Un joven mató a su mamá en Florida: un año antes ya había sido acusado de asesinar a su padre

Catherine Griffith había expresado a un vecino su miedo y el comportamiento violento de su hijo. (Departamento de Sheriff de Polk County)

Un trágico incidente ha conmocionado Florida, donde un joven de 17 años, Collin Griffith, ha sido acusado de asesinar a su madre, Catherine Griffith, de 39 años. Las autoridades también sospechan que él es responsable de la muerte de su padre ocurrida en Oklahoma, un año antes, según la información proporcionada por la Oficina del Sheriff de Polk County.

Durante una rueda de prensa, el sheriff de Polk County, Grady Judd, confirmó que los servicios de emergencias recibieron una llamada el domingo 8 de septiembre de Griffith, quien informó que él y su madre habían tenido una larga discusión y que ella se había caído sobre un cuchillo.

Sin embargo, las declaraciones del joven no coincidían con las evidencias halladas en la escena. “El médico forense determinó que no era razonable o posible que Catherine Griffith muriera al caer sobre un cuchillo”, indicó Judd.

Testigos afirmaron ver al joven arrastrar a su madre fuera de la casa de su abuela en Auburndale.

El joven relató que su madre estaba sangrando por el cuello, pero los oficiales describieron que él mantenía una actitud “calmada, fría y serena” al llegar a la escena. Los testigos afirmaron haber visto al joven arrastrar a su madre por el cabello fuera de la casa de su abuela en Auburndale, lugar donde se produjo el crimen. “Él es un ser humano peligroso”, declaró Judd respecto al comportamiento del acusado.

Antes del asesinato, la madre había intercambiado mensajes de texto con un vecino, expresando temor por su seguridad y refiriéndose al comportamiento violento de su hijo. “Collin simplemente me odia y estoy cansada de esta porquería”, escribió Catherine Griffith en uno de los mensajes, según Fox 4. En otro mensaje, ella advertía que el joven estaba violando su libertad condicional.

El asesinato de su padre

No es la primera vez que Griffith tiene problemas con la ley. El joven ya había sido acusado de matar a su padre, Charles Robert Griffith, en Lincoln County, Oklahoma, durante el Día de San Valentín de 2023. En esa ocasión, Collin aseguró que actuó en defensa propia cuando su padre lo amenazó con un cuchillo.

Según The New York Post, aunque inicialmente se le acusó de asesinato en primer grado, las autoridades no pudieron refutar la alegación de defensa propia y se retiraron los cargos menos de un mes después.

A lo largo de los últimos meses, Griffith había evidenciado comportamientos preocupantes, siendo sometido dos veces a la Ley Baker (legislación para enfermedades mentales) debido a declaraciones suicidas o intentos de homicidio contra su madre. En noviembre de 2023, fue arrestado por violencia doméstica después de que su madre le quitara los privilegios de videojuegos, resultando en un incidente en el que la empujó al suelo y la pisoteó, reportó Fox 4.

La Oficina del Sheriff ha solicitado que Collin Griffith sea juzgado como adulto por el asesinato de su madre.

Collin fue reunido con su madre en febrero de 2024, exactamente un año después de la muerte de su padre, por el Departamento de Niños y Familias de Florida, a pesar de las objeciones del joven. En esa ocasión, el acusado ya había amenazado con utilizar cualquier fuerza necesaria, incluyendo “matar a mi madre”, para evitar ser reunido con ella, señaló New York Post.

La Oficina del Sheriff ha solicitado que Griffith sea juzgado como adulto, y el fiscal de distrito de Oklahoma ha indicado que, si se presenta suficiente evidencia, podrían reabrir el caso del asesinato del padre. “Collin Griffith es un depredador violento; ahora ha matado tanto a su padre como a su madre”, expresó el sheriff Judd.

Este caso, complejo y trágico, sigue evolucionando y las autoridades están comprometidas en garantizar que se haga justicia. Mientras tanto, las comunidades de Port Charlotte y Auburndale siguen conmocionadas por los sucesos y las claras señales de comportamientos peligrosos que precedieron a estos actos de violencia.