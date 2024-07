“Maté a nuestra bebé, no puede ser”: un padre de Arizona acusado tras dejar a su hija dentro de un auto caliente

Los mensajes entre Scholtes y su esposa revelan una dinámica preocupante. (Familia Scholtes)

Un grave incidente en Arizona ha sacudido a la comunidad, luego de que Christopher Scholtes fuera arrestado y acusado de asesinato en segundo grado por dejar a su hija de dos años en un automóvil a altas temperaturas. De acuerdo con el Departamento de Policía de Marana, el hombre, de 37 años, confesó haber dejado a la niña en el coche porque estaba dormida y no quería despertarla, sin tomar en cuenta las condiciones extremas.

PEOPLE informó que el acusado llegó a su domicilio, pero la dejó en el vehículo con el aire acondicionado encendido. Tres horas después, la esposa del sujeto llegó a la vivienda, descubriendo que el carro se había apagado y la niña estaba inconsciente.

Medios locales como KVOA y KPLC tuvieron acceso a la denuncia judicial, donde se indicó que la cámara de vigilancia mostró la llegada de Scholtes a su domicilio alrededor de las 12:30 p.m., dejando a la niña en el coche bajo una temperatura de 43 °C. La esposa de Scholtes, una doctora llegó a la vivienda después de las 4:00 p.m., encontró a la niña sin signos vitales, fue trasladada al hospital, donde se confirmó su deceso.

La policía entrevistó a las otras dos hijas de la pareja, quienes afirmaron que su padre había dejado a menudo a los niños en el automóvil. PEOPLE, señaló que las menores dijeron que “su padre solía olvidarse de ellos debido a que se distraía con sus videojuegos y guardando la comida”.

La tragedia ha ido aún más allá con los intercambios de mensajes entre Scholtes y su esposa, los cuales revelan una dinámica preocupante. Según New York Post, la esposa de Scholtes le escribió: “Te dije que no vuelvas a dejarlas en el auto, ¿cuántas veces te he dicho?”. A lo que el hombre respondió: “Cariño, lo siento” y, en un momento de desesperación, añadió: “Maté a nuestra bebé, esto no puede ser real”.

Los hijos de Scholtes declararon sobre la negligencia reiterada de su padre.(Departamento de Policía de PIMA)

El juez impuso una fianza de 25.000 dólares, a pesar de la solicitud de un millón de dólares por parte de los fiscales, algo que quedará en la memoria judicial. En un emotivo alegato, Erika Scholtes suplicó al juez que permitiera a su esposo regresar a casa mientras espera el juicio, describiendo lo sucedido como “un gran error”.

Según lo reportado por el New York Post, Erika rogó ante el juez: “Estoy pidiendo si puede permitirle regresar a casa con nosotros para poder comenzar el proceso de duelo juntos, que pueda enterrar a nuestra hija la próxima semana y que podamos pasar por todo este proceso como familia”.

Este desgarrador caso subraya los riesgos y peligros que los niños enfrentan al ser dejados en autos, especialmente bajo climas extremos. Las investigaciones continúan y el destino judicial de Christopher Scholtes se determinará en los próximos meses.