Estas personas no pagarán impuestos en 2025 según las nuevas normativas del IRS en Estados Unidos

Familias de bajos ingresos podrán acceder a créditos fiscales y exenciones, optimizando recursos para necesidades básicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, diversos grupos de personas podrían quedar exentos de pagar impuestos federales en 2025 gracias a actualizaciones en las normativas fiscales del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Estas exenciones se aplican a ciudadanos que enfrentan circunstancias económicas específicas, como adultos mayores con ingresos limitados, veteranos que reciben compensaciones por discapacidad y familias de bajos recursos, entre otros.

Las modificaciones están diseñadas para ofrecer alivio fiscal a sectores vulnerables, promoviendo un sistema más equitativo. Además, incluyen incentivos para estudiantes con becas educativas y residentes en zonas de desastre, así como a trabajadores humanitarios en el extranjero.

Entender los requisitos y procedimientos para acceder a estas exenciones es fundamental para optimizar las finanzas personales. Según el IRS, las deducciones estándar, los créditos tributarios y las exclusiones varían según la situación individual, por lo que resulta crucial revisar las normativas aplicables para 2025.

Adultos mayores con ingresos bajos: ¿quiénes no pagarán impuestos?

En 2025, los adultos mayores de 65 años con ingresos por debajo de los límites establecidos podrán quedar exentos del pago de impuestos federales. Según el IRS, la deducción estándar será de USD 15,000 para contribuyentes solteros y de USD 30,000 para parejas casadas que presentan su declaración en conjunto.

Además, los beneficios del Seguro Social no se considerarán ingresos gravables si el ingreso total del contribuyente no supera ciertos umbrales. Esto significa que millones de jubilados con ingresos modestos no tendrán la obligación de declarar impuestos.

Residentes en zonas de desastre recibirán alivio tributario en 2025, incluyendo extensión de plazos para declaraciones de impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veteranos exentos de impuestos por discapacidad en 2025

Los pagos por compensación por discapacidad que reciben los veteranos a través del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) están exentos de impuestos, ya que no se consideran ingresos imponibles. Este beneficio también aplica a otros pagos relacionados, como las pensiones militares por discapacidad. Según las normativas del IRS, estos beneficios estarán vigentes sin cambios en 2025.

Familias de bajos ingresos: créditos fiscales y exenciones disponibles

Los hogares que se encuentren por debajo de las líneas federales de pobreza podrán acceder a exenciones y créditos fiscales, como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC). Este crédito busca reducir la carga fiscal de las familias trabajadoras de bajos recursos.

Para 2025, el monto máximo del EITC será de USD 8,046 para contribuyentes con tres o más hijos calificados, según datos del IRS. Este tipo de alivio fiscal permite a las familias destinar más recursos a necesidades básicas.

Becas y exenciones fiscales para estudiantes en 2025

Los estudiantes que reciben becas educativas para cubrir matrícula y otros gastos relacionados con la educación podrán beneficiarse de exenciones fiscales. Según el IRS, estas becas no se consideran ingresos gravables siempre que no se utilicen para cubrir alojamiento, transporte u otros gastos no relacionados directamente con la educación. Es importante revisar los términos de cada beca para cumplir con los requisitos.

Millones de jubilados con ingresos modestos no tendrán que declarar impuestos federales gracias a cambios normativos del IRS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alivio fiscal en zonas de desastre declaradas por el gobierno

Los residentes de áreas afectadas por desastres naturales y declaradas como zonas de desastre por el gobierno federal recibirán alivio tributario temporal en 2025. Esto incluye extensiones de plazos para presentar declaraciones de impuestos, deducciones por pérdidas económicas y exenciones adicionales.

Según la Ley Federal de Alivio Fiscal por Desastres, las personas afectadas podrán deducir sus pérdidas sin necesidad de detallar deducciones y sin las reducciones típicas aplicadas en situaciones regulares.

Trabajadores humanitarios en el extranjero: beneficios fiscales para 2025

Quienes trabajan para organizaciones no lucrativas calificadas en el extranjero podrán beneficiarse de exenciones tributarias específicas que reducen su ingreso gravable. Estas medidas están diseñadas para incentivar el trabajo humanitario en contextos internacionales y facilitar la labor de los voluntarios.

Revisar las normativas para optimizar beneficios fiscales

El IRS recomienda a los contribuyentes verificar su elegibilidad para estos beneficios a través de su portal oficial o consultando a un profesional en temas fiscales. Las normativas pueden variar según la situación individual, por lo que la planificación adecuada será clave para maximizar el alivio fiscal en 2025.