Expertos en salud alertaron por los riesgos de usar pesas en las muñecas durante una caminata

Las pesas en las muñecas pueden aumentar el riesgo de lesiones por uso excesivo, según expertos (Imagen ilustrativa Infobae)

Un nuevo “truco” de moda en TikTok ha revitalizado el uso de pesas en las muñecas durante las caminatas con el objetivo de tonificar los brazos. Sin embargo, los expertos en fitness y salud advierten sobre los riesgos que esta práctica puede conllevar si no se realiza con las precauciones adecuadas.

Emily Bateman, directora de la clínica multisitio de ATI Physical Therapy, señaló a CBS News que si bien este método parece eficiente, puede conllevar riesgos significativos. “Estás matando dos pájaros de un tiro, especialmente cuando tenemos poco tiempo en la ajetreada vida de todos estos días. Pero se están poniendo en riesgo de sufrir lesiones por uso excesivo y tendinitis”, afirmó Bateman.

Las pesas de muñeca son un accesorio que ha estado presente durante décadas, pero su popularidad ha resurgido al combinarse con tendencias fitness populares en redes sociales, como la “caminata de la chica sexy”. Usuarios afirman que es un método sencillo para tonificar los brazos mientras caminan o realizan actividades diarias. Sin embargo, el aumento de su uso ha venido acompañado de reportes de lesiones, incluyendo tendinitis.

Bateman también advirtió que agregar peso a las caminatas puede aumentar la frecuencia cardíaca, lo que podría ser peligroso para aquellos con problemas cardíacos. “Caminar es una de las formas más seguras y fáciles de mantenerse activo y agregar pesas a su entrenamiento puede ayudar a aumentar la intensidad”, comentó Bateman, “pero corre el riesgo de sufrir lesiones en las articulaciones”.

Emily Bateman destaca la tendencia de usar pesas en las muñecas durante caminatas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mark Ilarina, director de ejercicios grupales y consultor de fitness en The Bay Club Company, subrayó que cualquier práctica que motive a las personas a mejorar su salud es beneficiosa. Sin embargo, para ganar fuerza de manera efectiva, “la clave está en la especificidad”, sugiriendo que es mejor centrar entrenamientos específicos para los brazos. Ilarina dejó claro que el problema no reside en el uso de pesas de muñeca per se, sino en la forma incorrecta de emplearlas, como balancearlas sin atención durante las caminatas. “Todo lo que ayude a las personas a mejorar su salud es positivo”, dijo a CBS News.

Incorporar movimientos de brazos concentrados y específicos durante las caminatas ha sido una técnica mencionada por algunos usuarios, pero Bateman aconseja simplificar las rutinas para evitar perder el equilibrio y aumentar el riesgo de lesiones. “El miedo que tengo con las personas que intentan hacer flexiones de bíceps mientras caminan y se concentran en su forma, especialmente si son nuevos en la rutina de ejercicios, es la concentración en hacer una buena forma y luego el mayor riesgo de pérdida de equilibrio”, explicó Bateman.

Bateman recomienda una combinación de caminatas y ejercicios de fortaleza, sugiriendo que se camine tres días a la semana y se incorporen dos días a un programa de fortalecimiento muscular. Por ejemplo, un curl de bíceps se puede realizar utilizando pesas de mano o de muñeca en los días de entrenamiento de fuerza.

En conclusión, aunque usar pesas en las muñecas durante las caminatas puede aumentar la intensidad del ejercicio, es crucial hacerlo con precaución para evitar las lesiones. Este método ha generado interés en el fitness, pero requiere un enfoque cuidadoso para asegurar su efectividad sin comprometer la seguridad física.