En California comenzaron a implementar las secciones de juguetes sin género

Secciones de juguetes sin género obligatorias en tiendas minoristas de California desde el 1 de enero de 2024. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Las grandes minoristas en California, Estados Unidos empezaron a implementar desde el primer día de 2024, de manera obligatoria, secciones de juguetes sin género tras la entrada en vigor de una nueva ley estatal que exige a las tiendas departamentales físicamente emplazadas en el estado, con 500 o más empleados, mantener “una sección o área sin género, que será etiquetada a discreción del minorista”.

La ley fue aprobada por la Legislatura estatal con 49 votos a favor y 16 en contra en septiembre de 2021, y posteriormente firmada por el gobernador Gavin Newsom. Implica que los establecimientos con áreas de juguetes ya diferenciadas por género no deberán eliminarlas, sino agregar una sección de juguetes para niños de cualquier género, de acuerdo con el texto de la ley citado por el diario The Hill. Los minoristas que no cumplan podrían enfrentar multas de 250 dólares, seguidas de 500 dólares en caso de reincidencia.

La ley se origina de un proyecto de 2021 en la legislatura de California cuyo propósito es brindar un espacio donde los niños puedan expresarse libremente sin sesgos de género. Evan Low, asambleísta de California, manifestó que su inspiración para presentar la propuesta surgió de una niña de 8 años que cuestionaba la necesidad de que las tiendas definieran lo que es un juguete o una camiseta para niñas. Low afirmó en una entrevista con CNN que “su proyecto de ley ayudará a que los niños se expresen libremente y sin sesgo. Necesitamos dejar que los niños sean niños”.

La ley surgió de un proyecto con el fin de permitir que los niños escojan juguetes libremente (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

En pasadas legislaciones, Evan Low co-creó una propuesta de ley para promover a California como un estado santuario para niños que buscan tratamientos de cambio de género, contrastando con estados conservadores como Texas, donde estos procedimientos son considerados abuso infantil. Las decisiones de California en torno a la identidad de género y la inclusión continúan estableciendo un precedente distintivo en la legislación y cultura estadounidense.

Sin embargo, no todos en California están de acuerdo con las nuevas disposiciones. Jonathan Keller, presidente del grupo de defensa de base religiosa California Family Council, expresó su descontento cuando la ley se firmó en 2021: “Deberíamos tener compasión por las personas que experimentan disforia de género”, afirmó Keller en un comunicado citado por The Telegraph. “Pero los activistas y legisladores estatales no tienen derecho a obligar a los minoristas a promover mensajes aprobados por el gobierno sobre sexualidad y género. Es una violación a la libertad de expresión y está simplemente mal”.