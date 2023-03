Juul y Altria se enfrentan el primer juicio por las estrategias de venta de los cigarrillos electrónicos

FOTO DE ARCHIVO: cartuchos de vape de la marca Juul (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

La compañía de cigarrillos electrónicos Juul Labs Inc. y su ex mayor inversionista, el fabricante de Marlboro Altria Group Inc., enfrentarán su primer juicio en Estados Unidos esta semana por afirmaciones de que crearon una molestia pública al comercializar productos electrónicos adictivos a menores de edad. El estado de Minnesota busca obligar a las empresas a pagar las medidas necesarias para remediar los daños de la adicción. Dice que Juul vendió sus cigarrillos electrónicos con sabores dulces y los promocionó en las redes sociales a fin de atraer a los consumidores menores de edad.

La selección del jurado para el juicio comienza este lunes en la corte estatal del condado de Hennepin y se esperan declaraciones de apertura para el martes. Juul y Altria se han enfrentado a miles de demandas similares en todo el país. La molestia pública, una teoría legal más tradicionalmente invocada en casos que buscan remediar daños a servicios públicos o vías fluviales, se ha utilizado más en los últimos años, incluso en litigios sobre la epidemia de opioides que han generado más de USD 50.000 millones en acuerdos. El juicio de esta semana será su primera prueba contra Juul.

“Probaremos cómo Juul y Altria engañaron y engancharon a una generación de jóvenes de Minnesota con sus productos, causando tanto un gran daño al público como un gran gasto para el Estado para remediar ese daño”, dijo el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en un comunicado este mes. sobre el juicio

“En el juicio presentaremos una defensa vigorosa y mostraremos que las afirmaciones del estado no se sostienen como cuestiones de hecho y derecho”, dijo Juul en un comunicado el viernes.

Altria ha dicho en documentos judiciales que el aumento en el vapeo juvenil en Minnesota tuvo lugar en gran medida antes de que Altria adquiriera su porcentaje de participación del 35% en Juul en 2018, y que, como inversor minoritario sin derecho a voto, no deberían ser considerados responsables.

Ambas compañías también argumentan que el propio Minnesota es responsable porque no usó su participación de $6.100 millones de un acuerdo histórico de 1998 entre los estados y las compañías tabacaleras para su propósito previsto de financiar los esfuerzos contra el tabaquismo.

El estado también dice que Altria ayudó a Juul a comercializar sus productos, incluso brindándole acceso a su fuerza de ventas e incluyendo anuncios de Juul en los productos Marlboro.

El año pasado, Juul acordó pagar 439 millones de dólares para resolver demandas similares con 34 estados, sin incluir Minnesota, y 1.700 millones de dólares para resolver miles de demandas de personas y entidades gubernamentales locales. Altria no formaba parte de los asentamientos. De todas maneras, Juul no ha admitido haber actuado mal, aunque en 2019 retiró la mayoría de sus sabores del mercado y detuvo gran parte de su publicidad bajo la presión de los reguladores. En junio del año pasado, la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU prohibió brevemente los productos, aunque suspendió la prohibición y acordó reconsiderar después de que la compañía apelara.

Altria anunció este mes que había renunciado a su inversión en Juul a cambio de parte de la propiedad intelectual de Juul. A diciembre, su participación en Juul estaba valuada en USD 250 millones, frente a los USD 12.800 millones de 2018.

