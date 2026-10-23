España

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Detrás de la convocatoria está el Sindicato Socialista de Vivienda, que llevaba días reclamando una respuesta popular para evitar que esta familia quede en la calle sin ninguna alternativa habitacional

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz (Europa Press)
La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz (Europa Press)
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Vitoria-Gasteiz (Euskadi) amanece hoy con una protesta multitudinaria que busca impedir el desahucio de una familia de ocho miembros, seis de ellos niños, fijado para las diez y media de la mañana de este viernes 23 de octubre en el número 28 de la avenida de Los Huetos del barrio Sasomendi.

La concentración arrancó este jueves por la tarde, cuando un grupo de vecinos contrarios al desalojo se desplazó hasta el barrio de Sansomendi y montó un campamento de tiendas junto al inmueble. Con el paso de las horas, y ya entrada la mañana de hoy, la cifra de asistentes se ha multiplicado, lo que ha generado algunos episodios de tensión en los que la Ertzaintza ha cargado contra los manifestantes, según recoge Europa Press y se ha podido constatar en imágenes.

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Dos detenidos tras las cargas

En torno a una treintena de manifestantes ha accedido al portal para atrincherarse y evitar el acceso de la Ertzaintza, que ha acordonado la zona alrededor del inmueble. Dos personas han sido detenidas.

Detrás de la convocatoria está el Sindicato Socialista de Vivienda, que llevaba días reclamando una respuesta popular para evitar que esta familia quede en la calle sin ninguna alternativa habitacional. La cita se fijó para las 9:30 horas de hoy, justo delante de la vivienda, situada en el número 28 de la avenida de Los Huetos. Según denuncia el sindicato, la familia llevaba varios años instalada en ese mismo piso, y ahora la finalización de su contrato de alquiler pone en riesgo que todos sus miembros se queden sin techo.

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Ixone Santa María, portavoz del colectivo, ha subrayado que se trata de una familia numerosa de origen migrante, una condición que, a su juicio, explica buena parte de sus dificultades. “Ellos lo tienen muy claro y así lo dicen: saben que sufren ese racismo inmobiliario, y ese ha sido uno de los motivos por los que, durante todo un año, no han logrado encontrar una alternativa habitacional. Así han llegado hasta esta situación límite”, ha declarado.

*en ampliación

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