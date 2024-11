En una histórica visita a la selva amazónica, Biden aseguró que “nadie podrá revertir la revolución” de la transición energética

Joe Biden llega a Manaos (REUTERS/Leah Millis)

Joe Biden recorrió este domingo las aguas del mayor afluente del río Amazonas, reducidas por la sequía, como el primer presidente estadounidense en funciones en pisar la legendaria selva tropical, mientras que el gobierno entrante de Trump parece dispuesto a reducir el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el cambio climático.

Biden dijo que le dejará a su sucesor, Donald Trump, unas “bases sólidas” sobre las que podrá seguir desarrollando la agenda verde de su Gobierno, pero advirtió de que los cambios en materia de transición energética son irreversibles.

“Algunos pueden querer atrasar o detener la revolución energética, pero nadie podrá revertirla”, dijo Biden en un discurso en el Museo de la Amazonía, un jardín botánico situado en la reserva forestal Adolpho Ducke, uno de los santuarios ambientales más importantes de Brasil.

La enorme región amazónica, que tiene aproximadamente el tamaño de Australia, almacena enormes cantidades de dióxido de carbono del mundo, un gas de efecto invernadero que provoca el cambio climático cuando se libera a la atmósfera. Pero el desarrollo está agotando rápidamente la selva tropical más grande del mundo y los ríos se están secando.

“No tenemos que elegir entre medio ambiente y economía”, recalcó el gobernante estadounidense, y subrayó que la transición energética brinda grandes beneficios económicos.

“La pregunta ahora es qué Gobierno se interpondrá en el camino y cuál aprovechará la enorme oportunidad económica”, aseveró el mandatario, que dejará la Casa Blanca el próximo enero.

Biden también hizo un llamado para preservar la selva amazónica, “el pulmón del mundo” (REUTERS/Leah Millis)

Biden también hizo un llamado para preservar la selva amazónica, “el pulmón del mundo”, y dijo que en su visión los bosques y reservas naturales nacionales son “el corazón y el alma del planeta”.

“La historia nos mira, preservemos este lugar sagrado”, concluyó Biden, en unas palabras aplaudidas y celebradas con maracas por los representantes de pueblos indígenas presentes.

Acompañado por Carlos Nobre, un científico ganador del Premio Nobel y experto en cómo el cambio climático está dañando la Amazonia, y el asesor climático de Biden, John Podesta, el presidente voló en su helicóptero sobre un tramo de la selva tropical. La erosión a lo largo de la ruta fue severa mientras volaba sobre barcos varados en el río Negro, daños por incendios y un refugio de vida silvestre. El helicóptero voló sobre el extenso lugar de encuentro del río Amazonas y el Negro, su principal afluente.

Luego Biden se reunió con líderes locales e indígenas y visitó un museo amazónico mientras busca resaltar su compromiso con la preservación de la región.

Su administración anunció el año pasado planes para una contribución de 500 millones de dólares al Fondo Amazonas, el esfuerzo de cooperación internacional más importante para preservar la selva tropical, financiado principalmente por Noruega.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense dijo que ha proporcionado 50 millones de dólares, y la Casa Blanca anunció el domingo una contribución adicional de 50 millones de dólares al fondo.

Joe Biden recorrió el domingo las aguas del mayor afluente del río Amazonas, reducidas por la sequía, como el primer presidente estadounidense en funciones en pisar la legendaria selva tropical (REUTERS/Leah Millis)

“Es importante que un presidente en funciones visite la Amazonia... Esto demuestra un compromiso personal del presidente”, dijo Suely Araújo, ex directora de la agencia de protección ambiental brasileña y coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima, una organización sin fines de lucro. “Dicho esto, no podemos esperar resultados concretos de esta visita”.

Ella duda que “un solo centavo” vaya al Fondo Amazon una vez que Donald Trump regrese a la Casa Blanca.

Es muy poco probable que la administración entrante de Trump dé prioridad a la Amazonia o a cualquier tema relacionado con el cambio climático. El presidente electo republicano ya dijo que volvería a retirarse del acuerdo de París , un pacto global forjado para evitar la amenaza de un cambio climático catastrófico, después de que Biden volviera a comprometerse con el acuerdo.

Trump ha calificado el cambio climático de “engaño” y ha dicho que eliminará las regulaciones de eficiencia energética de la administración Biden.

Aun así, la Casa Blanca de Biden anunció el domingo una serie de nuevos esfuerzos destinados a fortalecer la Amazonia y frenar el impacto del cambio climático.

Entre las acciones está el lanzamiento de una coalición financiera que busca estimular al menos USD 10.000 millones en inversiones públicas y privadas para la restauración de tierras y proyectos económicos ecológicos para 2030, y un préstamo de USD 37,5 millones a la organización Mombak Gestora de Recursos Ltda. para apoyar la plantación a gran escala de especies de árboles nativos en pastizales degradados en Brasil.

Biden también tiene previsto firmar una proclamación estadounidense que designa el 17 de noviembre como Día Internacional de la Conservación, y destacará en sus comentarios durante la visita que Estados Unidos está en camino de alcanzar los 11.000 millones de dólares en gasto en financiación climática internacional en 2024, un aumento de seis veces desde que comenzó su mandato.

La Amazonia es el hogar de comunidades indígenas y del 10% de la biodiversidad de la Tierra. También regula la humedad en América del Sur . Aproximadamente dos tercios de la Amazonia se encuentran en Brasil y los científicos dicen que su devastación representa una amenaza catastrófica para el planeta.

El bosque ha sufrido dos años de sequía histórica que ha secado los cursos de agua , aislado a miles de comunidades ribereñas y obstaculizado la capacidad de los habitantes de las riberas para pescar . También ha dado paso a incendios forestales que han quemado un área más grande que Suiza y han ahogado en humo ciudades cercanas y lejanas.

La Amazonia es el hogar de comunidades indígenas y del 10% de la biodiversidad de la Tierra (REUTERS/Leah Millis)

Cuando el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asumió el cargo el año pasado, señaló un cambio en la política ambiental con respecto a su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Bolsonaro priorizó la expansión de la agroindustria sobre la protección forestal y debilitó las agencias ambientales , lo que provocó que la deforestación aumentara a un máximo de 15 años .

Lula se ha comprometido a lograr una “deforestación cero” para 2030, aunque su mandato se extiende hasta fines de 2026. La pérdida de bosques en la Amazonia brasileña disminuyó un 30,6% en los 12 meses hasta julio respecto al año anterior, lo que llevó la deforestación a su nivel más bajo en nueve años, según datos oficiales publicados la semana pasada.

En ese lapso de 12 meses, la Amazonia perdió 6.288 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño del estado norteamericano de Delaware. Pero esos datos no reflejan el aumento de la destrucción de este año, que recién se incluirá en la lectura del año próximo.

A pesar del éxito en frenar la deforestación de la Amazonia, el gobierno de Lula ha sido criticado por ambientalistas por respaldar proyectos que podrían dañar la región , como la pavimentación de una carretera que corta una zona de antiguo crecimiento y podría estimular la tala, la perforación petrolera cerca de la desembocadura del río Amazonas y la construcción de un ferrocarril para transportar soja a los puertos amazónicos.

Si bien Biden es el primer presidente en funciones en la Amazonia, el ex presidente Theodore Roosevelt viajó a la región con la ayuda del Museo Americano de Historia Natural luego de su derrota en 1912 ante Woodrow Wilson. El ex presidente estuvo acompañado por su hijo y naturalistas y recorrieron aproximadamente 15.000 millas durante las cuales el ex presidente enfermó de malaria y sufrió una grave infección en la pierna después de un accidente en un barco.

Biden está realizando la visita a la Amazonia como parte de un viaje de seis días a Sudamérica, el primero al continente desde su presidencia. Viajó desde Lima, Perú, donde participó en la cumbre anual de Cooperación Económica Asia-Pacífico y se reunió con el presidente chino, Xi Jinping.

Después de su escala en Manaos, se dirigió a Río de Janeiro para la cumbre de líderes del Grupo de los 20 de este año.

(Con información de AP)