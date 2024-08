Nueva York podría ser el escenario de un reencuentro entre William y Harry

El distanciamiento entre los hermanos comenzó tras la salida de Harry y Meghan de la familia real en 2020. (Getty Images)

La ciudad de Nueva York en Estados Unidos podría convertirse en el epicentro de un reencuentro entre los príncipes de Inglaterra William y Harry el próximo mes. En medio del distanciamiento que surgió a raíz de la salida de Harry y su esposa Meghan Markle de la familia real en 2020, ambos príncipes tienen compromisos laborales en la Gran Manzana.

Según un portavoz de Harry, el duque de Sussex asistirá a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Semana del Clima, entre el 22 y el 29 de septiembre, con el objetivo de impulsar varias iniciativas de su liderazgo y proyectos filantrópicos.

En particular, Harry participará en actividades con African Parks, The HALO Trust, The Diana Award y Travalyst, además de continuar con su trabajo en The Archewell Foundation, la organización sin fines de lucro que cofundó con Meghan. Se espera que se divulguen más detalles conforme se acerque la semana de eventos, según FOX News.

En febrero, Harry viajó al Reino Unido para visitar a su padre pero no se reunió con William. (Getty Images)

Por otro lado, la organización del Earthshot Prize y Bloomberg Philanthropies coorganizarán la tercera Cumbre de Innovación Earthshot Prize el 24 de septiembre en el Hotel Plaza, un concurso medioambiental global impulsado por el propio William. Si bien se espera su tradicional participación, aún no está confirmado si el príncipe de Gales asistirá a este evento en Nueva York.

Distanciamiento real

El distanciamiento entre Harry y William ha sido fuente de numerosas noticias desde la decisión de Harry y Meghan de dejar sus roles reales activos, una decisión que ellos atribuyeron a la presión mediática y a actitudes racistas de la prensa británica.

Según recordó FOX News, en febrero, Harry viajó al Reino Unido para visitar a su padre Carlos III tras un diagnóstico de cáncer, sin embargo, no se reunió con William, según Hilary Fordwich, comentarista real.

El distanciamiento entre Harry y William ha sido fuente de numerosas noticias. (Anwar Hussein/Getty Images)

En junio, Harry también evitó encontrarse con William en la boda del duque de Westminster en la Catedral de Chester, evento al que fue invitado, pero declinó asistir para evitar un “encuentro incómodo”, de acuerdo con Christopher Andersen, autor de The King y experto real.

“Incluso si Harry hubiera asistido y se hubiera sentado en la última fila, sería suficiente para que los medios se enfocaran en los hermanos, eclipsando la boda por completo,” afirmó Andersen.

Los desafíos entre ellos no parecen tener una solución cercana. Andersen augura un futuro poco optimista para los hermanos. “No hay señales actualmente de que William esté dispuesto a ceder”.

El posible cruce de caminos de los príncipes en Nueva York sigue capturando la atención del público y alimentando la narrativa en torno a las relaciones tensas dentro de la familia real.