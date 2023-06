El humo obligó a los habitantes de Washington a quedarse en sus casas pero los igual quieren la foto del fenómeno

Pese al humo de los incendios en Canadá, los turistas en Washington DC igual quieren la foto en la Casa Blanca (Foto: Gonzalo Ferreira)

(Washington, Estados Unidos) Según los reportes del clima, el día está soleado y despejado, pero no hay nadie que pueda dar fe de eso. El cielo en realidad está gris, como si hubiese una gran niebla, al estilo londinense. Pero el olor confirma a los despistados que el día anterior no se enteraron de los incendios en Canadá que lo que flota sobre Washington no es niebla, es humo.

Es el segundo día así en las grandes ciudades de la costa este de Estados Unidos como consecuencia de los incendios forestales al norte del continente. Pero este jueves, en Washington DC, la calidad del aire es mucho peor.

En la zona más céntrica de Washington lo que sobra es lo de siempre: turistas. La única diferencia con todos los días es que muchos de ellos están de tapabocas. Sobre el mediodía, pese a que la calle Pensilvania estaba cerrada por la visita del primer ministro británico Rishi Sunak, ellos igual intentaban la foto con la Casa Blanca detrás.

Los turistas llegan con tapabocas a la Casa Blanca por el humo de los incendios forestales, pero se los sacan para la foto (Gonzalo Ferreira)

Al costado, un grupo de turistas españoles intentaba sacarse una foto, pero ninguna salía bien. No era el humo: “Estás apretando el botón que no es”, le dijo el hombre a su amigo.

A diferencia de los turistas, muchas de las personas que viven en las afueras de Washington y viajan a trabajar a la ciudad, este jueves decidieron quedarse en casa para teletrabajar. Eso se notó en el tránsito y también en el metro, que en horas pico estaba más vacío que de costumbre.

Muchas familias que comienzan este fin de semana las vacaciones de verano, dado que esta es la última semana de clases, están actualizando los planes de movimiento a la espera de que el humo se disipe.

Este fin de semana está previsto en Washington el desfile del orgullo LGTBQ+ y todavía no hay certeza de si se podrá realizar. Entre miércoles y jueves se suspendieron muchos eventos deportivos, algunos espectáculos públicos tanto en Washington como en Nueva York y otros que no se suspendieron tuvieron afectaciones. La actriz Jodie Comer, figura de la serie Killing Eve, tuvo que bajarse del escenario en una obra de Broadway porque a los 10 minutos de empezar sintió problemas para respirar.

El metro de Washington, DC, tuvo este jueves menos movimiento del habitual. Mucha gente decidió quedarse haciendo teletrabajo por el humo (Foto: Gonzalo Ferreira)

También hubo algunos problemas con los vuelos por la visibilidad reducida. Según anunció Administración Federal de Aviación de EEUU, “el humo de los incendios forestales continuará afectando los viajes aéreos” y “es probable que se deban tomar medidas para administrar el flujo de tráfico de manera segura hacia la ciudad de Nueva York, DC, Filadelfia y Charlotte”.

A la tarde del jueves, los aeropuertos con mayores retrasos por problemas de visibilidad en sus vuelos eran La Guardia (54 minutos promedio) y Newark (34 minutos promedio), ambos en el área de Nueva York.

Código rojo y violeta

La decisión de quedarse en casa fue una recomendación de las autoridades para quienes pueden hacerlo, dado que en algunos puntos del área metropolitana de la capital hubo alerta color violeta.

En la zona más turística de Washington, D.C. se veían turistas pese al humo, pero muchos de ellos usando mascarillas faciales (Foto: Gonzalo Ferreira)

Hay tres niveles de alerta para la calidad del aire: el código naranja es cuando el índice está entre 101 y 150. En esos casos la calidad del aire es insalubre para grupos sensibles y se recomienda a los adultos por encima de 65 años, a los niños y a las mujeres embarazadas, que eviten hacer ejercicio al aire libre. Durante el código naranja, quienes tienen enfermedades cardíacas o asma deben consultar inmediatamente al médico si se sienten mal. El código rojo es cuando el índice está entre 151 y 200 y allí la calidad del aire es insalubre para todos. Recomiendan en esos casos que nadie haga ejercicio extenuante y para las poblaciones de riesgo mantenerse adentro todo el tiempo posible y usar máscaras faciales. El código violeta es el más riesgoso. Allí el índice está entre 201 y 300. Para esos casos la recomendación es que todos los grupos se queden adentro de su casa todo lo posible y quienes deben trabajar al aire libre usar sí o sí mascarillas N95 o KN95.

Los expertos tienen expectativas que el viernes se empiece a dispersar el humo.

Son más de 400 los incendios de los últimos días en Canadá que han generado esta crisis en la calidad del aire en América del Norte.

Cuáles son las condiciones que llevaron a esto

Que Canadá esté prendido fuego y que solo en lo que va del año se hayan quemado más hectáreas forestales que todo el territorio de Bélgica tiene una explicación en el clima. Durante mayo, el país sufrió lo que los expertos llaman una “anomalía climática” de calor.

Scott Duncan, un meteorólogo escocés explicó que los incendios se producen luego de condiciones de muchos días de calor extremo más tierras secas y publicó un mapa elocuente sobre cómo la temperatura ha afectado al norte del continente americano.

El metorólogo británico Scott Duncan publicó en Twitter mapas que muestran la ola de calor que sufrió Canadá en mayo

“Este es el segundo mes de mayo más cálido registrado para la temperatura media mundial”, explicó Duncan. Durante mayo, según el meteorólogo “América del Sur y gran parte de la mitad sur de África fueron cálidas”.

Cambio climático

ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau (REUTERS/Blair Gable)

El humo tapando Nueva York y Washington llevó a los políticos a reflexionar sobre el cambio climático.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, publicó una foto de él en su oficina viendo la ventana tapada de humo y dijo que desde allí puede sentir el deterioro de la calidad del aire. “Con las temperaturas globales en aumento, la necesidad urgente de reducir el riesgo de incendios forestales es fundamental. Debemos hacer las paces con la naturaleza. No podemos rendirnos”, publicó.

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablaron telefónicamente. Además del anuncio de EEUU de enviar más apoyo para batallar contra los incendios (ya hay unos 600 bomberos trabajando), ambos reflexionaron sobre el calentamiento global.

“Reconocieron la necesidad de trabajar juntos para hacer frente a los devastadores impactos del cambio climático”, señaló en un comunicado la oficina de Trudeu sobre la charla de ambos presidentes.

“El presidente Biden habló hoy con el primer ministro Trudeau de Canadá para ofrecerle apoyo incondicional para responder a los históricos y devastadores incendios que están quemando a Canadá”, señaló el comunicado de la Casa Blanca.

