Cuánto necesita un trabajador en Estados Unidos para jubilarse cómodamente

El monto ideal para una jubilación cómoda en Estados Unidos asciende a 1.46 millones de dólares según un estudio reciente. (iStock)

Un reciente estudio realizado por Northwestern Mutual y publicado por CBS News, reveló que el estadounidense promedio ahora cree necesitar por lo menos 1.46 millones de dólares para poder jubilarse cómodamente. Este monto representa un aumento del 53% con respecto a la cifra objetivo que se manejaba en 2020. Sin embargo, un desglose de los datos revela que la mayoría de las personas está lejos de acercarse a esta meta, evidenciando una brecha promedio de 1.37 millones de dólares entre el ahorro actual y el deseado para el retiro.

“El número mágico está en su máximo histórico,” señaló Aditi Javeri Gokhale, directora estratégica de Northwestern Mutual, en una entrevista con CBS MoneyWatch. Este incremento en las expectativas de ahorro para el retiro se debe, en gran medida, al impacto de la inflación y otras presiones financieras que han alterado la percepción y la realidad del costo de vida desde el inicio de la pandemia.

En la actualidad, los trabajadores promedio tienen acumulados tan solo 88,400 dólares en sus cuentas destinadas a la jubilación.

Una tendencia interesante que emerge del estudio es la relación entre la expectativa de una vida más larga y las necesidades de ahorro para el retiro. La generación Z, por ejemplo, que hoy día tiene una veintena de años, aspira jubilarse a los 60 años y casi uno de cada tres cree que vivirá hasta los 100 años.

Actualmente, el ahorro promedio de los trabajadores estadounidenses para la jubilación es de 88,400 dólares. (Freepik).

Esto indica la necesidad de financiar un retiro que podría extenderse por 40 años. El aumento en la expectativa de vida y el tiempo de retiro, sin duda, contribuyen a la percepción de necesitar un mayor “nido” de ahorros comparado con años anteriores.

Aparte de las presiones económicas, existe una creciente preocupación respecto al futuro de programas gubernamentales de apoyo, como el Seguro Social en Estados Unidos, cuyas reservas del fondo fiduciario se proyecta se agoten para el 2033. Esto conduciría a una reducción de beneficios si no se toman medidas para reforzar el programa antes de dicho año.

“Estamos viendo más historias sobre el Seguro Social, y verás más de eso ya que es año electoral,” comentó Gokhale, quien además sugirió que la posible disminución de beneficios ha llevado a muchos a considerar la necesidad de asumir personalmente una mayor carga de su jubilación.

Una meta difícil de alcanzar

El estudio reveló una desconcertante realidad sobre la preparación para la jubilación entre los estadounidenses, especialmente entre los baby boomers, muchos de los cuales ya han iniciado su retiro. El sondeo, que contó con la participación de 4,588 adultos, destaca una importante brecha en la planificación financiera: aproximadamente la mitad de estos admiten no tener claro cuánto dinero necesitan realmente para su jubilación.

La mitad de los adultos encuestados no tienen claro cuánto necesitan para jubilarse. (Shutterstock)

El estudio proyecta que, bajo la regla general de retirar el 4% de los ahorros para la jubilación anualmente, un “nido” de 1.46 millones de dólares permitiría un ingreso anual de unos 58,400 dólares. Esta cifra, una vez sumada a los beneficios promedio del Seguro Social, que ascienden a aproximadamente 23,000 dólares anuales, arroja un ingreso de jubilación de alrededor de 81,000 dólares cada año, superando el ingreso mediano de los hogares que asciende a 74,580 dólares.

El informe subraya que muchos estadounidenses están significativamente lejos de alcanzar la marca de 1.46 millones de dólares en ahorros, y aún más preocupante, existe un número considerable de ciudadanos encaminándose hacia la jubilación sin ahorros de ningún tipo.

Esta realización proviene de una combinación de estimaciones y la admisión de una planificación financiera inadecuada o nula por parte de muchos.

Además, es crucial reconocer que las necesidades de jubilación varían considerablemente, dependiendo de múltiples factores como el estándar de vida de una persona mientras trabajaba, el costo de vida local, los impuestos y otros detalles financieros. Esta variabilidad refuerza la importancia de una planificación cuidadosa y adaptada a las circunstancias individuales, más allá de apoyarse en percepciones generales o “sentimientos”.

Un "nido" de 1.46 millones de dólares permitiría un ingreso de jubilación de cerca de 81,000 dólares anuales. (Shutterstock)

“Hazlo tú mismo”

En el sistema de jubilación estadounidense, la mentalidad predominante de “hazlo tú mismo” ha cobrado mayor relevancia, especialmente con la transición de los planes de pensiones tradicionales a programas de 401(k), según informó CBS News.

Este cambio ha generado que los trabajadores sean ahora los responsables de seleccionar sus propias inversiones y determinar cuánto de sus ingresos ahorrar para el retiro. Teresa Ghilarducci, experta en retiro y profesora de economía en The New School for Social Research en Nueva York, sostiene que este sistema ha dejado atrás al 90% de los trabajadores, dado que solo la mitad de ellos tiene acceso a algún plan de retiro.

Pese a que muchos estadounidenses creen no contar con los ingresos suficientes como para solicitar el asesoramiento de un profesional financiero, desde la perspectiva de Gokhale, cuya empresa brinda dicho servicio, esta podría ser una medida esencial.

Sin embargo, un estudio de AARP publicado a principios de este año reveló que aproximadamente 6 de cada 10 personas mayores de 50 años nunca han conversado con un profesional financiero, debido principalmente a la percepción de no tener suficientes ahorros que justifiquen dicho servicio y al alto costo que esto podría implicar.

La situación se complica aún más cuando se considera que la auto-gestión ha llegado a ser la norma para la mayoría de los estadounidenses al planificar su retiro. Este enfoque “hazlo tú mismo” en la planificación del retiro, según Gokhale, puede resultar “abrumador y desalentador” si se intenta sin la guía adecuada.