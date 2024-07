Dos personas fueron atacadas por tiburones en 24 horas en Florida

En 2023, el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones registró 120 interacciones entre tiburones y humanos a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un lapso de 24 horas, dos personas fueron atacadas por tiburones en New Smyrna Beach, Florida, conocida como la “capital mundial de las mordeduras de tiburón”.

El primer incidente se reportó el 4 de julio, cuando un joven de 21 años de Ohio fue mordido en el pie derecho mientras jugaba fútbol en agua hasta las rodillas cerca de Flagler Avenue alrededor de las 4 p.m., según informaron funcionarios del Volusia County Beach Safety Ocean Rescue y WKMG, de acuerdo con The Miami Herald.

El segundo ataque ocurrió al día siguiente, el 5 de julio, alrededor de las 4:15 p.m., cuando un hombre de 26 años de Sarasota estaba flotando en un flotador en aguas de aproximadamente 1.5 metros de profundidad. Fue mordido en el pie izquierdo y trasladado a un hospital, según informó Tamra Malphurs, portavoz de la seguridad de playa del condado de Volusia, de acuerdo con USA Today.

Las autoridades confirmaron que las heridas de ambas víctimas no ponían en riesgo sus vidas. Se trató del segundo ataque en la misma playa en un lapso de 24 horas, de acuerdo con Fox Orlando. Aunque los tiburones son una preocupación frecuente en las playas de Florida, los expertos subrayan que los ataques son extremadamente raros.

John Carlson, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), señaló que las probabilidades de sufrir un ataque de tiburón son mucho menores que las de sufrir un accidente automovilístico en el camino hacia la playa, según The Miami Herald.

En 2023, el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida registró 120 interacciones entre tiburones y humanos a nivel mundial, de las cuales 69 fueron mordeduras no provocadas. Entre estas interacciones, 14 resultaron en muertes relacionadas con tiburones. No obstante, las autoridades y expertos recomiendan no entrar en pánico si se avista un tiburón en el agua.

Richard Peirce, ex presidente de Shark Trust y Shark Conservation Society, recomendó mantener el contacto visual con el tiburón y evitar hacer movimientos bruscos que puedan excitar al animal, de acuerdo con The Miami Herald.

En un lapso de 24 horas, dos personas fueron atacadas por tiburones en New Smyrna Beach, Florida. (Archivo)

Además de los incidentes en New Smyrna Beach, en Texas también se reportaron ataques de tiburones en South Padre Island durante la semana de vacaciones del Día de la Independencia. Cuatro personas tuvieron encuentros con tiburones el 4 de julio. Dos de ellas fueron mordidas y trasladadas al Centro Médico Regional del Valle en Brownsville para recibir tratamiento adicional, mientras que otras dos tuvieron roces que no resultaron en heridas graves, según Accuweather.

De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, estos encuentros rara vez ocasionan mordeduras graves y suelen deberse a errores de identificación por parte de los tiburones, informó Accuweather.

Los turistas y locales que frecuentan las playas de New Smyrna Beach son conscientes de la reputación de la zona en cuanto a mordeduras de tiburón. Tamra Malphurs, directora interina de seguridad de playa del condado de Volusia, recordó que las playas de Florida, debido a su extensa costa de 2,177 kilómetros, atraen tanto a tiburones como a gran número de turistas, según USA Today.

Desde 1837, se han registrado 1,632 mordeduras de tiburón no provocadas en Estados Unidos, siendo Florida el estado con la mayor cantidad de estos incidentes, sumando 928 ataques, de acuerdo con el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, informó USA Today.

Pese a la prominencia de estos ataques, las autoridades aún recomiendan disfrutar de las playas con precaución. Mantener la calma y estar alerta a las señales de peligro son cruciales para evitar incidentes.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otros expertos continúan proporcionando información actualizada y precisa para ayudar a los bañistas a disfrutar de la playa de manera segura, según The Miami Herald y Fox Orlando.