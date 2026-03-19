Un turista murió por un accidente mientras buceaba en un arrecife en Florida

Un turista indio fallece tras presentar dificultades durante una inmersión en el arrecife Molasses Reef, al sur de Florida.

Un turista de origen indio perdió la vida tras presentar dificultades durante una inmersión en el arrecife Molasses Reef, al sur de Florida. El hecho ocurrió la mañana del miércoles, cuando empleados de una embarcación comercial de buceo notaron que el hombre estaba en apuros bajo el agua y activaron de inmediato un operativo de rescate y asistencia médica, según confirmó la autoridad policial local, la oficina del Sheriff del condado Monroe.

La víctima, Abhinav Lamba, de 43 años, fue hallada a unos ocho metros de profundidad. Tras ser sacado del agua, el personal de la embarcación le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y lo trasladó de urgencia al hospital Mariners de Tavernier, donde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades indicaron que no sospechan de la participación de terceros y aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Molasses Reef, el lugar del incidente, se encuentra en una reserva marina federal cerca de Key Largo; es un punto de buceo conocido por sus aguas protegidas.

Incidente en Molasses Reef

La mañana del 18 de marzo, empleados de un barco dedicado al buceo comercial identificaron a Lamba cuando experimentaba dificultades en pleno descenso. El portavoz de la oficina del Sheriff, Adam Linhardt, precisó que el incidente se produjo alrededor de las 11:00 y requirió la intervención inmediata de la tripulación, que lo localizó en el fondo marino a unos 25 pies, es decir, ocho metros de profundidad.

Lo trasladaron a la superficie y, a bordo, lo sometieron a maniobras de reanimación antes de entregarlo a los paramédicos en tierra.

Abhinav Lamba, de 43 años, fue hallado a ocho metros de profundidad y trasladado de urgencia al hospital Mariners de Tavernier, donde se confirmó el deceso.

En el hospital Mariners de Tavernier, los médicos confirmaron el deceso. El portavoz policial señaló que no existen indicios de juego sucio y que la investigación sigue en curso, a la espera del informe forense para esclarecer las circunstancias.

La noticia fue informada también por el medio local Keys Weekly, que dio cobertura al incidente.

Contexto y antecedentes similares en la zona

La muerte de Lamba no es un caso aislado en la región. Solo unos días antes, el 13 de marzo, otro hombre perdió la vida en un accidente de buceo en el naufragio conocido como Eagle, frente a las costas de Islamorada.

En esa ocasión, la víctima fue identificada como un ciudadano de Misuri de 71 años, quien fue encontrado inconsciente en el fondo marino tras descender a 33 metros de profundidad. El rescate estuvo a cargo de personal de una empresa de buceo y de la Guardia Costera, quienes aplicaron maniobras de reanimación sin éxito.

Un accidente similar ocurrió días antes en el naufragio Eagle, en Islamorada, donde un ciudadano de Misuri de 71 años también perdió la vida buceando.

El hombre también fue trasladado al hospital Mariners, donde se confirmó su muerte, según reportó la publicación especializada en buceo Divernet.

Las investigaciones oficiales se enfocan en descartar fallos en los equipos utilizados y en verificar si los buzos cumplían con los requisitos establecidos por la certificación internacional estándar para este tipo de inmersiones.

Características de Molasses Reef y medidas de seguridad

Molasses Reef forma parte de una reserva marina federal protegida, lo que prohíbe la pesca y garantiza la presencia de numerosas especies marinas. Las empresas que operan en la zona deben respetar el reglamento nacional para embarcaciones de buceo recreativo, que exige contar con personal formado en rescate y primeros auxilios en todo viaje.

Un turista indio fallece tras presentar dificultades durante una inmersión en el arrecife Molasses Reef, al sur de Florida.

A pesar de estas regulaciones, la práctica de buceo implica riesgos inherentes, especialmente en presencia de condiciones físicas adversas, problemas de salud no diagnosticados o uso incorrecto del equipo.

El Consejo Nacional de Buceo de Estados Unidos comparte que: “La evaluación médica previa y el correcto uso del equipo minimizan los riesgos para los buceadores”.

Investigación en marcha y espera de resultados oficiales

Las autoridades del condado Monroe continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del fallecimiento de Abhinav Lamba. Aunque no se sospecha de hechos delictivos, los resultados de la autopsia serán necesarios para esclarecer las causas.

En respuesta a incidentes recientes, las compañías de buceo de los Cayos de Florida insisten en la obligatoriedad de cumplir con los protocolos de seguridad y de informar cualquier síntoma de malestar antes y durante la inmersión. La comunidad local permanece atenta a los resultados oficiales y a las recomendaciones que puedan surgir para prevenir futuros accidentes en uno de los puntos de buceo más visitados del sur de Estados Unidos.