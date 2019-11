Elias Nicolás “Huevo" Vargas fue la sorpresa del torneo. El jugador venció a Santino Ombrello, el representante del Club Atlético Independiente por 7-1, dejándolo afuera con una victoria contundente. Sobre su derrota, Santino habló con Infobae y analizó lo siguiente: “mi performance en el torneo fue muy mala, no me sentí cómodo en ningún momento. Llegué a la madrugada y no descanse lo suficiente. Obviamente no es excusa, no tuve mi día y se noto bastante.”