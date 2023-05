Estados Unidos anunció el envío de otro paquete de ayuda militar a Ucrania por USD 300 millones

Foto de archivo de soldados estadounidenses cerca de misiles Patriot durante ejercicios militares en Lituania (AP/Mindaugas Kulbis)

Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, de unos USD 300 millones, con municiones para drones y para sistemas de defensa antiaérea, como los Patriot, pero advirtió a Kiev de que no debe utilizarse para atacar dentro de Rusia.

“Hemos sido muy claros con los ucranianos en privado, y también en público, en que no apoyamos ataques dentro de Rusia. No permitimos ni alentamos ataques dentro de Rusia”, declaró a la prensa John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Kirby remarcó que, como pudo verse durante la cumbre del G7 celebrada este mes, los aliados de EEUU “permanecen de forma firme” junto a este esfuerzo estadounidense para ayudar a Ucrania a defenderse.

Y subrayó, además, que pase lo que pase en el Congreso de EEUU sobre el borrador de ley para elevar el techo de deuda nacional, esto “no afectará” la capacidad del país para apoyar Ucrania. De no ser aprobada dicha iniciativa de ley, cuyo debate comenzó este miércoles en la Cámara Baja antes de su votación, uno de los ámbitos más afectados en EEUU serían las Fuerzas Armadas, lo que podría tener un impacto en sus operaciones.

Según un comunicado del Pentágono, el nuevo paquete incluye también misiles antiaéreos Stinger, municiones para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, en inglés), que son de largo alcance, y equipos para desminado, entre otros.

Un militar ucraniano sostiene un misil antiaéreo Stinger en un simulacro (REUTERS/Gleb Garanich)

Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022, EEUU ha destinado más de USD 37.600 millones en asistencia militar a Ucrania. Estados Unidos ha liderado un esfuerzo sin precedentes de la OTAN y otros países aliados para suministrar a Ucrania armamento y otras ayudas.

Estos últimos envíos de armas se producen mientras Ucrania prepara una contraofensiva destinada a expulsar a las fuerzas rusas de las franjas de territorio ocupado en el este y el sur del país. La ayuda también llega tras una serie de ataques realizados en circunstancias oscuras contra objetivos dentro de la propia Rusia, incluido un aluvión sin precedentes de ataques con aviones no tripulados contra Moscú.

Kirby dijo que Estados Unidos ha establecido sus reglas de juego a Ucrania. “No les decimos dónde atacar. No les decimos dónde no atacar”, dijo. “En última instancia, el presidente (Volodymyr) Zelensky y sus mandos militares deciden lo que van a hacer”. Sin embargo, “ciertamente no queremos ver ataques dentro de Rusia que se propaguen, que se lleven a cabo, utilizando equipos suministrados por Estados Unidos”.

Un militar camina junto a un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS M142 (REUTERS)

Afirmó que a pesar de las crecientes tensiones sobre el tema, la Casa Blanca sigue confiando en que Ucrania mantendrá su promesa de no utilizar aviones de guerra F-16 construidos en Estados Unidos -que serán suministrados por países europeos- contra objetivos más allá de las fronteras ucranianas. “Hemos obtenido esa garantía a varios niveles”, dijo Kirby.

Y señaló que, aunque Washington respalda de todo corazón el esfuerzo ucraniano para derrotar la invasión rusa, quiere evitar situaciones que “involucren a Occidente y a la OTAN y a Estados Unidos” y “evitar la Tercera Guerra Mundial”.

Washington también está enviando más de 30 millones de rondas de munición para armas pequeñas a Ucrania, dijo el Pentágono.

(Con información de EFE)

