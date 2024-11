Melinda French Gates, ex esposa de Bill Gates, es fotografiada con su nueva pareja en Nueva York

Tres años después de su divorcio, Melinda transita un camino de crecimiento y esperanza, encontrando compañerismo en Vaughn mientras sigue su misión altruista. (AP foto/Michel Euler)

Melinda French Gates y su nuevo novio, Philip Vaughn, han sido el centro de atención tras ser vistos disfrutando de una salida romántica en Nueva York, según informaron varios tabloides. La exesposa del magnate Bill Gates fue fotografiada junto a Vaughn cuando arribaron a la ciudad en helicóptero y luego cenaron en el prestigioso restaurante francés Le Bernardin. “La pareja fue vista tomada de la mano mientras Melinda se aventuraba por los adoquines de la ciudad con elegancia”, reporta The Cut.

Detrás del glamour de esta nueva relación se esconden varios detalles interesantes acerca de Philip Vaughn. De acuerdo con Page Six, Vaughn es un emprendedor que trabajó en Microsoft, la compañía cofundada por Bill Gates, durante casi nueve años, desde 1999 hasta 2008. Actualmente, es el fundador y presidente de Tavour, una empresa de entrega de cerveza artesanal, lo que despertó la curiosidad sobre cómo se cruzó su camino con Melinda. “No sabemos mucho sobre Vaughn todavía, pero puedo decirte que el hombre puede lucir unas gafas de aviador y se ve bastante bien en un traje a medida”, reportó el medio The Cut.

La aparición pública de Melinda con Vaughn se produce tres años después de finalizar su divorcio con Bill Gates, de sesenta y nueve años, poniendo fin a veintisiete años de matrimonio. Esta separación estuvo rodeada de varias controversias, como reveló Melinda en entrevistas pasadas. En declaraciones a Gayle King de CBS Mornings, mencionó que una de las razones de su separación fue la asociación de Bill con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. “No me gustó que tuviera reuniones con Jeffrey Epstein, no. Se lo dejé claro”, expresó Melinda, según Page Six.

Diversos medios destacan cómo Melinda explora nuevas relaciones y momentos significativos, contribuyendo también con su labor filantrópica y alejándose de sombras del pasado (REUTERS/Nic Bothma)

La relación anterior de Melinda tras su divorcio también fue objeto de atención mediática. Después de separarse de Bill, Melinda mantuvo una relación de dos años con el ex corresponsal de Fox News, Jon Du Pre, la cual terminó en abril. Respecto a Bill, Page Six señaló que, tras su separación, ha sido vinculado sentimentalmente con Paula Hurd desde febrero de este año.

Melinda afirma que la relación de Bill con Epstein influyó en su divorcio

Cabe destacar que a través de la entrevista con Gayle King, Melinda también comentó sobre su encuentro singular con Epstein. “Lo conocí exactamente una vez porque estaba curiosa sobre él, pero lo lamenté en el mismo segundo que crucé la puerta”, reveló a CBS Mornings. Sobre Epstein, agregó: “Él era aborrecible. Era la personificación del mal. Mi corazón se rompe por estas mujeres”.

Tres años después de su divorcio, Melinda transita un camino de crecimiento y esperanza, encontrando compañerismo en Vaughn mientras sigue su misión altruista. (Ludovic Marin/Pool vía REUTERS).

En cuanto a su vida personal, Melinda se ha mantenido activa en su labor filantrópica, pese a las complicaciones personales. Tanto Page Six como The Cut sugieren que Melinda y su nueva pareja disfrutan de una armoniosa relación, frecuentando lugares emblemáticos y compartiendo momentos agradables en Nueva York. Al parecer, la vida de Melinda tras el divorcio está marcada por un nuevo capítulo lleno de esperanza y exploración, lejos de las controversias del pasado. “Bill puede haberse quedado con la fundación compartida en el divorcio, pero Melinda puede pasear por la ciudad sonriendo con su hombre”, reflexionó The Cut.