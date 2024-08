Un juez confirmó que Robert F. Kennedy Jr. puede postularse a presidente por el partido “We the people” en Carolina del Norte

El candidato presidencial independiente de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., habla en Bitcoin 2024 en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, el 26 de julio de 2024. REUTERS/Kevin Wurm/Foto de archivo

Robert F. Kennedy Jr. puede permanecer en las papeletas presidenciales de Carolina del Norte después de que un juez estatal se negara el lunes a bloquear la impresión de su nombre y los de otros candidatos del partido “We the People” que fue certificado recientemente por la Junta Estatal de Elecciones.

El juez del Tribunal Superior del condado de Wake, Keith Gregory, rechazó la solicitud de orden judicial preliminar del Partido Demócrata de Carolina del Norte, que impugnó la decisión de la junta del mes pasado que declaró a We the People un partido oficial.

Por otra parte, el lunes por la noche, un juez federal detuvo el rechazo de la junta al estatus oficial de partido para otro grupo político, Justice for All, que recogió firmas para incluir al activista progresista y profesor Cornel West en la boleta presidencial. El juez de distrito de EE. UU. Terrence Boyle le ordenó a la junta que declarara a Justice for All de Carolina del Norte como un partido oficial y que aceptara a sus candidatos para la boleta de otoño.

La junta había votado 4-1 a favor de reconocer a We the People, que ha sido utilizada por los partidarios de Kennedy para conseguir que el ambientalista y autor aparezca en las papeletas de votación en un puñado de estados. Kennedy se promociona a nivel nacional como independiente. La decisión se produjo después de que un juez de Nueva York fallara en contra de la inclusión de Kennedy en la papeleta de votación allí, diciendo que es residente de California.

El personal de la junta descubrió por última vez que los organizadores de We The People presentaron suficientes firmas válidas de votantes registrados y calificados para superar el umbral de petición establecido por la ley estatal, que actualmente es de 13.865. Los recolectores de peticiones también deben informar a los firmantes sobre el propósito general y la intención del partido propuesto.

Manifestantes sostienen carteles mientras voluntarios y partidarios del candidato presidencial independiente estadounidense Robert F. Kennedy Jr. protestan contra su exclusión del primer debate presidencial, afuera de la sede de CNN en la costa oeste en Burbank, California, EE. UU., el 21 de junio de 2024. REUTERS/Mike Blake

Los abogados de We the People y el estado dijeron que la junta otorgó la certificación correctamente, de acuerdo con las reglas aprobadas por la Asamblea General.

“Usted simplemente le pidió a este tribunal que analizara la ley y dijo que la junta estatal no la violó”, le dijo Gregory al fiscal estatal Terence Steed al final de la audiencia de casi dos horas. “Estoy de acuerdo”.

El Partido Demócrata del estado presentó una queja solicitando que se revoque la decisión de la junta. Acusó a la campaña de Kennedy de utilizar el vehículo de We the People para evadir el estándar más estricto que la ley estatal establece para que los candidatos independientes puedan ser incluidos en la boleta electoral: la recolección de seis veces más firmas.

Dos de los demócratas de la junta se unieron a los dos republicanos para otorgarle a We The People el estatus oficial de partido el 16 de julio. Pero incluso uno de esos dos demócratas, el presidente Alan Hirsch, dijo en ese momento que la iniciativa de We The People era “un subterfugio” y sugirió que el asunto estaba maduro para un desafío legal.

Ray Bennett, un abogado que representa a los demócratas en la demanda, señaló en el tribunal que las instrucciones de la petición de We the People establecen que el propósito del partido era simplemente crear un nuevo partido para poner a Kennedy en la boleta electoral. Eso es inadmisible, dijo Bennett, y de lo contrario incitaría a todos los candidatos independientes a favorecer el proceso más sencillo de firmas de partidos políticos.

El Partido Demócrata del estado presentó una queja solicitando que se revoque la decisión de la junta. REUTERS/Kevin Wurm

Pero Steed y Oliver Hall, un abogado que representa a We the People, dijeron que la ley de certificación no contiene ninguna prueba que la junta electoral deba usar para decidir si el propósito de un nuevo partido es aceptable; más bien, simplemente debe tener una.

Hall también dijo que eliminar We the People de la boleta electoral sería una acción extraordinaria que violaría los derechos de los votantes según la Primera Enmienda.

Un portavoz del Partido Demócrata estatal no respondió el lunes a un correo electrónico solicitando comentarios sobre la decisión de Gregory, que el juez planeaba emitir por escrito más tarde y podría ser apelada.

Los abogados demócratas habían pedido que Gregory actuara antes de fin de semana. Los funcionarios electorales estatales dijeron que para esa fecha necesitaban los nombres de todos los candidatos para la impresión de las papeletas de otoño.

Los demócratas están preocupados de que Kennedy todavía tenga suficiente atractivo como estrella de izquierda como para quitarle votos a su candidato presidencial, que se esperaba que fuera el presidente Joe Biden hasta que abandonó su intento de reelección el mes pasado. Desde entonces, la vicepresidenta Kamala Harris ha ganado la nominación.

Un manifestante sostiene un cartel mientras voluntarios y partidarios del candidato presidencial independiente estadounidense Robert F. Kennedy Jr. protestan contra su exclusión del primer debate presidencial, frente a la sede de CNN en la costa oeste en Burbank, California, EE. UU., el 21 de junio de 2024. REUTERS/Mike Blake

El litigio de Justicia para Todos surgió cuando la mayoría demócrata de la junta votó 3-2 para rechazar la petición del grupo de obtener el estatus oficial de partido.

El personal de la junta dijo que había recibido más de 17.000 firmas para Justicia para todos. Pero los miembros demócratas de la junta cuestionaron cómo se recogieron la mayoría de las firmas entregadas, incluidas las solicitadas por una organización externa llamada People Over Party. El personal de la junta dijo que docenas de votantes cuyos nombres estaban en esa lista de firmas dijeron que no firmaron la petición o que no sabían para qué era. Y la junta dijo que se estaban investigando firmas potencialmente fraudulentas.

Boyle dictaminó que la junta había ido demasiado lejos al rechazar toda la petición. Dijo que People Over Party presentó documentos que demostraban cómo cumplía con la ley de peticiones. En cuanto a las acusaciones de fraude, la junta podría simplemente haber eliminado las firmas de los condados donde se originaron muchos informes, restándolas del total.

“La Junta privó de sus derechos a más de 17.000 votantes de Carolina del Norte que firmaron peticiones para certificar a JFA como un nuevo partido político basándose en argumentos erróneos y altamente sospechosos”, escribió Boyle, al tiempo que declaraba que era probable que los demandantes ganaran en los tribunales sus reclamaciones en virtud de la Primera Enmienda. La decisión de Boyle también puede ser apelada.

El copresidente de Justicia para Todos de Carolina del Norte, Italo Medelius, elogió la decisión de Boyle y dijo el martes que “no es solo una victoria para JFA sino una victoria para cada habitante de Carolina del Norte que cree en el poder de la elección y la fuerza de la democracia”.

La campaña de Kennedy ha dicho que su candidatura está oficialmente en las papeletas de votación en 17 estados y que se han presentado firmas en otros 23. La campaña de West dijo el martes que tiene suficientes firmas y nominaciones partidarias para aparecer en las papeletas de votación en 16 estados.

