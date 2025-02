La estrella de OnlyFans Sophie Rain afirma tener ganancias de 50 millones de dólares y aspira a duplicarlas

La modelo de OnlyFans asegura que ganó más de 50 millones de dólares en ganancias netas. (Instagram/sophieraiin)

Sophie Rain, una creadora de contenido de tan solo 20 años, ha alcanzado un impresionante hito financiero en la plataforma de entretenimiento para adultos OnlyFans, donde, afirmó a través de redes sociales, ha generado más de 50 millones de dólares en ganancias netas.

La joven compartió esta noticia a través de una publicación en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), donde incluyó una captura de pantalla de sus estadísticas de ingresos. En el mensaje, Rain escribió: “A mitad de camino hacia los 100 millones”, dejando claro que su objetivo es duplicar esta cifra.

Rain, quien vive en Florida, ha construido su fortuna mediante un modelo de suscripción en el que sus seguidores pagan por acceder a su contenido exclusivo. Además, recibe propinas de sus admiradores, lo que ha contribuido significativamente a su éxito financiero.

Una relación peculiar con su mayor benefactor

La captura muestra que, hasta el momento de su publicación, había conseguido 50.594.646 dólares. (X/sophieraiin)

En una entrevista previa con la revista People, Rain destacó que su mayor benefactor, identificado como Charles, le envió cerca de 5 millones de dólares en un periodo de un año, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Aunque no conoce personalmente a este seguidor, mantiene una relación virtual con él, intercambiando mensajes con frecuencia.

Rain, durante su diálogo con el medio, explicó que, aunque no sabe mucho sobre Charles, prefiere no indagar demasiado en detalles como su edad. “Intento no preguntar solo por mi propio bien. Sé que es un poco mayor”, comentó. La modelo también mencionó que, en ocasiones, descubrir la edad de algunos de sus seguidores le resulta desconcertante, ya que ciertas personas son significativamente mayores. “Es como hablar con mi abuelo cuando descubro años tienen”, añadió.

Esta dinámica con Charles es solo un ejemplo de cómo Rain ha logrado establecer conexiones con sus seguidores, lo que ha sido clave para su éxito en una plataforma donde la interacción personalizada puede marcar la diferencia en los ingresos de los creadores.

Un estilo de vida transformado por el éxito en OnlyFans

La creadora compartió la noticia en X y afirmó que se encuentra "a medio camino de los 100 millones de dólares". (Instagram/sophieraiin)

El éxito financiero de Rain no solo ha sido impresionante por las cifras, sino también por el impacto que ha tenido en su estilo de vida. Según detalló a People, sus ingresos anuales, que en aquel entonces ya alcanzaban los 43 millones de dólares, le han permitido cumplir varios de sus sueños. Entre ellos, la adquisición de su “auto soñado”, un Porsche GT3 RS modelo 2024, y el alquiler de una lujosa propiedad frente al mar en Miami.

Rain ha utilizado su fortuna para disfrutar de un estilo de vida que muchos solo podrían imaginar, pero también ha dejado claro que su ambición no se detiene aquí. Su meta de alcanzar los 100 millones de dólares en ganancias netas refleja su determinación por seguir expandiendo su éxito en el mundo de OnlyFans.

Durante aquel diálogo, la creadora de contenido para adultos expresó sus esperanzas de algún día comprarles a sus padres un hogar, afirmando que esa sería “la primera casa que tendrán”.

“Todavía intento ahorrar cada dólar que puedo, porque así es como crecí”, afirmó Rain.

La mujer explicó que sus padres eran muy pobres, ellos luchaban por pagar sus deudas, vivían “de sueldo en sueldo” y eso es exactamente algo que la motiva a seguir adelante. “Quería cambiar eso”, subrayó.

Aunque su forma de ganarse la vida ha sido blanco de críticas, la creadora de contenido para adultos no deja que los comentarios negativos la afecten.

“Sinceramente, toda la gente que me odia en Internet, que publica comentarios crueles y todo eso, es lo que me motiva a seguir creciendo, a continuar prosperando y haciendo lo mío. Simplemente los enfurece sin motivo alguno. No me conocen”, enfatizó Rain.