Eclipse lunar total en marzo: cuándo, dónde y cómo ver el fenómeno astronómico del año

El primer eclipse lunar total en casi tres años será visible la noche del 13 de marzo hasta la madrugada del 14 de marzo de 2025, según la NASA. (AFP)

El primer eclipse lunar total en casi tres años será visible en gran parte del hemisferio occidental la noche del 13 de marzo hasta la madrugada del 14 de marzo de 2025, según informó la NASA. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que oscurece el satélite natural.

El evento podrá observarse a simple vista sin necesidad de equipo especializado, aunque el uso de telescopios o binoculares permitirá una mejor apreciación, informó USA Today. Durante la fase de totalidad, la Luna adoptará un tono rojizo debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, un fenómeno conocido como “Luna de sangre”.

A diferencia de un eclipse solar, este evento no representa riesgos para la vista y podrá observarse en su totalidad desde diversas regiones del continente americano. Según la NASA, la última vez que ocurrió un eclipse de este tipo fue en noviembre de 2022, y el próximo será en marzo de 2026.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Luna entra completamente en la umbra de la Tierra, bloqueando la luz solar directa. Durante este proceso, la atmósfera terrestre filtra y refracta la luz, permitiendo que los tonos rojizos iluminen la superficie lunar. De acuerdo con la NASA, este efecto se debe a la dispersión de Rayleigh, el mismo fenómeno que causa los colores rojizos y anaranjados en los amaneceres y atardeceres.

Los eclipses lunares totales no son eventos frecuentes. En comparación con los eclipses solares, que pueden ocurrir varias veces al año en diferentes partes del mundo, los eclipses lunares totales son menos comunes y dependen de la alineación precisa del Sol, la Tierra y la Luna, explicó Time and Date.

Durante la totalidad del eclipse, la Luna tendrá un tono rojizo conocido como "Luna de sangre" debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿A qué hora será el eclipse lunar total?

Según la NASA, el eclipse iniciará a las 11:57 p.m. (hora del Este) cuando la Luna entre en la penumbra, causando un oscurecimiento leve. A la 1:09 a.m. comenzará la fase parcial, cuando el satélite entre en la umbra terrestre. La totalidad ocurrirá a las 2:26 a.m., momento en el que la Luna estará completamente dentro de la sombra de la Tierra y adquirirá un color rojizo. A las 3:31 a.m., la Luna comenzará a salir de la umbra y a las 6:00 a.m. finalizará el fenómeno.

¿Desde qué países se podrá ver el eclipse?

El eclipse será visible en toda Norteamérica, así como en Sudamérica y partes occidentales de Europa y África, según Time and Date. La observación será óptima en áreas con cielos despejados y poca contaminación lumínica.

En Estados Unidos, las mejores vistas se tendrán en regiones alejadas de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. En América del Sur, países como Argentina, Chile y Brasil también podrán observar el eclipse en su totalidad, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El eclipse podrá observarse sin equipo especializado, aunque el uso de telescopios o binoculares mejorará la experiencia. (Freepik)

¿Cómo observar el eclipse lunar total?

A diferencia de los eclipses solares, que requieren protección ocular, los eclipses lunares pueden observarse sin riesgo para la vista, informó USA Today. Además, al ser un fenómeno astronómico de larga duración, permite su observación durante varias horas. Se recomienda buscar un lugar con poca iluminación artificial para una mejor visibilidad.

Los astrónomos sugieren utilizar binoculares o telescopios para apreciar mejor los detalles de la superficie lunar durante el eclipse. También es recomendable verificar los pronósticos meteorológicos locales para asegurarse de que el cielo esté despejado en la noche del evento.

¿Por qué la Luna se vuelve roja durante el eclipse?

Según la NASA, el color rojizo de la Luna durante el eclipse es resultado de la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre. La luz azul, de longitud de onda más corta, se dispersa más fácilmente, mientras que la luz roja, de mayor longitud de onda, atraviesa la atmósfera y se proyecta sobre la superficie lunar.

Este fenómeno es similar al que ocurre en los atardeceres y amaneceres terrestres. Durante la totalidad, la Luna refleja la luz filtrada por la atmósfera de la Tierra, lo que le da su característico tono rojizo, de acuerdo con científicos del Instituto de Ciencias Espaciales.

Según la NASA, el evento comenzará a las 11:57 p.m. (hora del Este) y alcanzará su totalidad a las 2:26 a.m. (NASA)

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total?

El evento astronómico es el primero de su tipo desde noviembre de 2022, según USA Today. La próxima oportunidad para observar un eclipse lunar total desde Estados Unidos será en marzo de 2026, según la NASA.

Entre tanto, en 2025 también se registrarán otros eventos astronómicos destacados, como eclipses lunares parciales y eclipses solares anulares visibles en diferentes regiones del mundo. Los astrónomos recomiendan consultar calendarios astronómicos y sitios especializados para conocer más detalles sobre estos eventos.