Donald Trump le ofrecerá un puesto en su Gobierno a Elon Musk si gana las elecciones

El entonces presidente Donald Trump habla con el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, en la Casa Blanca el 3 de febrero de 2017 (Foto AP/Evan Vucci, Archivo)

El candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que establecería una comisión de eficiencia gubernamental encabezada por el multimillonario partidario Elon Musk si gana las elecciones del 5 de noviembre.

Trump lleva meses discutiendo con sus asesores la idea de crear una comisión de eficiencia gubernamental, dijeron fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Sin embargo, su discurso del jueves en el Club Económico de Nueva York fue la primera vez que respaldó públicamente la idea. También fue la primera vez que Trump dijo que Musk ha aceptado encabezar el organismo.

“Voy a crear una comisión de eficiencia gubernamental encargada de llevar a cabo una auditoría financiera y de rendimiento completa de todo el gobierno federal y de hacer recomendaciones para reformas drásticas”, dijo Trump.

Musk dijo en un podcast el pasado 19 de agosto que había mantenido conversaciones con el ex mandatario sobre el asunto y que estaría interesado en formar parte del organismo, lo que reafirmó este jueves.

“Estoy deseando servir a Estados Unidos si surge la oportunidad”, escribió Musk en X. “No hace falta sueldo, ni título, ni reconocimiento”.

Trump ha culpado con frecuencia a la candidata demócrata Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, por el aumento de los precios de los productos de uso cotidiano durante el mandato de Joe Biden.

Aunque la inflación general se ha ralentizado en los dos últimos años, muchos consumidores estadounidenses siguen descontentos con los precios más altos que tienen que pagar por los alimentos, la gasolina y otros bienes, según las encuestas de opinión pública.

La mayoría de los votantes ve a Trump como un gestor más competente de la economía, pero su ventaja sobre Harris en este tema se está erosionando, según las encuestas.

El ex mandatario Donald Trump y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, candidatos presidenciales de las elecciones del próximo 5 de noviembre en EEUU (EFE)

A falta de dos meses para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los sondeos siguen dibujando un panorama mixto que no estima un claro ganador entre Harris y Trump.

La cadena CNN publicó este miércoles una nueva encuesta que dibuja un panorama mixto en seis de los estados clave: Harris tiene una ventaja sobre Trump entre los votantes probables en Wisconsin (50% vs 44%) y Michigan (48% vs 43%), mientras que Trump tiene la ventaja en Arizona (49% vs 44%). En los otros tres, Georgia, Nevada y Pensilvania, los votantes probables (los encuestados que dicen que irán a votar) los resultados están completamente igualados, con una ligera ventaja de un punto para la demócrata en los dos primeros.

En cada uno de ellos, un promedio del 15% de los votantes probables dice que aún no ha decidido firmemente su elección, lo que sugiere que una parte considerable de los votantes podría cambiar sus puntos de vista.

(Con información de EFE y Reuters)