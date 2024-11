La madre que por años asistió a los despertares intermitentes de su hija en estado de coma

El fenómeno de los despertares intermitentes de Christa Lilly desafía la lógica médica y plantea interrogantes sobre la capacidad del cerebro humano para recuperarse después de largos periodos de inactividad

Minnie Smith, una mujer de Colorado, Estados Unidos, se levantó cada mañana al primer rayo de luz, sin importar que el cuerpo comenzara a pesarle más que los años. Desde el 4 de noviembre de 2000, cuando su hija, Christa Lilly, sufrió un paro cardíaco y un derrame cerebral que la sumieron en un estado que los médicos llamaban “mínimamente consciente”, Minnie hizo de su vida una vigilia interminable. Con 73 años, cada día lo dedicaba por completo a cuidar de Christa, como si en cada gesto, en cada caricia y palabra, se tejiera una cuerda invisible para rescatarla de esa oscuridad en la que vivía atrapada.

Los médicos le advirtieron que no existía cura, que la falta de oxígeno había causado daños irreversibles en el cerebro de su hija, pero ella se negó a aceptar el diagnóstico como una condena. En su mente, esa era sólo una posibilidad que la ciencia no lograba cambiar, pero que no limitaba su amor. Así que, cada mañana, repetía la misma pregunta al borde de la cama: “Hey, babe, ¿cómo estás hoy?” Aunque su hija permaneciera en silencio, ella insistía, una y otra vez, con la fe de quien nunca duda que el amor es una fuerza más grande que cualquier obstáculo.

Un domingo de primavera, al entrar en la habitación y repetir su saludo, algo increíble sucedió. Su hija, desde la cama, respondió: “Bien.” La voz de Christa, suave y clara, llenó el cuarto como un eco del pasado. Minnie se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido; el corazón le latía con fuerza, incrédula. Pero ahí estaba su hija, mirándola, como si esos seis años de silencio no hubieran sido más que un sueño. La mujer se abalanzó sobre ella, la abrazó y le habló rápidamente, temiendo que, en cualquier momento, Christa pudiera desaparecer nuevamente en su estado de letargo. Luego, la ayudó a levantarse y la llevó al comedor, donde ambas rieron y recordaron como si el tiempo no las hubiera tocado.

La noticia del despertar recorrió el pueblo y llegó a oídos del doctor Randall Bjork, el neurólogo que había seguido el caso sin demasiadas esperanzas. Al enterarse, acudió junto con otros colegas, buscando comprender lo que describían como un verdadero milagro. Cuando Bjork se acercó a ella y le preguntó cómo se sentía, Christa respondió con naturalidad: “Bien, ¿y usted?”.

Para él, escucharla fue algo asombroso. El médico, lleno de preguntas, observaba a aquella mujer que apenas reconocía su entorno, que intentaba desentrañar el enigma. Formuló una hipótesis: creía que el cerebro de Christa, con su energía reducida al mínimo, acumulaba fuerzas durante meses en una especie de “hibernación”, y que solo lograba períodos breves de lucidez, que agotaban rápidamente las reservas de energía. Sin embargo, ni siquiera esta teoría podía explicar el porqué o el cuándo de sus despertares, que sucedían sin ningún patrón claro.

Durante tres días, Christa se mantuvo lúcida. Minnie convocó a la familia, a los amigos cercanos, y convirtió esos días en una celebración privada, en una fiesta silenciosa donde nadie se atrevía a pensar en el final. Los nietos de Christa, a quienes apenas conocía, llegaron de todas partes, la abrazaron y le contaron historias sobre sus vidas, ansiosos por compartir con ella ese tiempo, aunque supieran que era limitado. Christa reía, comía y escuchaba como si el mundo entero hubiera esperado por ella.

La noche del tercer día, sin que nadie lo notara, Christa volvió a caer en el silencio. Según The Guardian, Minnie lo supo al instante; vio cómo los ojos de su hija perdían esa chispa, cómo su cuerpo volvía a esa inmovilidad profunda. El dolor fue agudo, pero no inesperado. Había aprendido a aceptar esos despertares como momentos fugaces, como destellos que aparecían y desaparecían sin aviso. Aun así, no pudo evitar sentir una profunda tristeza.

Meses después, Minnie fue testigo de otro despertar de su hija, que abrió los ojos, la miró con confusión y, con una voz suave, preguntó: “¿Por qué no me despertaste antes?”. La madre intentó explicarle que el tiempo había pasado, que el mundo había cambiado. Le habló con dulzura, tratando de hacerle entender que habían transcurrido casi siete años desde aquel día en que el paro cardíaco y el derrame cerebral la habían dejado atrapada en ese estado.

Para Christa, todo era extraño. En su mente, la vida seguía anclada en un tiempo lejano, como si esos años no hubieran sido más que una pausa. Minnie le contó sobre la familia, sobre los nietos que nunca había conocido, y trató de llenarla de recuerdos nuevos, para que aquellos días de lucidez tuvieran algún sentido.

Corría el año 2005, el tiempo siguió su curso, y una tarde fría de octubre, Minnie, agotada por el peso de los años y la esperanza, murió en su hogar. La noticia dejó en el aire una sensación de tristeza profunda para quienes conocían su historia, y habían visto cómo dedicó sus últimos años a cuidar de su hija con una devoción que solo se explica en el amor. Minnie se fue sin haber podido ver un último despertar de Christa, ese momento final que tanto había deseado.