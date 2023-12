Top 10 de las mejores películas de 2023 según el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama

Barack Obama reveló sus favoritos cinematográficos personales incluyendo producciones de su propia compañía, Higher Ground. (The Verge)

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió este miércoles 27 de diciembre su selección de películas favoritas de 2023, en lo que se ha convertido en una tradición anual desde su salida de la Casa Blanca en 2017. Los filmes destacados por Obama incluyen obras de Higher Ground, la compañía de producción que fundó junto a la ex primera dama Michelle Obama en 2018.

Se trata de las tres películas de Netflix producidas por Higher Ground: “Rustin”, “American Symphony” y “Leave the World Behind” que encabezan la lista, que también reconoce éxitos de taquilla como “Oppenheimer”. Obama señaló su parcialidad hacia las primeras tres películas mencionadas, admitiendo que estaba “sesgado ya que estas películas fueron producidas por Higher Ground, pero de hecho son tres de las mejores películas que vi este año”.

La lista completa de filmes favoritos de Obama para este año también incluyó “BlackBerry”, “The Holdovers”, “American Fiction”, “Air”, “Past Lives”, “A Thousand and One”, “Anatomy of a Fall” y “Polite Society”, así como la japonesa “Monster” destacó el diario USA Today.

La lista de películas de Obama de 2023 incluye desde dramas independientes hasta éxitos de Hollywood. (Instagram: @barackobama)

Obama aprovechó la oportunidad para reconocer las huelgas históricas de Hollywood, en las que la producción cinematográfica se paralizó durante varios meses durante el verano y otoño, después de que guionistas y actores demandaran mejores condiciones y acuerdos laborales. “A principios de este año, escritores y actores se pusieron en huelga para abogar por mejores condiciones de trabajo y protecciones. Llevó a cambios importantes que transformarán la industria para mejor”, expresó el expresidente en una publicación en las redes sociales X e Instagram.

Los libros favoritos de Obama y sus gustos musicales

El ex presidente Barack Obama también compartió su lista de los libros favoritos de 2023 a través de una publicación similar en X el pasado viernes 22 de diciembre. Obama, siguiendo la tradición de fin de año, recomendó varias obras literarias, animando a sus seguidores a adquirirlas en librerías independientes o a consultarlas en bibliotecas locales.

Entre sus preferencias destacaron títulos como “The Covenant of Water” de Abraham Verghese, “The Kingdom, the Power, and the Glory” de Tim Alberta y “The Vaster Wilds” de Lauren Groff. El ex mandatario estadounidense enfatizó que las recomendaciones de su mencionada lista son verdaderamente de su gusto y no sugerencias externas.

En cuanto a literatura, Obama compartió sus libros favoritos de 2023 en una publicación en X, promoviendo la lectura y el apoyo a librerías independientes y bibliotecas locales. (X: @BarackObama)

En una entrevista anterior con el comediante Hasan Minhaj, durante el mes de junio, Obama defendió la autenticidad de sus elecciones culturales, refiriéndose especialmente a sus listas de música, las cuales a menudo son cuestionadas, especialmente por los jóvenes que presumen haber inventado géneros como el rock and roll y el hip-hop. Obama subrayó que todo el contenido de las listas se encuentra actualmente en su iPad para corroborar su selección personal, publicó el diario The Hill.

No obstante, Obama admitió recibir sugerencias para sus listas musicales. Mencionó que habitualmente, al cierre del año, personas se acercan a él recomendándole escuchar determinados temas musicales que consideran buenos.