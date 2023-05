Un grupo de senadores de Estados Unidos presentaron una ley para prohibir las redes sociales para niños

La senadora Katie Britt. REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades

La senadora Katie Britt dice que se entera constantemente cuando está en su casa en Alabama: en competencias de atletismo en la escuela, torneos de baloncesto y en sus caminatas matutinas regulares con amigos. Y cuando se postuló para el Senado el año pasado, dice Britt, “padre tras padre” se le ocurrió que quería discutir la forma en que las redes sociales estaban dañando a sus hijos.

Britt también aborda el tema en su propia casa, como madre de un niño de 13 y otro de 14 años.

“Ya es suficiente”, dice Britt, una republicana que la semana pasada presentó una legislación bipartidista con otros tres senadores, todos padres de niños pequeños y adolescentes, para tratar de proteger mejor a los niños en línea. “El momento de actuar es ahora.”

El senador de Connecticut, Chris Murphy, también lo enfrenta de primera mano como padre de un niño de 11 y 14 años. Murphy dice que ha visto las ventajas de las redes sociales, como la conexión durante la pandemia de coronavirus y videos tontos que les traen alegría. Pero también ha visto las desventajas, incluidos los niños que conoce y que, según él, se han aventurado en los rincones oscuros del mundo en línea.

“Simplemente siento que hemos llegado a este punto en el que no hacer nada no es una opción”, dice Murphy, un demócrata. “Y cada vez más, cuando los miembros del Congreso se van a casa, este es uno de los primeros o segundos temas que escuchan de sus electores”.

La legislación presentada por Britt y Murphy, junto con los senadores Brian Schatz (demócrata de Hawaii) y Tom Cotton (republicano de Arkansas), tiene como objetivo prohibir que todos los niños menores de 13 años usen las redes sociales y requeriría el permiso de un tutor para los usuarios menores de 18 años para crear una cuenta. Si bien es una de varias propuestas en el Congreso que buscan hacer que Internet sea más seguro para niños y adolescentes, los cuatro senadores dijeron en una entrevista conjunta con The Associated Press que creen que representan a millones de padres estadounidenses que están gravemente preocupados de que las redes sociales las empresas en gran medida no tienen control sobre lo que pueden servir a sus hijos.

“La idea de que un algoritmo tiene algún tipo de derecho de Primera Enmienda para entrar en el cerebro de su hijo es absurda”, dice Schatz, quien inicialmente reunió al grupo bipartidista de cuatro. “Y la idea de que un niño de 13 años tiene algún derecho de la Primera Enmienda para que un algoritmo le meta contenido perturbador también es absurda”.

Junto con las restricciones de edad, la legislación prohibiría a las empresas de redes sociales utilizar algoritmos para recomendar contenido a usuarios menores de 18 años. También exigiría que las empresas traten de verificar las edades de los usuarios, basándose en la última tecnología.

El proyecto de ley bipartidista llega en un momento en que existe un creciente apetito en el Congreso por regular las empresas de redes sociales, y esas empresas han eludido durante años una regulación más estricta en Washington. Algunos estados como Utah y Arkansas han promulgado sus propias leyes, creando un desafío aún mayor a nivel federal.

Esta vez, los cuatro senadores dijeron que creen que existe un impulso bipartidista inusual en torno al tema a medida que los padres lidian con una creciente crisis de salud mental pospandémica entre los jóvenes. Datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por ejemplo, mostraron que el 60 % de las adolescentes reportaron sentimientos de tristeza o desesperanza persistentes, y el 30 % dijo que consideraba seriamente intentar suicidarse.

“Este es un tema que une a los padres de todo el país, sin importar cuáles sean sus puntos de vista políticos sobre otros asuntos”, dijo Cotton.

Aún así, cualquier legislación que proponga regular las empresas de tecnología y redes sociales enfrenta grandes desafíos, y no solo por los bolsillos profundos de las empresas. Si bien la Unión Europea ha promulgado protecciones de privacidad y seguridad en línea mucho más estrictas, hasta ahora el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo sobre una forma de regular la gigantesca industria. La legislación anterior fracasó en medio de desacuerdos sobre la regulación excesiva y las libertades civiles.

Y a pesar del interés bipartidista generalizado en tomar medidas, queda por ver si alguna legislación podría avanzar con éxito en el Senado de mayoría demócrata y la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. Las dos partes tienen prioridades diversas y, a veces, contradictorias sobre lo que se debe hacer con las empresas de tecnología.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y., dijo el martes que “creo que necesitamos algún tipo de protección infantil” en línea, pero no especificó la legislación.

El año pasado, el Comité de Comercio del Senado aprobó un proyecto de ley separado sobre seguridad infantil de los senadores Richard Blumenthal, D-Conn., y Marsha Blackburn, R-Tenn. Se necesita un enfoque diferente, ya que requiere que las empresas de redes sociales cumplan con un “deber de cuidado” para hacer que sus plataformas sean más seguras y transparentes por diseño. Ese proyecto de ley, que los dos reintrodujeron esta semana, obligaría a las empresas a dar a los menores la opción de desactivar funciones y algoritmos de productos adictivos y habilitar la configuración de seguridad infantil de forma predeterminada.

Otro proyecto de ley presentado el miércoles por los senadores Ed Markey, demócrata por Massachusetts, y el senador Bill Cassidy, republicano por Los Ángeles, ampliaría la protección de la privacidad de los niños en línea, prohibiendo a las empresas recopilar datos personales de adolescentes más jóvenes y prohibiendo la publicidad dirigida a niños y adolescentes. Los republicanos y demócratas en el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes también han estado trabajando en un proyecto de ley de privacidad en línea más expansivo que les daría a adultos y niños más control sobre sus datos.

Otros proyectos de ley tendrían como objetivo prohibir TikTok o dar al gobierno más margen de maniobra para revisar las plataformas de propiedad extranjera que se consideren una posible amenaza a la seguridad.

Los grupos de la industria han criticado los proyectos de ley de seguridad infantil, advirtiendo de extralimitación. Dicen que las reglas podrían resultar contraproducentes y evitar que algunos adolescentes encuentren recursos útiles sobre temas relacionados con el suicidio o LBGTQ+, en particular.

“Ser padre en el siglo XXI es difícil, pero insertar al gobierno entre los padres y sus hijos adolescentes es un enfoque equivocado”, dijo Carl Szabo de NetChoice, un grupo de defensa que cuenta con Meta, TikTok, Google y Amazon entre sus miembros.

Otro grupo alineado con la industria, la Cámara del Progreso, dijo que la prohibición del contenido dirigido algorítmicamente en realidad dificultaría que los adolescentes encuentren material apropiado para su edad. “Deberíamos escuchar a los adolescentes, quienes dicen que las redes sociales en su mayoría juegan un papel positivo en sus vidas”, dijo el director ejecutivo Adam Kovacevich.

Blumenthal también criticó el proyecto de ley de los cuatro senadores y dijo esta semana que tiene “fuertes preocupaciones” de que la legislación suponga una carga mayor para los padres que para las empresas de tecnología y, potencialmente, le dé a la industria la oportunidad de recopilar más datos mientras los padres intentan verificar sus las edades de los niños

“Nuestro proyecto de ley en efecto pone la carga sobre la gran tecnología” en lugar de los padres, dijo Blumenthal sobre su legislación con Blackburn.

Schatz defendió su legislación como “elegante en su simplicidad”.

“Simplemente decimos que los niños menores de 12 años no deberían estar en una plataforma de redes sociales”, dice Schatz. “Esa es una llamada de política. Eso está dentro del ámbito del Congreso. Y creo que la mayoría de la gente está de acuerdo con nosotros”.

Cotton dice que la mayoría de las empresas de redes sociales ya están recopilando datos sobre niños y que su factura no representa ningún riesgo adicional. El hecho de que haya varios proyectos de ley, dice, destaca “mucha energía y entusiasmo por poner algunas medidas de seguridad razonables en torno a las redes sociales”.

Muchos adolescentes también quieren algo de regulación, dice Murphy.

“Cuando hablo con los niños que andan por mi casa, saben que no están siendo protegidos ni atendidos”, dice. “Saben que a veces estos sitios los envían a lugares donde no deberían estar”.

Britt dice que algunos de sus amigos y otros padres en su grupo de caminata le enviaron mensajes de texto sobre su proyecto de ley después de que lo presentaron.

“Esto es lo que necesitamos”, le dijeron.

