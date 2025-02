¿Adiós a los Skittles y Doritos en Florida? Esta nueva ley prohibiría varias golosinas con aditivos

Los Skittles podrían ser prohibidos en Florida debido a químicos en su fórmula. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El estado de Florida avanza con un proyecto de ley que podría prohibir la venta de ciertos productos alimenticios debido a sus aditivos químicos. Entre los alimentos afectados estarían golosinas populares como Skittles, cereales, bebidas energéticas y otros productos procesados que contienen colorantes y conservantes que han sido señalados por posibles efectos adversos en la salud. La medida, impulsada por el senador estatal Jonathan Martin, busca eliminar ingredientes como Rojo 3, Amarillo 5 y Azul 1, los cuales han sido objeto de debate en la comunidad científica.

El proyecto de ley SB 560, presentado por Jonathan Martin, fue introducido en la legislatura de Florida con el objetivo de prohibir la fabricación, venta y distribución de productos que contengan ciertos aditivos químicos. Según el Congreso de Florida, la iniciativa establece que a partir del 1 de enero de 2028, las empresas que no eliminen estos ingredientes podrían enfrentar sanciones económicas. Si se aprueba, la ley entraría en vigor el 1 de julio de 2025.

Entre los químicos prohibidos están:

Rojo 3 : colorante artificial utilizado en caramelos, galletas y productos lácteos saborizados.

Amarillo 5 (tartrazina) : presente en bebidas deportivas como Gatorade , chips como Doritos , cereales y postres.

Azul 1 : usado en productos como Froot Loops, Gushers y helados como Blue Moon .

Aceite vegetal bromado (BVO) : estabilizador de sabor en refrescos y bebidas energéticas, prohibido por la FDA en 2024 .

Potasio bromado : blanqueador de harina, presente en pan de molde y bollería industrial.

Propil parahidroxibenzoato: conservante en productos de repostería como Weight Watchers cakes y ciertos cosméticos.

Benzidina : compuesto químico utilizado en tintes, prohibido en Estados Unidos desde la década de 1970.

Butilhidroxianisol (BHA) y Butilhidroxitolueno (BHT): antioxidantes usados en alimentos con alto contenido de grasa, como cereales y snacks procesados.

La legislación de Florida sigue el ejemplo de California, que en 2023 aprobó una normativa similar prohibiendo algunos de estos compuestos con una fecha límite de 2027 para su eliminación.

¿Qué dicen los expertos sobre estos aditivos?

Los Doritos son algunas frituras que incluyen colorantes que podrían prohibirse en Florida. (REUTERS/Dado Ruvic)

Varios de estos ingredientes han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), pero algunos estudios han cuestionado sus efectos en la salud. Según el Center for Science in the Public Interest, el Amarillo 5 puede provocar hiperactividad en niños, mientras que el Azul 1 ha sido vinculado a un pequeño riesgo de cáncer en pruebas de laboratorio.

El Rojo 3, otro de los colorantes en la lista, fue prohibido por la FDA en noviembre del año pasado, después de que estudios en ratas mostraran que podía causar tumores. Aunque la agencia afirmó que el mecanismo por el cual se generaba el cáncer en los animales no ocurre en humanos, aún así ordenó su eliminación de los productos alimenticios para 2027.

Por otro lado, el potassium bromate, utilizado en la panadería industrial, ha sido prohibido en la Unión Europea y en otros países debido a su asociación con el cáncer en ratas, aunque algunos investigadores sostienen que no hay pruebas concluyentes de su daño en humanos.

El impacto en la industria alimentaria

Las bebidas energéticas como Gatorade tendrían que cambiar su fórmula para seguir siendo legales en Florida, en caso de aprobarse el proyecto. (REUTERS/Brendan McDermid)

Si la ley entra en vigor, productos como Skittles, Doritos, Gatorade, Nesquik y varias golosinas tendrían que modificar sus recetas para seguir vendiéndose en Florida. No obstante, esto no significaría su desaparición definitiva. El precedente de la Unión Europea y de California indica que los fabricantes pueden ajustar sus fórmulas para cumplir con las normativas sin retirar sus productos del mercado. Por ejemplo, en Europa, los Skittles siguen a la venta con ingredientes alternativos.

Empresas del sector alimentario podrían optar por una estrategia similar en Florida, cambiando los aditivos por alternativas permitidas para evitar sanciones. De acuerdo con el Congreso de Florida, aquellas empresas que no cumplan con la eliminación de estos químicos podrían recibir multas económicas significativas.

El proyecto de ley SB 560 ha reavivado el debate sobre la seguridad alimentaria y la regulación de aditivos químicos en Estados Unidos. Mientras que algunas organizaciones defienden la necesidad de eliminar ciertos ingredientes por sus posibles efectos adversos, la industria alimentaria argumenta que muchos de estos compuestos han sido avalados por la FDA y han estado en uso durante décadas sin evidencia clara de daño en humanos. El senador Jonathan Martin ha sido enfático en su postura, asegurando en su cuenta de X (antes Twitter): “Algunos químicos causan cáncer. No tienen lugar en nuestros alimentos. Punto.”

El proyecto de ley aún debe pasar por votaciones en la legislatura de Florida antes de convertirse en ley. De aprobarse, la normativa entraría en vigor en julio de 2025, y las empresas tendrían hasta enero de 2028 para eliminar los aditivos prohibidos.