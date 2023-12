La Cámara de Representantes de Estados Unidos expulsó al republicano George Santos por corrupción

El legislador republicano George Santos camina desde su oficina hasta la Cámara de Representantes en el Capitolio, en Washington, este 1 de diciembre de 2023 (EFE/EPA/Michael Reynolds)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este viernes a favor de la expulsión del legislador republicano George Santos, representante de Nueva York, tras un crítico informe ético sobre su conducta que le acusaba de convertir donaciones de campaña para su propio uso. Es el sexto miembro de la historia de la Cámara baja del Congreso que es expulsado por sus colegas.

La votación para la expulsión fue 311-114. La expulsión requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara, un listón intencionadamente alto, pero un contundente informe del Comité de Ética de la Cámara que acusaba a Santos de infringir la ley federal resultó decisivo.

Cuando quedó claro que iba a ser expulsado, Santos se echó el abrigo sobre los hombros, estrechó la mano de los miembros conservadores que votaron en contra de su expulsión y abandonó la Cámara.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, no tardó en tomar el martillo, silenciar la sala y ordenar solemnemente al secretario de la Cámara que informara al gobernador de Nueva York de que el escaño de Santos en la Cámara quedaba vacante.

El legislador republicano George Santos sale del Capitolio de Estados Unidos después de que la Cámara votara para expulsarlo del Congreso (EFE/EPA/Jim Lo Scalzo)

Santos, de 35 años e hijo de inmigrantes brasileños, había luchado contra la expulsión, liderando su propia defensa durante el debate en la Cámara y ofreciendo una conferencia de prensa y entrevistas. “No me quedaré callado”, declaró Santos mientras los legisladores debatían el jueves por la noche su expulsión. “El pueblo del Tercer Distrito de Nueva York me envió aquí. Si quieren que me vaya, tendrán que ir a silenciar a esa gente e ir a votar duro”.

De las anteriores expulsiones en la Cámara, tres fueron por deslealtad a la Unión durante la Guerra Civil. Las dos restantes se produjeron después de que los legisladores fueran condenados por delitos en tribunales federales. Santos defendió su permanencia en el cargo apelando directamente a los legisladores que temen estar sentando un nuevo precedente que podría hacer más comunes las expulsiones.

Johnson fue uno de los que expresaron su preocupación por la destitución de Santos, aunque ha dicho a los miembros que voten en conciencia. Otros líderes coincidieron con su razonamiento y se opusieron a la expulsión. Pero algunos republicanos, entre ellos los colegas de Santos de Nueva York, dijeron que los votantes verían con buenos ojos que se exigiera a los legisladores un mayor nivel de exigencia.

El representante estadounidense Dan Goldman (REUTERS/Elizabeth Frantz)

“Estoy bastante seguro de que el pueblo estadounidense lo aplaudiría. Estoy bastante seguro de que el pueblo estadounidense lo espera”, dijo antes de la votación el representante republicano Anthony D’Esposito, cuyo distrito colinda con el de Santos.

Santos advirtió a los legisladores que se arrepentirían de destituir a un miembro antes de que haya tenido su día en los tribunales. “Esto les perseguirá en el futuro, cuando las meras alegaciones basten para destituir a miembros debidamente elegidos por el pueblo en sus respectivos estados y distritos”, dijo Santos.

La expulsión fue el último capítulo congresual de lo que fue una espectacular caída en desgracia para Santos. El legislador de primer mandato fue celebrado inicialmente como un prometedor después de que el año pasado arrebatara un distrito a los demócratas y ayudara a los republicanos a hacerse con el control de la Cámara. Pero poco después empezaron los problemas. Empezaron a surgir informes de que Santos había mentido sobre su ascendencia judía, su carrera en importantes empresas de Wall Street y su título universitario. Su presencia en la Cámara se convirtió rápidamente en una distracción y una vergüenza para el partido.

A principios de marzo, la Comisión de Ética de la Cámara anunció que iniciaba una investigación sobre Santos. En mayo, la fiscalía del distrito este de Nueva York acusó a Santos de engañar a los donantes, robar en su campaña y mentir al Congreso. Más tarde, los fiscales añadieron más cargos en una acusación actualizada de 23 cargos.

El congresista George Santos abandona el juzgado federal de Central Islip en Central Islip, Nueva York (REUTERS/Shannon Stapleton)

Según la acusación, Santos robó la identidad de donantes de su campaña y utilizó sus tarjetas de crédito para realizar cargos no autorizados por valor de decenas de miles de dólares. Los fiscales federales afirman que Santos, que se ha declarado inocente, transfirió parte del dinero a su cuenta bancaria personal y utilizó el resto para llenar las arcas de su campaña.

Mientras tanto, los investigadores del Comité de Ética pasaron ocho meses investigando a Santos y entrevistando a testigos. Una vez concluido su trabajo, la comisión afirmó haber reunido “pruebas abrumadoras” de la infracción de la ley por parte de Santos, que envió al Departamento de Justicia.

Entre otras cosas, la comisión afirmó que Santos hizo a sabiendas que su comité de campaña presentara informes falsos o incompletos a la Comisión Federal de Elecciones, violó la Ley de Ética en el Gobierno con sus declaraciones financieras y utilizó fondos de la campaña para fines personales como la compra de artículos de lujo, cirugías con el producto cosmético Bótox y una suscripción a la página de contenido sexual OnlyFans. También se lo acusó de robar dinero reservado a obras de caridad y de cobrar prestaciones por desempleo a las que no tenía derecho durante la pandemia de coronavirus.

Santos yendo a la votación que define su expulsión de la Cámara de Representantes (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Durante el debate del jueves, el congresista republicano Clay Higgins se mostró contrario a la expulsión y dijo que, aunque respetaba a la comisión, le preocupaba el modo en que se había gestionado el caso Santos. Dijo que le preocupaba que un comité dirigido por republicanos presentara un informe tan crítico y publicitado.

“La totalidad de las circunstancias parece sesgada”, dijo Higgins. “Apesta a política y me opondré a esta acción en todos los sentidos”.

Aunque la comisión tiene un presidente republicano, sus miembros están divididos por igual. La representante Susan Wild, la demócrata de mayor rango en el comité, recordó a los miembros que la decisión de aprobar las conclusiones de los investigadores fue unánime.

“El informe de la Comisión de Ética expone con todo detalle que el Sr. Santos ha violado repetida, atroz y descaradamente la confianza de los ciudadanos”, declaró Wild. “El Sr. Santos no es una víctima. Es el autor de un fraude masivo a sus electores y al pueblo estadounidense”.

Ahora, el secretario de la Cámara informará a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de la apertura de una vacante en el tercer distrito del estado, el escaño de Santos. Hochul deberá, a continuación, convocar elecciones especiales para decidir a su sucesor.

(Con información de AFP, AP y EuropaPress)