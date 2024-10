Estos son los cinco estados de EEUU con más espíritu de Halloween

New Hampshire: este estado de Nueva Inglaterra encabeza la lista con el mayor número de tiendas de Spirit Halloween y casas embrujadas por cada millón de personas. Aunque no tiene muchos lugares de filmación de películas de terror, New Hampshire se destaca en sitios embrujados y en búsquedas de Google, lo que le otorga un puntaje de 8.1 en la escala de jack-o-lantern.