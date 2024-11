¿A cuánto asciende la fortuna de Kamala Harris? Este es su patrimonio neto

A lo largo de su carrera, Harris ha acumulado un patrimonio neto estimado en 8 millones de dólares, en conjunto con su esposo, el abogado Douglas Emhoff. (REUTERS/Eloisa Lopez)

Más allá de su trayectoria en el servicio público, la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, ha logrado construir una sólida base financiera que incluye múltiples fuentes de ingreso y una serie de inversiones. Junto con su esposo, el abogado Douglas Emhoff, Harris posee un patrimonio neto estimado en 8 millones de dólares, según Forbes.

La carrera de Kamala Harris en el sector público se extiende por más de dos décadas, comenzando en el cargo de fiscal de distrito de San Francisco en 2004, donde ganaba aproximadamente 200,000 dólares anuales. Posteriormente, cuando asumió el puesto de procuradora general de California en 2011, su salario disminuyó a 159,000 dólares anuales.

A medida que su carrera avanzó, Harris fue electa senadora de los Estados Unidos en 2016, un puesto con un ingreso anual de 174,000 dólares, y finalmente alcanzó la vicepresidencia en 2020, con un salario de 235,100 dólares al año.

Douglas Emhoff y Harris poseen una vivienda en Los Ángeles valorada en más de 4 millones de dólares. (REUTERS/Kevin Wurm)

Pero además de su salario en el servicio público, Harris ha diversificado sus fuentes de ingreso a través de la autoría de varios libros que le han proporcionado ingresos por regalías. Entre sus obras destacan títulos como “Smart on Crime” (Inteligencia contra el crimen), el libro infantil “Superheroes Are Everywhere” (Los superhéroes están en todas partes) y sus memorias de 2019, “The Truths We Hold” (Las verdades que defendemos). Estas publicaciones han generado más de 500,000 dólares en regalías, sumándose significativamente a su patrimonio.

Uno de los activos más valiosos de Harris y Emhoff es su vivienda en Los Ángeles, cuya valoración supera los 4 millones de dólares, según estimaciones de Forbes. Además, el matrimonio ha revelado la tenencia de activos líquidos que podrían alcanzar los 850,000 dólares o más.

La estrategia de inversión de Harris y su esposo se caracteriza por su enfoque conservador. Según la declaración de 2023 presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental, la pareja ha invertido en fondos indexados de gestión pasiva, distribuidos en planes de compensación diferida y fondos de pensiones, aunque estos últimos representan menos de 1 millón de dólares en activos.

En 2016, Harris fue elegida senadora de los Estados Unidos, representando a California. (REUTERS/Eloisa Lopez)

Esta cartera de inversiones, con un valor estimado entre 2.9 y 6.6 millones de dólares, destaca por su bajo riesgo, priorizando la estabilidad financiera y evitando conflictos de interés mientras Harris ocupa la vicepresidencia, de acuerdo con CBS News.

La carrera de Kamala Harris

Kamala Harris, nacida en 1964 en Oakland, California, ha sido pionera en numerosos aspectos a lo largo de su carrera. Su ascenso en el ámbito público comenzó cuando, a los 40 años, asumió el cargo de fiscal de distrito en San Francisco en 2004, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona afroamericana en ocupar esta posición en la ciudad.

En este rol, Harris implementó políticas de reforma, como la creación de un programa de justicia alternativa para delitos no violentos, destinado a reducir la reincidencia y ofrecer alternativas de rehabilitación. Su trabajo en San Francisco la posicionó como una líder firme y progresista en la justicia penal, sentando las bases para el crecimiento de su perfil a nivel estatal.

Como fiscal de distrito en San Francisco, Harris percibía un salario anual de aproximadamente 200,000 dólares. (Jim Wilson/The New York Times)

En 2011, con 46 años, Harris asumió la Procuraduría General de California, un cargo que le permitió convertirse en la primera mujer afroamericana y persona de origen asiático-americano en ocupar la posición en el estado. Durante su mandato, lideró investigaciones y demandas contra corporaciones involucradas en prácticas fraudulentas, incluida una demanda histórica contra grandes bancos por prácticas hipotecarias injustas tras la crisis financiera de 2008.

También se comprometió en casos de defensa de los derechos civiles, abordando temas como la discriminación en el empleo y la protección de los derechos de los consumidores. Sus iniciativas no solo consolidaron su reputación en California, sino que comenzaron a atraer la atención nacional hacia su labor.

A los 52 años, en 2016, Harris fue elegida para representar a California en el Senado de los Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda mujer afroamericana en la historia en ocupar una banca en esta cámara. Como senadora, Harris fue asignada a comités clave, incluyendo el Comité Judicial, donde su estilo agudo y directo en audiencias y cuestionamientos la hizo ganar reconocimiento a nivel nacional.

En 2020, Harris fue elegida como vicepresidenta de los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona afroamericana y de origen asiático en asumir este cargo. (REUTERS/Bonnie Cash)

En el Senado, impulsó políticas sobre justicia criminal, cambio climático, derechos de los inmigrantes y la reforma del sistema de salud, temas que le granjearon un respaldo amplio dentro del Partido Demócrata y aumentaron su perfil como posible líder futura.

En 2020, a los 56 años, Harris fue elegida como vicepresidenta de los Estados Unidos al ser seleccionada como compañera de fórmula de Joe Biden en las elecciones presidenciales, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona afroamericana y de origen asiático en asumir este cargo. Su mandato ha abarcado temas relevantes, como la reforma migratoria, la justicia social y el cambio climático, desafíos que han puesto a prueba su capacidad de liderazgo en un entorno político complejo.