impuesto restricciones a productos chinos.

Entre las medidas destacan un arancel del 35% a las importaciones de ropa procedente de China y un impuesto del 19 % a productos adquiridos a través de plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu. Además, las autoridades mexicanas llevaron a cabo redadas en un complejo comercial en el centro de Ciudad de México, donde se vendían productos falsificados de origen chino.

México impuso un 35% de arancel a ropa china y un 19 % a productos de plataformas como Shein y Temu. (Lauren DeCicca/The New York Times)

A pesar de estas acciones, el medio estadounidense señala que México podría implementar medidas adicionales para satisfacer las demandas de Trump, como limitar la importación de semiconductores y automóviles chinos, sectores clave para la industria automotriz estadounidense.

Impacto económico y negociaciones

La incertidumbre generada por las amenazas de aranceles ya ha tenido repercusiones en la economía mexicana. Según The Wall Street Journal, el banco central de México redujo su proyección de crecimiento económico para 2025, pasando del 1,2% al 0,6%. Además, muchas empresas han pospuesto inversiones debido al clima de inestabilidad.

Sin embargo, las amenazas de Trump no siempre se han materializado. Aunque el mandatario ha reiterado su intención de imponer aranceles, ha retrocedido en sus declaraciones. Esto ha generado cierta esperanza entre los negociadores mexicanos, quienes se encuentran en Washington buscando un acuerdo de última hora con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Claudia Sheinbaum recibió reconocimiento internacional por su manejo de la crisis y diálogo directo con Donald Trump. (Archivo)

Un delicado equilibrio político

La estrategia de Claudia Sheinbaum ha sido reconocida por algunos analistas como un manejo efectivo de la crisis. Según Diego Marroquín Bitar, experto en comercio norteamericano del Wilson Center, “la forma en que ha gestionado esta crisis ha sido muy superior a la de cualquier otro líder”. Incluso Trump elogió a Sheinbaum, describiéndola como una “mujer maravillosa” tras una conversación en febrero.

No obstante, la presidenta enfrenta un desafío político interno. Su partido, Morena, que combina ideales nacionalistas y de izquierda, y la sociedad mexicana en general, mantienen un profundo escepticismo hacia las políticas de Trump, especialmente por su retórica xenófoba.

México, cuya economía depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, enfrenta un delicado equilibrio. Según The New York Times, incluso una breve imposición de aranceles podría tener un impacto significativo en el país. Además, Trump ha amenazado con aranceles adicionales del 25% a las importaciones globales de acero y aluminio, lo que también afectaría a México.

Mientras las negociaciones continúan, el gobierno mexicano busca mantener su posición como un socio estratégico para Estados Unidos, enfrentando simultáneamente los retos internos y externos que esta situación plantea.