El alcalde de Nueva York, Eric Adams, será juzgado por corrupción el 21 de abril de 2025

La defensa de Adams argumenta falta de pruebas contundentes en su caso de soborno (EFE/ARCHIVO)

Eric Adams, alcalde de Nueva York, se enfrentará a un juicio federal el 21 de abril de 2025.

El proceso judicial tendrá lugar apenas dos meses antes de las primarias demócratas, donde busca su reelección.

Adams enfrenta cargos por soborno, fraude electrónico y aceptar contribuciones extranjeras, aunque se ha declarado no culpable.

Lo esencial: El juicio contra Eric Adams marcará un precedente en la historia moderna de Nueva York, siendo el primer alcalde acusado durante su mandato. Las audiencias determinarán si los cargos de soborno y conspiración influyen en la percepción pública, especialmente en un año electoral crítico. El juez Dale Ho ha asegurado que la fecha busca garantizar transparencia antes de las primarias de junio, mientras que la defensa sostiene que la fiscalía no ha mostrado pruebas convincentes más allá de contactos del alcalde. El cargo de soborno implica supuestos viajes pagados por Turquía para presionar al Departamento de Bomberos.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, enfrentará un juicio por corrupción en un tribunal federal de la ciudad el 21 de abril de 2025, una fecha crítica que llega solo dos meses antes de las primarias del Partido Demócrata, donde planea competir por la reelección. Durante una audiencia celebrada este viernes, el juez Dale Ho destacó la importancia de que este caso se resuelva antes de las elecciones, subrayando que el público merece claridad antes de emitir sus votos. “Es importante que el público tenga una respuesta sobre este asunto”, declaró el magistrado, según reportaron medios locales.

El juicio de Eric Adams está programado para abril de 2025, justo antes de las primarias (EFE/ARCHIVO)

Adams, quien fue acusado formalmente en septiembre, se enfrenta a cargos de soborno, fraude electrónico y conspiración para solicitar y aceptar contribuciones extranjeras ilegales a favor de su campaña. Durante el proceso judicial, el alcalde se declaró no culpable.

Los abogados, preocupados por el impacto electoral de estas acusaciones, habían pedido que el juicio se celebrara lo más pronto posible, argumentando que el ciclo electoral exige urgencia.

“O se presenta con esto (el juicio) colgando sobre su cabeza o con esto resuelto”, expresó Alex Spiro, uno de los letrados de Adams, enfatizando que un juicio rápido es esencial no solo para cualquier acusado, sino especialmente en el caso de un funcionario electo como el alcalde.

Entre las acusaciones más serias se encuentra un supuesto caso de soborno en el que Adams habría aceptado viajes de lujo financiados por el Gobierno turco. A cambio, según la fiscalía, se comprometió a presionar al Departamento de Bomberos para facilitar la apertura de un consulado turco en un edificio ubicado en Manhattan.

La audiencia inicial subraya la urgencia de resolver el impacto electoral del caso Adams (REUTERS/ARCHIVO)

La defensa de Adams rechazó enérgicamente esta acusación. John F. Bash, otro de sus abogados, argumentó que el cargo no encaja en la definición legal de soborno, subrayando que la fiscalía no ha presentado pruebas contundentes más allá de una serie de “reuniones y llamadas” que no demuestran ningún hecho concreto o vinculado a un uso indebido del poder gubernamental.

El juicio captó gran atención debido al contexto político de Adams. Si bien fue elegido como un representante del Partido Demócrata, su línea política se ha caracterizado por posiciones consideradas más afines al espectro republicano, especialmente en temas de seguridad pública y orden.

Adams, de 64 años, es el segundo alcalde de raza negra en la historia de Nueva York, y su experiencia como exoficial de policía ha influido significativamente en su enfoque político.

La presión sobre su administración y su futuro político se intensifica con estas acusaciones, especialmente en un momento en que el Partido Demócrata enfrenta desafíos internos de cara a las elecciones de 2025.

Además, el juez Ho también considerará próximamente la solicitud de la defensa para desestimar el cargo de soborno, un punto clave en la estrategia legal de Adams. Mientras tanto, el caso sigue dividiendo a la opinión pública y genera debate sobre la transparencia y la ética en la gestión política de la ciudad.

